走下最貴藍籌神壇 新地月底拆細至500股 一手6.4萬入場

目前為最貴入場費藍籌股，每手入場費高達港幣 13 萬元的新鴻基地產 (0016-HK)，昨 (6) 日終於將每手股數拆細，由每手 1000 股拆細為 500 股，在 6 月 29 日生效。按昨天收盤價港幣 127.8 元計算，屆時每手價值將降至港幣 6.39 萬元。

新鴻基地產今 (7) 日開盤上漲 0.548%，報港幣 128.5 元。

圖：新浪財經

新地去年 11 月舉行股東會，有小股東當時曾向管理層建議，可否將每手股數拆細至每手 100 股，因為以每手 1000 股來說，一手價值高達港幣 10 多萬元，對散戶來說買賣不便。當時新地主席郭炳聯表示，會研究有關建議。

昨日新地終於落實拆細每手股數，但並非如當日小股東所建議的拆至每手 100 股，而是拆至 500 股。以拆細後一手港幣 6 萬多元的入場費來說，仍略高於其他藍籌地產商，恒地 (0012-HK) 每手 1000 股，現時一手港幣 4 萬多元，長實地產 (1113-HK) 每手 500 股，每手港幣 3 萬多元，信和置業 (0083-HK) 及新世界發展 (0017-HK) 每手價值更分別只有港幣 2 萬多元以及港幣 1 萬多元。

為了方便散戶交易，擴大股東基礎，拆細股份成為近期趨勢，去年因染藍而股價大漲的舜宇光學 (2382-HK) 更將每手股數由 1000 股大砍至 100 股，每手價值由港幣 10 多萬元降至港幣 1 萬多元，拆細的步伐比新地大得多。

吉利汽車 (0175-HK) 以及長江基建 (1038-HK) 去年同樣有拆細每手股數的行動。隨著新地 6 月底完成拆細，屆時絕大部分股份，都可以用低於港幣 10 萬元購入完整一手。