騰訊(00700-HK)ADR升4.2元 內銀內險股齊揚

據報美中有望進行新一輪貿易談判，紓緩市場緊張情緒，美股收市個別發展，港股ADR指數收報26619點，升273點，升1.03%。
騰訊控股(00700-HK)連續第四個交易日回購公司股票，四天共斥逾1.24億元回購股份39.77萬股，騰訊控股ADR收報312.6元，較港收市升4.2元。
匯豐控股(00005-HK)ADR收報67.39元，較港收市升0.74元；港交所(00388-HK)ADR收報212.65元，較港收市升3.05元。
內銀內險股上升，建設銀行(00939-HK)ADR收報6.37元，較港收市升0.02元；工商銀行(01398-HK)ADR收報5.44元，較港收市升0.05元；中人壽(02628-HK)ADR收報16.67元，較港收市升0.05元。
中海油(00883-HK)ADR收報14.36元，較港收市升0.2元；中石油(00857-HK)ADR收報5.79元，較港收市升0.03元；中石化(00386)ADR收報7.58元，較港收市升0.06元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報75.88元，較港收市升0.13元；聯通(00762-HK)ADR收報9.21元，較港收市升0.15元；中電信(00728-HK)ADR收報3.86元，較港收市升0.03元。
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