兆豐銀前董座蔡友才行政訴訟勝訴 金管會將再上訴

兆豐金 (2886-TW) 旗下兆豐銀行 2016 年因紐約分行裁罰案，遭美國重罰新台幣 57 億元，當時金管會認為，兆豐銀前董事長蔡友才任內未盡監督之責，予以解職，蔡友才不滿提起行政訴訟；台北高等行政法院 6 月 28 日判金管會敗訴，創銀行局敗訴首例。金管會今 (13) 日表示，已在 7 月 23 日對蔡友才再提上訴。

兆豐銀行紐約分行 2015 年，因未能有效執行防制洗錢遵循計畫，於 2016 年，遭美國紐約州金融服務署 (DFS) 罰款 1.8 億美元 (約新台幣 57 億元)，而兆豐金控董座蔡友才在重罰消息曝光前，已自行請辭兆豐金董座及兆豐銀董事職務獲准，事情爆發後，金管會認為蔡友才任內未盡監督之責，2016 年 9 月祭出懲處，解除蔡友才兆豐銀行董事職務。

蔡友才不服提起訴願遭駁，進而提起行政訴訟；不過，台北高等行政法院 6 月 28 日判金管會敗訴。

對此，金管會今日晚間表示，依台北高等行政法院判決書，金管會敗訴理由，是蔡友才自 2010 年 7 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日擔任兆豐銀行董事長，但金管會解除其董事職務時，蔡友才已非兆豐銀董事，早已無法行使董事職權，也無危害兆豐銀健全營運的可能。若依此見解，以後銀行負責人只要在被金管會解職前，就先辭去職務，就可能規避行政處分，如此恐影響金管會監理，因此決議上訴。

金管會進一步指出，在收到判決書後，不到一個月，隨即於 7 月 23 日上訴，此案不僅影響蔡友才 5 年內是否能任職金融圈，也將影響未來金管會對金融機構的監理。