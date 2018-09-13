阿里影業(01060-HK)合併附屬售一部電影的信息網絡傳播權

阿里影業(01060-HK)公布，9月12日，該公司之合併附屬公司浙江東陽與AGH之間接附屬公司優酷科技訂立信息網絡傳播權轉讓協議。

根據信息網絡傳播權轉讓協議，代表該電影之版權擁有人浙江東陽已同意出售及優酷科技已同意收購該電影(一部現名為「古劍奇譚之流月昭明」並由該集團及兩名其他獨立第三方投資者聯合製作之電影)之信息網絡傳播權。該電影出售事項之總代價初步定為1400萬(人民幣.下同)，並將隨該電影之中國總票房收入增長而調高，惟不超過5000萬元。上述代價將由優酷科技根據信息網絡傳播權轉讓協議之條款以現金向浙江東陽支付。

根據該集團與兩名其他獨立第三方投資者訂立之聯合投資安排，該集團有權收取該電影出售事項總代價之85.75%，包括投資收入分成及宣發服務費用。

補充協議董事會進一步宣佈，於9月12日，浙江東陽亦與優酷科技訂立補充協議。根據補充協議，浙江東陽(代表該電影之版權擁有人)已獲優酷科技授予無條件選擇權，據此，浙江東陽(代表該電影之版權擁有人)可選擇於該電影於優酷科技平台或獲優酷科技授權之平台首映日起計滿十年之時向優酷科技回購該電影之信息網絡傳播權，代價為1元。



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