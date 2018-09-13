歐股盤中─中美重啟談判帶動基本資源股領漲 泛歐STOXX 600 指數早盤開漲

美國昨 (12) 日表示已邀請中國重啟貿易談判，受此消息激勵，週四 (13 日) 歐股早盤基本資源股領漲，泛歐 STOXX 600 指數早盤上漲 0.28%。

台北時間週四 (13 日) 下午 5 點 30 分左右，CNBC 數據顯示，泛歐 STOXX 600 指數上漲 0.29%，暫報 378.16；英國 FTSE 指數下跌 0.19%，暫報 7299.51；德國 DAX 指數揚升 0.61%，暫報 12105.15；法國 CAC 40 指數上漲 0.36%，暫報 5351.19。

泛歐 STOXX 600 指數 15 分鐘走勢圖 圖片來源：Investing.com

美國昨 (12) 日表示已邀請中國重啟貿易談判，受此消息激勵，週四亞股大多走揚，歐股也受此消息激勵，基本資源股領漲。

法國外貿銀行 (Natixis) 計畫出售部分業務予其母公司 BPCE 集團，Natixis 週四早盤大漲 4%。

法國能源公司 Rubis 公布最新財報，淨利年降 7%，早盤股價暴跌 8.21%，暫報 46.40。

週四 (13 日) 歐洲市場主要聚焦於歐洲央行、英國央行與土耳其央行週四將舉行貨幣決策會議；分析師普遍預期，英國、歐盟將維持利率不變，但土耳其央行將升息，以化解里拉危機。

同時，英國政府將召開內閣會議，英國首相梅伊將討論英國「無協議」脫歐議題。

企業消息方面，德意志銀行 (Deutsche Bank AG) 考慮放鬆其零售銀行與投資銀行之間的聯繫，能幫助德銀業務之間的關係更加獨立，在併購交易中也更具彈性。