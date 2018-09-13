外媒：中美貿易談判或於未來數周舉行

《華爾街日報》報道，美國財長努欽近期向中國副總理劉鶴發出邀請，邀請中方派出部級代表團，展開新一輪貿易談判，地點在北京或者華盛頓，時間是未來幾星期。 道瓊斯通訊社(Dow Jones Newswires)報道，美國政府提出與中國在短期內展開談判，目的是令雙邊經濟關係重回正常軌道。

美中貿易戰近期有愈演愈烈趨勢，美國總統特朗普早前表示，美國在貿易問題上，正對中國採取非常強硬的立場。美國除了最快未來幾天即將對價值2000億美元的中國商品徵稅之外，特朗普更指揚言，已準備好額外對中國進口總值2670億美元的貨品加徵關稅。

內地傳媒則說，中方已多次強調，在經貿問題的立場堅定明確，並無改變，美方的施壓和訛詐不會起作用。

新華社報道，世界貿易組織(WTO)向成員提供的文件顯示，由於美方沒有採取實質行動糾正其對華產品實施的多項違規反傾銷措施，中方已向世貿申請授權對美實施每年約70億美元的貿易報復。

有報道引述美中貿易全國委員會副會長Jacob Parker稱，收到中方官員通知，將暫停辦理美資金融服務企業的牌照申請。

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