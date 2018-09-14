艾伯科技(02708-HK)收購研發網絡科技等資產

艾伯科技(02708-HK)公布，該公司的全資附屬公司正喜有限公司與賣方一柯程煒、目標公司明躍有限公司、偉圖集團及柯程煒訂立第一份買賣協議，據此，賣方一有條件同意出售及買方有條件同意收購待售股份一(佔目標公司已發行股本47%)，代價一為7520萬元(人民幣.下同)(相當於約8617萬港元)，將透過現金2752萬元人民幣；及該公司根據一般授權按發行價2.0港元向賣方一配發及發行最多2731.87萬股份結付；及與賣方二瞿筆玄、目標公司明躍有限公司、偉圖集團及瞿先生訂立第二份買賣協議，據此，瞿筆玄有條件同意出售及買方有條件同意收購待售股份二(佔目標公司已發行股本4.7321%)，代價二為757萬元(相當於約867.6萬港元)，將透過現金全數結付。

目標公司為一間投資控股公司。根據重組及完成交易前，香港公司將由目標公司直接全資擁有，以及於中國成立的四間公司，即偉圖科技、運維網絡、湖南盈鼎及方宇運維，將由目標公司分別擁有100%、100%、65%及65%。偉圖科技及運維網絡均為於中國成立的有限公司。該等公司為專門提供城市公共服務管理軟件即服務雲端服務及集成解決方案之國家高新技術企業。湖南盈鼎為一間於中國成立之有限公司。其獲批業務範圍計有研發網絡科技、整合及建設位址信息系統、地理信息系統工程、軟件技術轉移、軟件技術服務、數據處理及儲存服務及零售通訊設備及電子設備。

方宇運維為一間於中國成立之有限公司。其獲批業務範圍計有物聯網範圍的技術發展、技術服務、技術顧問及技術轉移、識別及工業自動化設備的加工、批發及零售、批發及零售電腦、軟件及配套設備及通訊設備(不包括衛星電視播放、地面接收設備)及發展電腦軟件。



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