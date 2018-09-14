基金大佬：如果美國對中國加課關稅 股市恐下挫5-20%

手握 140 億美元管理資產的對沖基金經理 David Tepper 表示，當前股市最大的風險，就在於美中的貿易關稅。他表示，如果世界兩大經濟體之間的貿易緊張局勢加劇，股市可能下跌 5%-20%。

這位 Appaloosa Management 聯合創辦人認為，牛市目前已經來到後段，而如果這時美國對中國課徵關稅，市場將變得更為艱難。

他表示，如果美國不對中國商品徵收更多關稅，當前市場「估值合理」。

已調降持股水位

Tepper 指出，他已經調降基金所持的股市部位約 30%，目前股市曝險在 25% 左右，主要是因為他不確定關稅將會發生什麼。

他表示，估值合理不代表股市會走得更好，但必須保持謹慎。

美國和中國之間的緊張關係一直在上升。上週五，川普表示，他已經「準備好」對另外 2670 億美元的中國商品徵收關稅。在這之前，關於 2000 億美元的中國進口商品關稅，公眾諮詢期也已經在上週四到期。

然而，美國股市仍然接近 8 月底達到的歷史高位。標普 500 指數今年以來上漲 8.5%，納斯達克的漲幅更來到 16.3%。

今年 1 月時，Tepper 對股市更顯得樂觀，他表示，牛市仍有增長空間。儘管如此，他表示，美股來到目前的水準，也讓他略感驚訝。

Tepper 在 1993 年創建了 Appaloosa Management，據市場人士指出，自避險基金創建以來，年均報酬率約為 30%。Tepper 目前還是 NFL 卡羅萊納黑豹隊的老闆。

看好美光未來

Tepper 雖然對整體股市態度謹慎，但對近日下挫的 Facebook(FB-US) 及美光 (MU-US)，反倒相當支持。

他表示，在削減眾多股票之後，美光成為他的投資組合中重要的一員。記憶體晶片需求，在未來很長一段時間，仍可望保持良好狀態。

在 Tepper 發表評論後，美光股價上漲，週四收漲 4.5%，收 43.62 美元。

對於 Facebook，他認為，雖然他不是那麼熱愛社群公司，不過 FB 目前的價格仍相當便宜。