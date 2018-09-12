百勝中國盤中跌超18% 媒體稱中投參與的中資財團放棄收購

傳出中資財團放棄收購的消息後，中國最大餐飲上市企業百勝中國股價大跌。

美東時間 11 日本周二，紐交所上市的百勝中國股價大幅低開逾 13%，盤中跌幅一度超過 18%，接近跌破 30 美元。截至發文回到 32 美元上方，仍將可能創一個多月新低。

自 2016 年 10 月獨立在紐交所上市以來，截至本周一收盤，百勝中國股價不到兩年內累漲逾 50%，但今年以來累跌逾 9%。按本周二盤中跌勢，百勝中國今年跌幅料將擴大到接近 20%。

當天美股盤前，彭博社報導援引知情者消息稱，中國風投高瓴資本、中投和私募股權公司 KKR 參與的中資財團放棄了收購百勝中國的努力。在初次提議遭到拒絕後，決定不再繼續尋求收購。

知情者透露，上述中資財團認為，自接觸百勝中國有意收購以來，該公司的業務狀況惡化，限制了進一步洽購的空間，而且目前宏觀經濟環境持續惡化，他們還考慮到，中美貿易摩擦的風險會給收購增加難度。

上月末百勝中國股價就因收購的消息大幅波動。

今年 8 月 28 日華爾街日報消息稱，高瓴資本為首的一批投資者提出，以每股 46 美元、估值超過 170 億美元共同收購百勝中國，但遭到拒絕。此收購價較百勝中國前一交易日的收盤溢價逾 28%。

上述消息傳出後，8 月 28 日當天，百勝中國美股盤中短暫暫停交易，恢復交易後，股價一度升破 40 美元，漲至 40.19 美元，創約兩個月新高日內漲幅超過 12%，最終收漲 3.86%。

百勝中國原屬百勝集團（Yum! Brands ），2016 年被拆分後，在中國市場擁有肯德基、必勝客和塔可貝爾三個品牌的獨家營運和授權經營權，並完全擁有東方既白和小肥羊連鎖餐廳。

百勝中國過去四年年收入增速不到 1%，旗下「搖錢樹」肯德基第二季同店銷售額意外持平，必勝客更是萎縮了 4%。其真正需要的是一個戰略投資者，一個能幫助公司制定正確二三線城市銷售策略的重量級中國餐飲或房地產「後盾」，這或許是其拒絕溢價收購的原因。