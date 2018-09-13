上半年收益銳減 利豐半月跌3成 市值蒸發56億

利豐集團 (0494-HK) 今年上半年經歷關店、客戶破產，半年報財報難看，股價自 8 月 23 日開始連續下跌 15 個交易日，從港幣 2.68 元下跌至 9 月 12 日收盤價 1.92 元，累計跌幅達 28%，市值蒸發約 56.6 億元。今 (13) 日，利豐隨大盤反彈，截至發稿，上漲 6.771%，報港幣 2.05 元。

圖：新浪財經

利豐今年上半年營業額為 58.5 億美元，年減 9.6%；收益虧損 5900 萬美元，較去年同期下滑 145%；核心經營溢利年減 18%。

時序進入利豐 3 年業務發展計劃 (2017-2019 年) 的第二年，財報不盡理想。上半年供應鏈解決方案業務、物流業務、在岸批發業務分別占集團營業額的 78%、9% 和 13%。但上半年，供應鏈解決方案業務的營業額下降 14.4%。

上半年利豐總毛利為 6.14 億美元，比去年同期 6.42 億美元減少 0.28 億美元，年減 4.4%。其中，供應鏈解決方案業務、物流業務和在岸批發業務分部占集團總毛利的 48%、31% 和 21%。物流業務和在岸批發業務的總毛利分部按年增長 14.2% 和 2.0%，但供應鏈解決方案業務總毛利下降 15.5%。

營收淨利下滑，但同期存貨和關聯公司欠款卻還在增長。財報顯示，今年上半年流動資產中，存貨較去年同期 1.48 億美元上升至今年上半年 1.72 億美元，增幅達 16%；關聯公司欠款今年上半年為 7.25 億美元，比 2017 年同期 4.63 億美元增幅 57%。

利豐上半年流動負債合計為 23.17 億美元，總資產為 49.8 億美元，流動負債占總資產比例為 47%。其中，應付貿易賬款及票據額為 18.63 億美元，占流動負債額比達 80%。

此外，利豐還有長期借貸 7.52 億美元及其他非流動負債 6770 萬美元。財報顯示，今年上半年利豐總負債為 31.73 億美元，公司資產負債率為 63%。而 2017 年同期，利豐資產負債率僅 51.69%。

利豐集團表示，目前集團正處於轉型期，業績下滑主要是持續去庫存及零售店倒閉所致。

