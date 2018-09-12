業績“堅挺”獲看多 摩根大通“定投式”增持萬科1153萬股

港交所最新資料顯示，摩根大通JPMorgan Chase & Co.於9月3日增持萬科企業(02202-HK)約346.2萬股，涉資約9100萬港元，每股平均價26.2853港元。增持後，摩根大通的持股數為133,630,372股，最新持股比例10.16%。

數據顯示，2016年12月12日至2018年1月15日，在長達一年多的時間里，摩根大通未對萬科企業(02202-HK)進行交易。

2018年1月15日後，摩根大通共增持了萬科企業(02202-HK)4次，增持股數呈現爬升趨勢；其中有3次集中在下半年，合計1153萬股。數據顯示，摩根大通分别在1月16日、6月26日、8月6日、9月3日增持萬科64萬、259萬、548萬、346萬股，持股比例從4.22%提升至10.16%。

分析人士認為，萬科是内房股中率先進行業務轉型的企業，而且2018年的盈利依舊保持著良好的增長勢頭。萬科企業(02202-HK)股價已跌至2017年9月的水平，自然會吸引外資大行關註。

萬科在2018年的半年報中首次將租賃確立為核心業務。2018年上半年萬科實現銷售金額3046.6億元，實現營業收入1059.7億元，同比增長51.8%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤91.2億元，同比增長24.9%。

近期，萬科更名、組織架構調整的傳聞在市場上不絕於耳。早在2018年6月29日，萬科董事會主席郁亮就在萬科2017年年度股東大會上表態：“萬科未來是美好生活的服務商，未來想到萬科，想到的是美好生活，不是幾棟房子。”

9月5日，《每日經濟新聞》援引深圳萬科相關負責人的表態稱，深圳萬科的全稱將從“深圳市萬科房地產有限公司”更名為“深圳市萬科發展有限公司”。

9月8日，藍鲸財經報道指出，萬科已對内宣佈調整總部組織架構，撤銷萬科總部所有部門設置，另成立三大中心：事業發展中心、管理中心、支持中心，去房地產化的趨勢愈發明顯。

半年報顯示，萬科長租公寓業務已覆蓋30個主要城市，累計獲取房間數超過16萬間，累計開業超過4萬間。期後，萬科完成15億元住房租賃專項公司債券發行，為萬科租賃住宅業務發展提供了資金支持。

東方財富統計數據顯示，在近6個月共有29篇關於萬科的券商研究報告，其中23篇給與萬科A（000002）“買入”的投資評級，高居房地產企業首位；其餘6篇研報的給與萬科A（000002）的投資評級為“增持”。

上述分析人士指出，2018年6月以來，摩根大通對萬科企業(02202-HK)基本上呈現出“每月一投”的交易頻率，可平抑股價波動的風險，合理拉低買入成本價，不排除摩根大通在四季度仍然會對萬科企業(02202-HK)進行數次增持。

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