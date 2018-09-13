呷哺呷哺(00520-HK)澄清沒有向媒體披露財務數據

呷哺呷哺(00520-HK)公布，該公司董事會澄清於9月12日刊發的若干報章報道所提述的若干陳述，當中載述該集團於2018年7月的同店銷售額增長率介乎4%至5%；該集團於2018年8月錄得的同店銷售額增長率低於該集團於2018年7月的同店銷售額增長率；9月份至今該集團的同店銷售情況穩健；管理層預期2018年的同店銷售額增長率將較行業整體表現高出2至3個百分點；及管理層預期該集團2018年下半年毛利與2018年上半年持平。

董事會謹此澄清，該公司並無授權於報章或媒體披露任何有關資訊，因此概不就有關報章報道的準確性承擔任何責任。針對月度同店銷售額陳述，該集團首席財務官趙怡已於9月11日與投資分析師舉行的電話會議中，就電話會議參與者反復提出的諮詢討論該集團的同店銷售表現。月度同店銷售額陳述大致反映電話會議的相關討論，但董事會謹此進一步澄清，有關月度同店銷售表現的討論僅基於該集團的內部記錄，且有關記錄未經獨立會計師審核或審閱。有關未經審核業績或有變動，且可能與該集團經審核經營業績存在重大出入。

針對2018年同店銷售額預測陳述，董事會謹此澄清，針對與會者的諮詢，趙怡於電話會議中提及，2018年上半年呷哺呷哺同店銷售額可比7.3%，遠遠領先於市場。根據過往表現，該集團的同店銷售額增長率通常較行業整體表現高出2至3個百分點。趙女士並無具體預測該集團2018年的同店銷售額增長率。

針對利潤陳述，董事會謹此澄清，針對與會者關於近期羊肉及其他肉品價格上漲影響的諮詢，趙怡於電話會議中提及，該集團已就近期預計羊肉價格上漲採取多項應對措施，該集團預期近期羊肉價格上漲不會對該集團原材料及耗材成本造成重大不利影響。

然而，董事會謹此澄清，對與會者所提及近期價格上升影響的預期，並非該集團對整體原材料及耗材成本的預期。肉品價格僅為影響該集團原材料及耗材成本的眾多因素之一，且肉品價格亦受近期價格上漲以外的其他因素所影響。因此，報章報道未有準確報道趙怡女士關於該集團2018年同店銷售額增長率及該集團2018年下半年毛利情況的陳述，故不應被視為對該集團2018年下半年預期利潤或增長率的任何指標。

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