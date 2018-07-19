中碳上半年介相石墨碳微球銷售240噸 超越去年全年 填息穩健

中碳 (1723) 於今 (19) 日除息，每股配發 4.6 元股息，除息參考價為 144.5 元，受惠越南輕油、煤焦油進料增加，自結前 6 月稅前獲利為 8.85 億元，每股稅前盈餘約 3.74 元，大陸電動巴士接單挹注，上半年介相石墨碳微球銷售量達 240 噸，超越去年全年 210 噸，今日股價維持小漲的格局。中碳上半年介相碳微球銷售約 1700 噸，介相石墨碳微球約 240 噸，去年兩者銷售量分別 3050 噸以及 210 噸，因應電動汽車、手持式電動工具、風力發電、太陽能發電等儲能設備等市場，擴充碳材料供應，設立屏南廠於今年第一季末落成啟動，目前該廠介相石墨碳微球月產能以平均 30-50 噸速度增加。



中碳營收結構為輕油系列 36%、雜酚油 25%、軟瀝青 12%、精奈約 8%、介相碳微球 / 介相石墨碳微球約 5-8%、焦炭 11%，今年輕油主產品苯因供應增加，報價維持 870-890 美元，去年以來報價一路上漲的軟瀝青，近期反映油價走跌，報價由 630 美元緩跌到 608 美元左右，至於雜酚油因碳煙需求佳，報價緩步墊高到 440 美元左右。



越南鋼廠 2 號高爐正式點火量產，合計兩座高爐每年可挹注中碳煤焦油、輕油進料分別 10.4 萬噸、3.4 萬噸，反映進料增加，中碳 4-6 月單月營收維持 6.6-6.7 億元高檔。