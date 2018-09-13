IHS Markit發佈亞洲投資級利差指數，碧桂園成唯一入選内地房企 碧桂園入選IHS Markit亞洲投資級利差指數

9月11日，國際權威金融信息服務供應商IHS Markit發佈亞洲（除日本）投資級利差指數候選榜單。其中，碧桂園集團首次入選榜單，併成為榜單中唯一的中國内地房地產公司。

榜單截圖（部分）

亞洲（除日本）投資級利差指數長期以來被業内視作亞洲投資級别證券的標桿，亦被稱作債券行業的“藍籌”指標。除了碧桂園，榜單上還有騰訊、中國銀行、中國工商銀行、國家開發銀行等優質公司及機構，以及中國、韓國等國家主權發債主體。最終的榜單會在9月20日公佈。

業内人士指出，入選這一榜單需要滿足三個條件，一是發債主體獲得“投資級”評級；二是發行的債券年期需在5-30年之間，這也意味著無法發行長期債券的主體不能進入這個指數；三是達到清算所報告的流動性要求，債券交易情況較為理想。

“IHS Markit亞洲投資級利差指數是投資級公司的債券指數。能加入這一指數的債券，往往在二級市場流動性優異，發行主體經營狀況較好，說明了公司實力強勁、治理有方，信息披露及時透明，有很好的投資人基礎，投資者關係維護得當。加入該指數也代表其發行的債券成為亞洲投資級債券中的翹楚。”上述人士表示。

近年來，碧桂園銷售業績和全國排名總體呈現跨越式增長的趨勢，銷售額從2008年的175億元增長至2017年的5508億元，躍居行業第一。據碧桂園早前在香港披露的2018年上半年業績公告，該公司合同銷售額、合同銷售面積繼續領跑行業，營業收入、毛利潤、淨利潤、股東應佔利潤等核心指標均大幅提升。

快速發展的同時，碧桂園的資金管控同樣有力，繼2016、2017年後繼續保持經營性現金流為正，可動用現金餘額2099.1億元，佔總資產比例15%，另有2813.9億元未動用的銀行授信額度。資金充裕，財務保持穩健，淨借貸比率僅59%，自上市以來連續11年將淨借貸比率保持在70%以下。

中期業績發佈後，國際三大權威評級機構標普、穆迪和惠譽均維持對碧桂園的評級和展望，其中惠譽給出的BBB-企業信用評級為投資級。同時，高盛、摩根大通、摩根士丹利、德意志銀行等多家國際頂級投行亦均表示看好。摩根大通繼續給予碧桂園“增持”評級。德意志銀行重申碧桂園為首選股。

穩健發展受到資本市場和投資者肯定的同時，碧桂園也在不斷強化自身管理，順應市場變化調整發展方向。碧桂園方面稱，公司發展將逐步進入平穩、健康、持續發展的“提質控速”新階段，保證有質量的發展。

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