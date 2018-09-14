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[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                 實際
代號   證券名稱    抽籤  發行性質  申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購  扣款日   迄09/13
                   日期                          張數    (元)      (元)  券商     張數          申購筆數
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6573   虹揚-KY    09/13  第一現增  09/07-09/11    225   40.00     40.00  康和       01   09/12     39321
6641   基士德-KY  09/17  第一上市  09/11-09/13    930   75.00     75.00  永豐金     01   09/14     19507
8415   大國鋼     09/18  上櫃增資  09/12-09/14  35700   28.00     28.00  統一       02   09/17     29193
2069   運錩       09/19  上市增資  09/13-09/17    900   20.00     20.00  台新       01   09/18
3562   頂晶       09/20  上櫃增資  09/14-09/18   1800   12.85     12.85  第一金     01   09/19

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，一併繳存。
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