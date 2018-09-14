中美貿易摩擦升級不符合各方利益 正就新一輪磋商溝通細節--中國商務部

中國商務部新聞發言人高峰周四表示，貿易摩擦升級不符合任何一方的利益，中美經貿磋商的團隊近來一直保持各種形式的溝通，雙方就各自關註的問題進行交流，中方確實已經收到美方邀請，並對此持歡迎態度，正就細節進行溝通。

高峰在商務部新聞發布會上稱，美國單方面加征關稅最終損壞兩國和全世界的利益，美方不顧廣大業界、消費者呼聲，不斷釋放可能導致中美貿易摩擦升級的消息，這種訛詐施壓的做法對中方不起作用，無助於問題的解決.

“希望美方順應民意，采取務實舉措，通過平等、誠信的對話與磋商，使中美經貿關系重回正常軌道，”高峰稱，不願意看到中美貿易良好發展勢頭因為美方單邊保護措施而受到削弱。

兩位熟悉情況的人士周三稱，在美國準備啟動向價值2,000億美元中國商品征收懲罰性關稅之際，特朗普政府已經同中國接洽，希望進行新一輪貿易磋商。以財長努欽為首的美國高級官員近期向包括副總理劉鶴在內的中國官員發出邀請，舉行另外一輪雙邊貿易會議。

高峰強調，總體看，外部不確定不穩定因素增多，但中國外貿發展基本面沒有改變，通過創新創造的內生動力增強，有信心推動外貿平穩健康發展。

他指出，今年前八月中國對美出口增速較快，主要受到美國國內市場需求增加的影響，可能也存在部分中國企業因為擔心美國關稅政策提前搶出口因素。美方應該認識到采取加征關稅的單邊措施不能解決問題，中美雙方應采取務實舉措相向而行，共同促進貿易健康穩定發展。

中國海關總署上周發布數據顯示，8月中國對美國出口443.85億美元，自美進口133.3億美元。據此計算，當月中國8月對美貿易順差高達310.5億美元。

談及知識產權，高峰表示，中國政府始終高度支持知識產權保護，對侵犯知識產權的行為一經查實會依法嚴肅處理，但同時希望美方能客觀公正對待中國企業在美商業活動，不要捕風捉影，為推行貿易保護主義尋找借口，避免各國企業對美國營商環境失去信心。

他並稱，中方敦促美方尊重世貿規則和裁決，采取切實有效的措施，糾正濫用貿易救濟的做法，誠信履行國際義務。

中國周二對世界貿易組織(WTO)表示，希望對美國實施每年70億美元的制裁，因美國未履行WTO對其反傾銷稅爭端的裁決。中國請求WTO支持制裁美國，可能導致針對相關的制裁案件及金額為期數年的法律爭端。

路透北京9月13日

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