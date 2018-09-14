台灣大奪DJSI世界指數全球電信業第一名 定位為新世代網路科技公司

2018 道瓊永續指數 (Dow Jones Sustainability Indices，DJSI) 評選結果昨 (13) 日出爐，台灣大 (3045) 不僅連續第 7 年獲得 DJSI 肯定，今年再度榮登最高等級「世界指數」(DJSI World)排行榜，並勇奪世界指數全球電信業第一名。台灣大今年在 DJSI 評比以高達 88 分總成績，從全球各大電信業者中脫穎而出，在經濟、環境、社會三大面向總計 24 個評分項目中，有 11 項為全球電信業最高分，其中 10 項更獲得滿分，奪得歷年來在 DJSI 的最佳成績。台灣大表示，未來將繼續以國際級標竿企業自許，全方位落實永續發展目標。台灣大今年第二度蟬聯 DJSI「世界指數」，更從去年世界指數中的全球電信業第二名躍升為今年世界指數中全球電信業之冠，台灣大哥大董事長蔡明忠表示，台灣大是全台第一家回應 17 項聯合國永續發展目標 (SDGs) 的企業，因應 5G 時代來臨，台灣大已從傳統電信業重新定位為新世代網路科技 (Technology) 公司，並高度重視全球環境永續發展，積極參與國際事務。



去年底同仁提前達標「2020 願景計畫」，並自發性地同步啟動「 2030 永續願景藍圖」，以「2030 心大願景計畫」(Zetta Connected 2030) 做為下一個 10 年的願景計畫主題，訂下 ESG 三面向的數十項目重大 KPI。「Zetta」為 10 的 21 次方，代表巨量資料時代的來臨，諧音「心大」，意涵著心有多大，願景就有多大；期望台灣大在巨量資料聚焦連結的時代，除連結人、物與時空外，更重要的是將心與心相連，期許自我成為萬物萬事的連結核心，在永續發展的核心目標下，和八大利害關係人一起朝向超乎想像的未來大步邁進。



去年台灣大成為國際永續發展組織 GeSI 的理事，和各大國際電信產業共同扮演永續推手的角色，互相學習成長，讓 ICT 產業為全球永續發展貢獻最大的心力。



台灣大今年在經濟面向 (Economic Dimension) 表現最為突出，績效是全產業之冠。台灣大今年在「供應鏈管理」(Supply Chain Management)與「創新管理」(Innovation Management)兩個項目較去年大幅進步，尤其是「創新管理」更以今年進步最多 (+16 分) 的表現，得到滿分肯定。為與供應商合作共創永續供應鏈，台灣大不但自去年起導入 GeSI 全球永續議題 e 化倡議組織所開發的 E-TASC 供應鏈管理平台，並從今年 6 月起開始實施「重大採購案供應商須在領標前完成 CSR 自評問卷」的最新政策，以帶動所有供應商共同落實企業社會責任。在「創新管理」上，去年台灣大比照 CSR 委員會架構成立「創新管理委員會」；因應企業轉型也開始大規模重金啟動新科技人才再造計畫，從內部員工培育 AI、大數據、物聯網等人才；並設立獎金無上限的「創新提案制度」，鼓勵員工發揮創新能量，並設立孵育制度，將員工創意落實為可商轉的案子，若成績達標，提案者更可加入分潤行列。



在社會面向 (Social Dimension) 台灣大的總體表現亮眼，其中的「社會報告」(Social Reporting)項目更較去年大幅進步 11 分，獲得滿分 100 的肯定。台灣大長期運用新科技力量帶動公益，針對社會不同需求，至今已推動超過 20 項公益專案，更在 CSR 報告書中訂定多項「2030 心大願景計畫」KPI 目標，與社會面相關目標包括：自 2003～2030 年的公益贊助與捐款累計金額達到 12 億元、偏鄉行動寬頻服務達 99% 以上人口涵蓋率，弱勢族群 (學生／銀髮) 受惠用戶數較 2017 年成長 50%、以及持續達成每年員工教育訓練平均時數超過 55 小時的幸福職場目標等，結合公司核心資源，致力對外社會公益與對內企業承諾，將企業社會責任內化到員工思維，由上而下落實社會參與。



台灣大在環境面向 (Environmental Dimension) 的表現上維持一貫水準，其中在「環境報告」(Environmental Reporting)更連續兩年獲得滿分。面對全球氣候變遷，台灣大表示，致力環境永續，在 CSR 報告書中訂定與環境面相關的 2030 年 KPI 目標包括溫室氣體碳排放量較 2016 年減少 44%、再生能源發電裝置容量達到 6000kw、以及 IDC 雲端機房的再生能源使用量達總用電量的 35%。



此外，台灣大連續 4 年推動「台灣大綠能 永續大未來」綠能倡議，今年的 2018「種福電計畫」號召全民為「桃園市真善美社會福利基金會」募款 895 萬元，在屋頂建置太陽能光電系統創造綠電，幫助真善美獲得售電收益，獲得供應商夥伴與社會大眾的廣大迴響，這個專案預定募款到 9 月底。