越南進料倍增，石墨電極棒、軟瀝青續揚，法人估中碳第二季EPS 1.6元

越南鋼廠 2 號高爐正式點火量產，合計兩座高爐每年可挹注中碳 (1723) 煤焦油、輕油進料分別 10.4 萬噸、3.4 萬噸，全年煤焦油進料預估約 36.4 萬噸、輕油進料約 12.4 萬噸，石墨電極棒、軟瀝青報價同步走揚，法人推中碳第二季每股盈餘成長到 1.6 元左右。反映煤焦油報價走高，軟瀝青報價上漲到 500 美元，加上原料進料成，中碳首季營收 20.12 億元，年增率 19%，毛利率 25.38%，較去年同期增加 2.38 個百分點，稅後盈餘 3.24 億元，年增率 23%，每股盈餘 1.4 元，惟單季認列業外小港廠環保整治費用約 5980 萬元。



越南鋼廠 1 號高爐於去年 5 月底點火，量產半年時間，煤焦油、輕油進料分別增加 5.2 萬噸、1.7 萬噸，第 2 支高爐接續在今年 5 月中下旬點火，兩支高爐正式商轉，進料倍增前提下，對於每股盈餘貢獻增至 0.91 元。



中碳各產品當中，以軟瀝青毛利率最佳，首季均價 554 美元，美國針對中國鋼鐵產品祭出 232 條款，帶動美國國內鋼廠生產，刺激石墨電極棒的需求，軟瀝青、石墨電極棒廠同步漲價前提下，法人推估，中碳第二季毛利率可望擴大到 25.4%，單季獲利約 3.84 億元，每股盈餘 1.63 元。

