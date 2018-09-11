三大法人買超9.19億 外資期現貨仍不同調 鴻海強彈遭連13賣

台股今 (11) 日在鴻海 (2317-TW) 股價回神帶領，加上被動元件及矽晶圓股反彈，終場收在 10752.3 點，上漲 26.5 點；統計三大法人合計買超 9.19 億元，其中外資及陸資買超 11.03 億元，但期貨部分持續減碼多單，買超個股則以彩晶 (6116-TW) 最多，值得注意的是鴻海遭外資連賣 13 個交易日，而晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) ，雖然今日股價補跌，但外資持續買超，已連買 7 個交易日。

台股今由鴻海、被動元件及矽晶圓等擔綱多頭指標，大立光反彈無攻而返，股價開高走低收黑，台積電補跌拖累大盤，盤中一度破底下探至 10669.59 點，尾盤買單敲進權值股，拉升指數翻紅作收。

統計三大法人合計買超 9.19 億元，其中外資陸資 (不含自營商) 買超 11.03 億元，投信賣超 1.9 億元，自營商小買 652 萬元，期貨部分，外資淨多單持續減碼 5105 口至 28729 口。

以外資買賣超個股來看，金融股買賣超都有，其中有 4 檔居買超前十大，有 2 檔居賣超前兩名；台積電今日股價補跌，終場收 260 元，下跌 4.5 元，跌幅 1.7%，外資仍買超，但單日買超 742 張，較先前買超力道減弱，統計已連續 7 個交易日買超，合計買超達 48160 張。

鴻海是今日多頭指標，股價反彈走高，但是外資賣壓仍未抒解，單日賣超 3503 張，投信及自營商則是轉為買超；統計外資連續賣超鴻海達 13 個交易日，合計賣超 95163 張。

外資買超前十大個股依序為彩晶 (買超 18748 張)、開發金 (買超 12444 張)、華邦電 (買超 11520 張)、遠東新 (買超 11479 張)、元大金 (買超 8822 張)、宏碁 (買超 6856 張)、中環 (買超 6605 張)、兆豐金 (買超 6039 張)、中信金 (買超 5988 張)、旺宏 (買超 5981 張)。

賣超前十大個股依序為新光金 (賣超 16032 張)、開發金 (賣超 10368 張)、亞泥 (賣超 9981 張)、華新科 (賣超 4511 張)、鴻海 (賣超 3503 張)、京元電 (賣超 2471 張)、和碩 (賣超 2050 張)、微星 (賣超 1990 張)、友達 (賣超 1893 張)、緯創 (賣超 1631 張)。

法人認為，台股近期跌破年線以下各天期均線，今日盤中回檔一度出現新低，但已接近低連低上升線支撐，短線有機會震盪築底，後續要先看是否有效回到年線之上，在跌深的過程中融浮額資有沒有清洗乾淨，才有助後市的反彈走勢。