美股盤中─ 能源類股領漲抵銷科技類股跌勢 道瓊工業指數微漲 0.05%

中美貿易戰擔憂揮之不去，加上晶片製造商股價下滑影響，今 (12) 日那斯達克指數開盤走跌，然而能源類股領漲抵銷科技類股跌勢，道瓊工業平均指數早盤上漲 0.05%。

台北時間週三晚間 9 點 46 分左右，美股四大指數：

• 道瓊工業平均指數上漲 0.05%，暫報 25984.35 點。

• 那斯達克指數下挫 0.37%，暫報 7944.91 點。

• S&P 500 指數走跌 0.04%，暫報 2886.69 點。

• 費城半導體指數挫跌 1.81%，暫報 1337.18 點。

由於對全球供應的擔憂日益增加，油價在每桶 80 美元附近徘徊，能源股盤前在 S&P 500 指數期貨中領漲。

雪佛龍 (CVX-US) 與艾克索美孚石油公司 (XOM-US) 今 (12 日) 日開盤表現優異，各漲 1.58% 與 0.6%，帶動道瓊工業平均指數上漲。

然而，中美貿易戰擔憂揮之不去，加上晶片製造商股價下滑，促使那斯達克指數下跌。晶片需求放緩的擔憂加劇影響，半導體股價承壓，拖累科技類股走跌，英特爾股價下跌近 1%。

受到高盛將美光從「買入」調降至「中性」評級拖累，美光 (MU-US) 今 (12 日) 日開盤暴跌 4.67%，暫報美股 41.60 美元。

企業消息方面，蘋果 (AAPL-US) 股價在盤前交易上漲 0.4%。華爾街更關注最新 iPhone 產品調高價格，因為即使全球智慧型手機需求穩定，蘋果也希望通過這款旗艦產品維持營收增長。

華爾街預料蘋果新機發布前股價將上揚，未料今 (12 日) 日蘋果 (AAPL-US) 股價開盤卻意外暴跌 1%。

經濟數據方面，經季節性因素調整後，美國 8 月生產者物價指數下降 0.1%。