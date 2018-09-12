Facebook們的噩夢：美國近半青少年希望回到沒有社群媒體的年代

今年 3 月到 4 月，非營利組織 Common Sense Media 通過對 1000 多名 13 至 17 歲的美國青少年進行調查研究發現，青少年使用社交媒體的頻率越來越高。

有 70% 的青少年每天使用社交媒體超過一次，而在 2012 年，這一數字僅有 34%。另外，38% 的青少年稱自己會在每個小時裡多次使用社交媒體，而 16% 的青少年則幾乎每時每刻都在使用社交媒體。

雖然有 25% 的受訪者表示社交媒體能給他們帶來積極影響，例如，讓他們感到不那麼寂寞。但仍然有超過 2/3 的青少年認為，「社交媒體會對我這個年齡段的人產生許多負面影響」，還有 40% 的青少年甚至稱，「有時我希望能回到沒有社交媒體這種東西的時代。」

Common Sense Media 的 CEO Jim Steyer 表示：

「好消息是，青少年比幾年前更清楚地意識到了這種影響。壞消息是，他們更喜歡在網上交流，而不是面對面。作為家長和教育工作者，我感覺這十分棘手。」

因為這項研究還發現，與朋友面對面交談的美國青少年比例已經從 2012 年的 49% 下降到了 32%。並且有 44% 的青少年說，當和朋友們在一起時，對方總是玩手機，他們為此而感到沮喪。

另外，當被問及最喜歡使用的社交媒體時，在 2012 年，有 68% 的青少年表示他們的主要社交網站是 Facebook，但這個數字在 2018 年下降到了 15%，反而是 Snapchat 和 Instagram 成為了新寵。

不過值得注意的是，Facebook、Twitter 和 Snapchat 三家最大的社交媒體在八月都公布了最新財報，均顯示出一個共同特點——用戶數量增長出現了放緩或下降： Facebook 歐洲的月活用戶數量出現下降，北美用戶未見增長；Twitter 的季度用戶數量略微下降；Snapchat 第第二季季度日活用戶數量也有所下滑，。

靠流量為生的社交媒體，做的是注意力經濟，用戶數量的增速放緩，一定程度上意味著其廣告收入的增長會受到影響。社交媒體黃昏的到來，意味著社交網路不能再繼續維持輕鬆增長的模式了。

雖然，隨著科技的發展，如今的人們足不出戶就可以在社交媒體上與朋友共享彼此生活。但需要青少年們成群結隊的走出家去門談天說地的上世紀 90 年代，也的確是一個友善而簡單的時期。