近半年輕用戶刪除App 42%用戶數周不再訪問網站 Facebook股價嚇壞了

對於 Facebook 多頭來說，這又是難熬的一周，在科技業世紀聽證會還沒結束之際，權威調查機構公布的數據又給了他們迎頭一擊。

皮尤研究中心（Pew Research Center）在 9 月 5 日公布的報告中稱，大量 Facebook 用戶已經對自己與這一社交媒體平台的關係做了改變，其中有 26% 的受訪者稱他們已經刪掉了手機中的 Facebook 應用，42% 的人表示他們已經好幾周都不會訪問網站一次。

這一調查進行的時間是今年 5 月 29 日至 6 月 11 日，與 Facebook 大規模數據泄露事件的曝光相隔兩個月左右。調查結果還顯示，在 18-29 歲年輕用戶群體中，刪除了 Facebook 應用的受訪者占比高達 44%。老年用戶情況稍好，65 歲及以上受訪者中這一比例僅為 12%。

今年 3 月，英國媒體曝出數據分析機構 Cambridge Analytica 在未經用戶同意的情況下，利用在 Facebook 上獲得的 5000 萬用戶的個人資料數據，來創建檔案、並在 2016 總統大選期間針對這些人進行定向宣傳。

隨後，歐盟、美國、英國紛紛對 Facebook 和 Cambridge Analytica 進行抨擊。Facebook 創始人兼 CEO 扎克伯格也在自己的主頁上公開向全平台用戶道歉，稱「我們犯下過錯誤，必須承擔起責任，做好我們該做的。」

但公眾似乎對此並不買賬，「刪除 Facebook」的話題迅速傳播開來。在上述事件曝光的 10 天後，美國有調查顯示，只有 41% 的受訪者表示他們相信 Facebook 會遵守美國隱私法，相比之下，信任亞馬遜、谷歌及微軟的受訪者比例則都超過 60%。

皮尤研究中心上述調查還顯示，在過去一年中，有 54% 的受訪者對對他們的 Facebook 隱私設置進行了調整。從受訪者的總體反應來看，在調整隱私、數周都不訪問以及直接刪除應用這三項措施上，74% 的人做了至少其中之一。

在皮尤研究中心這一調查報告發布的同一天，推特 CEO Jack Dorsey 以及 Facebook COO 分別在美國參議院發表證詞，回應是否干預 2016 年美國大選的質疑。

周三當天 Facebook 收跌 2.3%，昨日再度下跌 2.78%，為連續第四個交易日收跌，7 月 25 日財報發布以來累計跌幅達到 24%。