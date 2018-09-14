蔚來汽車在美成功上市 港電動車股集體大漲 和諧汽車飆17%

蔚來汽車 (NIO-US) 在美國成功上市，股價一度急漲 9 成，帶動大陸電動車汽車股集體大漲。

近日來，電動車成為市場熱門話題。蔚來汽車 (NIO-US)12 日成功在美國紐約上市，首個交易日大漲 5.43%，收在 6.6 美元。

蔚來汽車 IPO 是中資公司在今年在美國上市的第三大規模，此次融資規模為 10 億美元，上市後蔚來總市值達到 64 億美元，但仍與特斯拉的 495 億美元市值差距頗大。

受蔚來汽車上市股價大漲影響，比亞迪 (1211-HK) 今 (14) 日開盤大漲 7.49%，連做手機外殼代工的比亞迪電子 (0285-HK) 也雨露均霑，股價早盤衝高至 4.87%，升破 50 日均線(港幣 9.153 元)。

比亞迪股價。(圖：新浪財經)

此外，由樂視創辦人賈躍亭投資的美國新能源汽車公司法拉第未來 (Faraday Future)，旗下一輛 FF91 的原型車運到廣州恒大中心門口，將專供高端客戶鑒賞，但未透露具體時間內容，消息再度刺激恒大健康 (0708-HK) 急漲 10.3%，截至近午盤，漲幅收斂至 4.95%，報港幣 10.6 元。

恒大健康股價 (圖：新浪財經)

和諧汽車 (3836-HK) 董事會已批准進行買回庫藏股計畫，公司將動用自有資金進行買回不超過 5500 萬股自家股票，展現對公司未來信心。另外，和諧汽車投資的大陸新能源汽車製造商 FMC，目前已完成 B 輪融資，目前估值升至 22 億美元。

和諧汽車今日震盪走高，早盤一度大漲 17.63%，截至發稿，上漲 11.511%，報港幣 3.1 元。