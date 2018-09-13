鴻海北美招募退役軍人計畫啟動 目標徵3000名拚「雙贏」

鴻海 (2317-TW) 集團近期積極擴大北美人才招募計畫，繼日前投資威斯康辛大學設立研發中心後，公司也於美國當地時間 12 日宣布，正式啟動招募退伍軍人計畫，預計將召募 3000 名退役軍人，除能解決在當地招工困難的問題外，也有助達到在威州創造 1.3 萬個工作機會的承諾。

鴻海將在未來 3 個月內，參加在美國 13 個州舉辦的 20 個資深招聘會，預計將招募 3000 名退役軍人，作為公司承諾在威斯康辛州僱用 1.3 名員工的一部分。

據了解，居住在威州當地的退役軍人超過 37 萬名，鴻海宣布投資威州以來，雇用退伍軍人也成為規劃招募人才的管道之一，而此次招聘也將涵蓋各種領域、技能和專業知識的職位，以創建廣泛的人才供應鏈。

日前美媒就指出，由於威斯康星州的失業率 2.9%，接近歷史最低點，鴻海威州廠可能面臨徵才困難的問題，因此鴻海也展開人才招募的多角化佈局，除了招募退役軍人外，日前也砸下 1 億美元 (約新台幣 30 億元) 投資威大成立研發中心培育人才。

鴻海在威州拉辛郡（Racine）的蒙特普萊森（Mount Pleasant）地區，打造面積達 1000 英畝的先進 LCD 面板園區，作為在美國推動 AI 8K+5G 生態系統的基礎，應用範圍涵蓋新世代電視、自動駕駛汽車、航空器系統以及教育、娛樂、健康醫療、尖端製造、辦公室自動化、互動零售到安全生活等多元應用。