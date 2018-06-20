李嘉誠密吸長實 4月至今11度進場 持股增至32.06%

港股近期連日下滑，甫退休的長和系 (0001-HK) 創辦人李嘉誠繼續趁跌市掃貨，資料顯示，連同昨 (19) 日的大跌市中，他已經連續 3 個交易日進場增持長實 (1113-HK)，斥資約港幣 5.8 億元。統計從 4 月至今，李嘉誠 11 度進場，累計斥資近港幣 16 億元增持長實。

最新一輪的增持行動為時 3 日，由上週四 (14 日) 開始，在上週五 (15 日) 以及昨 (19) 日，合共購入 890.65 萬股，每股平均價由港幣 64.98 元至 65.63 元不等，涉及資金約港幣 5.84 億元。

若單計昨天的大跌市，李嘉誠名下基金以每股港幣 64.98 元的平均價，增持了 79.2 萬股長實，涉及資金約港幣 5100 多萬元。

長實昨天收盤報港幣 64.15 元，跌 2.3%。至於同系的長和亦跌 2.4%，收盤報港幣 86.35 元。

長實股價

在連續 3 天增持之後，李嘉誠名下基金在長實的股權，由 31.82% 增至 32.06%。

今年 4 月，李嘉誠亦透過基金會多次增持長實，包括在 4 月 10 日至 17 日的 6 個交易日之內，總共增持 1117 萬股，涉及資金港幣 7.41 億元。在 4 月 24 日以及 25 日，亦總共動用港幣 2.3 億元買入接近 348 萬股。