美元回落至十週低點 人民幣中間價報6.8362上調126點



美元回落至十週低位，人民幣中間價報 6.8362，上調 126 點，上一交易日中間價報 6.8488，在岸人民幣上一交易日收報 6.8487。

美元回落至十週低位

週四（9 月 13 日）紐市盤中美元指數重挫，刷新日內低點至 94.42，創 7 月 31 日以來新低。此前歐洲央行行長德拉基在新聞發布會上表示，已經看到通脹趨近於 2% 的目標，核心通脹將明顯走強，受此影響歐元 (1.1692 , 0.0003 , 0.03%) 兌美元短線大幅飆升近 80 點；另外最新公佈的美國 8 月 CPI 與 PPI 月率不及預期，通脹壓力的緩和，影響了市場對美聯儲未來加息的預期，近日中美貿易緊張局勢驟然降溫，投資人減持美元避險倉位，也是美元回落的原因之一。

歐央行重申年內結束 QE

歐央行在 13 日後的議息會議後宣布，將基準的主要再融資利率維持在 0% 不變；將存款利率維持在 - 0.4% 不變；將邊際貸款利率維持在 0.25% 不變。

歐洲央行在隨後公佈的聲明中指出，只要有必要，就將對到期債券進行再投資。預計至少在 2019 年夏天結束前將保持利率不變。300 億歐元的月度 QE 規模將持續到本月底。10 月至 12 月的月度 QE 規模將降至 150 億歐元，若未來經濟數據確認中期通脹前景，QE 將在 12 月底結束。

英央行料漸進加息

英國央行在 13 日舉行的例會後宣布，該行貨幣政策委員會（MPC）決定維持利率於 0.75% 不變，企業債購買規模於 100 億英鎊 (1.3112 , 0.0008 , 0.06%) 不變，資產購買規模於 4350 億英鎊不變，均符合市場預期。

英國央行在隨後公佈的會議紀要中指出，預計第三季度經濟環比增長 0.5%，而 8 月份時預期為增長 0.4%。若經濟增長符合預期，持續收緊政策是合適的，但任何加息都料將是漸進且有限的。

英國央行紀要還指出，各地區反映招聘難度仍較高，平均薪資較 2017 年水平高出 2.5%-3.5%。溫暖天氣支撐了消費者支出。接受該央行調查的企業表示，因脫歐不確定性收緊了成本控制。由於圍繞英國脫歐產生的經濟和政治不確定性，未來 12 個月的投資計劃走軟。受調查出口商預計，英國脫歐有 40% 的可能性對銷量造成影響，14% 預計會起到提振作用，46% 預計沒有變化。

人民幣匯率昨創月內最大升幅

昨日，中國外匯交易中心公佈數據顯示，人民幣對美元匯率中間價報 6.8488，較上一個交易日上調 58 個基點，升幅創 2018 年 9 月 4 日以來最大。

中國銀行國際金融研究所研究員王有鑫表示，昨日匯率上調主要是受外部美元指數回調導致。9 月 12 日，美元指數再次跌至 95 下位，跌幅達 0.24%，帶動人民幣匯率小幅反彈，穩在 6.85 以下。美元指數多次從 95 以上跌落，說明美元指數上漲動力並不穩固，市場對美元指數缺乏信心。

另外，王有鑫表示，昨日商務部確認了已經接到美方進行新一輪貿易談判的邀請，目前相關細節正在溝通之中。貿易摩擦迎來利好消息，也給市場注入了更多信心，帶動匯率企穩。

中國外匯投資研究院院長譚雅玲： 人民幣匯率慎重貶值很必要

“人民幣匯率'破 7'在今年不會發生，也不應該發生。”9 月 12 日，中國外匯投資研究院院長譚雅玲在清泉研究院、巨豐科技主辦，主題為 “新興市場中的人民幣：雙邊穩定” 的清泉私享會上做出上述表示。

譚雅玲認為，央行堅決使用逆週期因子的做法是對的。因為人民幣跟整個新興市場的貨幣是連在一塊的，而對沖基金針對新興市場的貨幣是有策略的，有備而來的，這輪新興市場貨幣包括人民幣的貶值，本身跟對沖基金炒作有很大關係。

她表示，如果企業對貨幣貶值沒有預估和準備，產能沒有市場與訂單，這種貶值無意義，我國外貿順差急劇減少已經證明貶值無意​​義，並說明市場特別不正常，恐慌性心理放大了市場不確定性。所以還是要保持匯率相對穩定。

譚雅玲預測，人民幣 “破 7” 在今年不會發生，也不應該發生，應對環境、挑戰、複雜前所未有，慎重貶值很必要。