【運達投顧】從外資期貨/選擇權倉位看台股

◆盤勢分析

大家都冀望台股可以跌深反彈，可是就這幾天台股的走勢來看反彈空間似乎不大甚至還不太穩定，會有這樣的情況必須就外資的籌碼以及國際股市的結構來看會比較清楚，重點分析如下：

1. 昨天融資續減 11 億來到 1623 億元，離今年 2 月的低點 1610 億元只差了 13 億，以近期還有個股仍會有融資斷頭的壓力，上市融資破 2 月低點應是指日可待，上櫃市場昨天融資續減又創波段低點，不過就上櫃市場漲停的個股比上市多可見先落底的股票先表態上攻，籌碼穩定的個股表現會比指數來的大很多，所以重點應該放在選股。

2. 外資目前在期貨 / 選擇權的倉位讓人有點擔心，昨天期貨又減了 3505 口來到 2.5 萬口，期貨部位尚未有低接買盤進場，且在選擇權的屬於看空的賣權部位卻有 4.6 萬口買權只有 0.7 萬口，以此來看賣權的部位比期貨多單的口數還要多，不過期貨 1 點是 200 元與選擇權 1 點是 50 元所以選擇權的倉位必須是期貨倉位的 4 倍以上才可說外資完全的避險，目前期貨多單 2.5 萬口選擇權空單 4.6 萬口接近 2 倍附近，雖然還不到 4 倍的水準可是外資目前在選擇權的賣權做避險的動作很明顯，所以後續還要繼續觀察外資是否會達到選擇權的空單大於期貨多單 4 倍以上，若出現此訊號台股就算跌深有反彈的機會預計空間也不可能太大，反而要提防外資逢高繼續佈空。

3. 就技術面來看，台股這半年來台股高低點的空間還不到 800 點，指數就在季線位置上下不到 400 點走區間，這個區間目前要過前高 11261 點的機會不大，所以要看台股防守盤不可破 10478 點，依照今年的慣例每當指數破年線後若搭配融資的減肥都會有一段反彈的空間，不過這個破年線反彈的背景是在美股維持多頭的情況下進行，所以美股可否維持強勢則是台股可否守住前低出現反彈的關鍵，以近日美股來看漲多後出現高檔震盪目前道瓊高科技股都守穩月線，但電子股的上游費半指數則是回測年線支撐，若費半指數續弱勢必拖累其它美股指數，所以費半若是跌破年線將會是全球股是另一波壓力的訊號，所以雖然台股近期融資已經出現明顯減肥有利指數有反彈的機會，但美股表現不強亞股至今也沒有明顯輪動的結構，因此對於台股的反彈不須有太大的想像空間，就算有機會反彈以外資目前的籌碼來看空間也不會太大，因此操作的關鍵應放在領先落底且籌碼穩定的股票上漲的空間才會比較大。

4. 今天指數空間不大但上櫃市場漲停家數又達到 10 家以上，可見個股的空間比指數大，但就上市櫃上攻的股票可以看出都是不佔權值且不需大量的個股，加上近期成交量也不大所以選股要以不佔權值的中低價股為主，這一類能不受指數影響走自己的路者以近期的生技表現較佳就可知道資金聚集的方向，尤其這個月底還會有法人第三季底作帳的機會所以法人拉抬的方向已經很明顯，選股幾個方向：領先大盤先見底且出現擴底、加上融資不高甚至沒融資者不會有殺融資的壓力、若搭配股價可以從低檔適時的補量那麼就會有起漲的訊號，可留意此訊號的股票有生技的承業醫太景雙美，電子股的網龍統新，還有能源股的新日光綠能等。

運達投顧 蕭春源 分析師

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