智能電動汽車行業領先者——蔚來汽車，真的有未來嗎？

近兩年智能電動汽車行業處於“風尖浪口”，不管是國外的特斯拉還是國内的蔚來汽車，都在資本市場頗受投資者寵愛。對於美國的特斯拉我們今天就不重點談了，因為他已經滿大街跑了，今天我們重點看看被國内巨頭一緻看好的蔚來汽車。

蔚來汽車創立於2014年，是由一些資本巨頭聯合創立，現任董事長為李斌先生，短短約4年時間公司就開始向普通汽車用戶交付車輛，今年9月12日正式在美國紐交所成功上市。上市首日蔚來汽車股價開盤跌4.15%，跌破6.00美元，最低觸及5.35美元，公司股價在美國IPO定價為6.26美元每ADS，截至收盤收漲5.43%，報收6.60美元/股。

（圖片來源：同花順）

2016年至今虧損達百億人民幣

財華社了解到，蔚來汽車向美國證券交易委員會(SEC)在8月14日遞交了IPO招股書，申請首次公開發行美國存託股票(ADS)，至今在美國紐交所成功上市，隻有短短一個月時間。那麽，公司為何要急於上市呢？

我們從公司的招股說明書了解到，蔚來汽車公司成立以來，尚未實現盈利，實現營業收入是從最近開始且數額也是杯水車薪。具體看2016年、2017年蔚來汽車淨虧損分别為25.733億元人民幣、50.212億元人民幣(約合7.588億美元)，2018年1月1日至6月30日，蔚來汽車淨虧損33.255億元人民幣(約合5.026億美元)。

（圖片來源：蔚來汽車招股說明書）

另外，截至2016年、2017年和2018年6月30日的6個月里，蔚來汽車業務運營活動所帶來的負現金流分别為22.016億元人民幣、45.747億元人民幣(約合6.913億美元)和36.348億元人民幣(約合5.493億美元)。

相信看完蔚來汽車營收狀況的讀者，應該也可以明白公司為什麽要著急上市融資了。蔚來汽車每年以“燒錢”的速度在花錢，2017年虧損約是2016年的一倍，2018年這種趨勢有進一步加快的客觀證據，今年前6個月時間公司虧損約33億元人民幣，達到2017年的65%，按照這個趨勢估算，今年全年的虧損同比將繼續加快，而這樣的花錢速度就算公司的“金主”有再多的錢，但也扛不住長期虧損，最主要的是公司的蔚來首款量產車ES8截至今年7月31日才交付481台，所以短期來看要想實現盈利實屬無望。

那麽，蔚來汽車作為國内智能電動汽車行業的領頭企業，未來幾年實現盈利的可能性大嗎？

理想是美好的，現實是殘酷的

對於公司未來幾年能否實現盈利，其實，這併不是最重要的，我們對標特斯拉來看，公司的淨利潤也一直在虧損，但其市值也是不斷增長。

蔚來汽車所做的智能電動汽車需要最前沿的高科技技術、需要不斷地創新，而此行業在國内屬於“藍海”，公司最主要的是需要創新出用戶認可的產品，這樣既可以獲得資本的認可也可以穩穩的站穩在這個行業。

（圖片來源：網絡整理）

但是，從當下蔚來汽車的交付狀況來看，好像併不令人滿意，在今年的一次車展上，蔚來CEO李斌對屢次推遲的原因作出了一定解釋。他表示，ES8的交付時間與“早期的内部計劃”相比，確實有所延遲。不過，蔚來一定會按照向用戶承諾的交付時間完成，而這個時間是根據每個用戶訂車的時間、顔色等來擬定的。但是，有業内人士認為，這不過是託詞罷了，真正的原因是蔚來還沒有為量產產品搭建與之匹配的售後服務體係。

我們認為，對於蔚來汽車來說在沒有建立完整的框架和造車技術沒有達到高標準之前，就算延遲交付，也不見得是壞事，因為交給用戶的是一台不達標的車且售後非常不完善，還不如不交，免得砸自己的招牌。當下對於蔚來汽車來說，用心造車是最關鍵的，因為消費者最終關註的重點仍然是車本身。

（圖片來源：網絡整理）

最後，我們還是回到公司的盈利問題上來，雖然一直強調說公司需要創新出可靠的產品，但是也不能一直在創新，而不能量產，這樣一旦被其他同類企業搶佔市場，對公司是極大不利的。所以，在未來我們需要重點關註的就是公司的產品能否如預期的量產、交付，如果公司的產品質量足夠好，後續配套的服務也不錯，快速搶佔市場，就算短期虧錢也影響不大，因為現在整個行業技術都不是特别成熟，一輛車的成本也比較大，加上短期需要快速佔領市場和大額的研發開支，短期要想實現盈利基本不可能，但這樣會吸引資本投資，使公司可以更快的發展。

所以，公司也不必急於短期的盈利，隻要產品可以受到市場的認可、市場份額佔比足夠大，到一定規模之後利潤自然而然的就來了。最後，對於蔚來汽車我們的看法是，“未來是可以期待的，但中間的過程是坎坷的”！

作者：鄭鵬超

編輯：賀秋霞

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