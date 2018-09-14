【華冠投顧】盤中解析：收復年線 唯量是問

劉彥良 分析師

台股在融資連日大減且 KD 指標來到低檔後已蘊釀反彈，受美股上漲激勵下今天多方發動攻勢，開小高後震盪走高，盤中預估量一度掉至 1200 億元，但 10 點點後買盤力道加溫，預估量上升至 1300 億元，目前大漲 127 點收復年線，收盤若要站穩，關鍵在於最終成交量能否大於 5 日均量。

既然今天走的是反彈，盤面上最弱勢的個股自然也會彈得最兇，像是昨天破底的環球晶 (6488) 和國巨 (2327) 為主的漲價概念股，另外蘋概股在多家外資調升蘋果目標價下也展開反攻，包括指標股台積電 (2330)、大立光(3008)、鴻海(2317)，以及和碩(4938)、康控 - KY(4943) 和華通 (2313) 等。

盤面上新竄起的是遊戲族群，主要是受到中國有機會在第四季重啟遊戲審批，目前包括網龍 (3083)、歐買尬(3687)、昱泉(6169) 和大宇資 (6111) 皆已亮燈漲停。

其中大宇資為當中唯一多頭型態個股，預計第四季將認列處分北京軟星科技 51% 股權之利益，貢獻 EPS 可達 14 元以上。同時大宇資授權網易開發營運的《軒轅劍龍舞雲山》已開放預登錄，未來上市後大宇資可認列 5% 分潤。大宇資前天法說會後，3 家本土券商出具個股報告，目標價落在 146.5~180 元之間。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

歡迎免費加入劉彥良老師的 Line 群組 ID： https://goo.gl/oZU5mY

詳細操作策略，請加入劉彥良 老師 Line 群組

服務電話：(02)6630-3231

華冠投顧官網：https://goo.gl/Sxjorg