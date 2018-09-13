A股午後V型反彈滬指漲逾1% 軍工股爆發醫藥股依然低迷

國際貿易好消息傳來，亞太股市普漲。滬指開盤漲 0.87%，深成指漲 1.05%，創業板漲 1.17%。恆指今日開盤漲 1.7% 至 26798.39 點。富時中國 A50 指數期貨高開 1.4%。

不過，兩市晨間高開低走，醫藥、石化板塊冰火兩重天。創業板率指先翻綠，深成指、滬指漲幅收窄。創業板一度跌超 0.5%，深成指翻綠一度跌 0.4%。

大盤午後持續走弱，創業板跌逾 1% 再創調整新低，滬指由漲轉跌，深成指跌 0.7%。

兩市下探回升，軍工板塊充當了白衣騎士，帶動安達維爾、貴航股份等軍工品種衝擊漲停，帶動了市場拉升。

今天收盤， 滬指收報 2686.58 點，漲 1.15%，成交額 1125 億（三個交易日來首次突破 1000 億）。深成指收報 8163.76 點，漲 0.65%，成交額 1484 億。創業板收報 1391.28 點，漲 0.40%，成交額 485 億。

截至 15:01，滬股通每日額度 520 億元剩餘 497.91 億元，占比 95%；深股通每日額度 520 億元剩餘 513.40 億元，占比 98%。北上資金今日凈流入 28.69 億元，創 8 月 31 日來最多。

A 股板塊方面，頁岩氣、油服、可燃冰、有色鈷等板塊領漲；次新股開盤強勢，龍頭匯得科技直線封板；5G 板塊單邊走強，龍頭新海宜秒板，縱橫通信隨後漲停，中際旭創、高斯貝爾、中興通訊紛紛大漲。

頁岩氣板塊早盤走強，龍頭寶莫股份直線封板，海默科技大漲 6%。天然氣板塊午後逆勢上行，龍頭長春燃氣直線封板，貴州燃氣大漲 6%。消息面上，號稱「史上最強之一」的颶風和熱帶風暴正在逼近美國，引發市場對油氣生產和供應的擔憂，油價目前在 80 美元 / 桶附近徘徊，逼近四年高點。

軍工板塊午後再接再厲，龍頭安達維爾封板，愛樂達、晨曦航空、江龍船艇、中航飛機紛紛跟漲。

疫苗、有色. 鉬、醫藥板塊等跌幅居前。醫藥板塊大幅下挫，樂普醫療跌停，智飛生物大跌 7%，麗珠集團、濟川藥業、科倫藥業跌 4%。

半導體板塊全線下挫，長電科技逼近跌停，北方華創、聖邦股份大跌 7%，全志科技、兆易創新紛紛跟跌。

A 股個股方面，今日復牌的樂視網跌停；中弘股份低開 7%，午後跌停，股價重回 1 元下方（現價 0.9 元），退市懸念又起。

期貨市場上，工業品期貨多數收漲，農產品領跌，豆粕期貨收跌逾 2%。滬鎳、滬鋅、滬銅漲逾 2%，黑色系多數上漲，鐵礦收漲 3%，焦煤、熱卷漲逾 1%。

消息面上，在國際貿易方面，媒體報導稱，美國主動邀請中方進行新一輪貿易談判，地點將在北京或者華盛頓，時間是「未來幾周」。

在醫藥領域，每日經濟新聞稱，參會人士透露，國家藥品帶量集采將在北京、上海、天津、重慶、廣州、深圳、瀋陽、大連、西安、成都、廈門 11 個城市進行試點。設定了 3 種集中採購形式，採購量是按照試點地區所有公立醫療機構年度藥品總用量的 60%-70%。該人士表示，在不低於採購金額 30% 底線的基礎上，每個城市根據自身實際情況，以及經濟水平統籌來安排。從會上了解到，目前上海可能會全額墊付。

在社保方面，據一財報導，從知情人士處了解到，各地部署社保費工作側重點在於「平穩有序」，稅務部門負責社保費征管也並不是為了追求社保費收入的一時的高增長。而在落實國務院常務會議提出的社保征管機構改革不增加企業總體負擔，稅務部門將統籌規範執法檢查，不搞突擊式、運動式欠費清查。