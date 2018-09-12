成本管控效益＋匯率趨貶 聚陽上修Q4獲利展望 下半年拼雙位數年增

受惠客戶釋單規模放大，加上成本管控成效佳以及匯率趨貶效應等因素，據悉成衣大廠聚陽 (1477) 內部上修第四季獲利展望，下半年獲利將挑戰雙位數年增。此外，明年成長展望亦看好。因成衣供應鏈大者恆大的趨勢發酵，加上運動機能服飾等差異化商品的滲透率提升，預期聚陽 2019 年出貨成長將逾 10%，獲利則亦可望優於今年。



時序進入成衣業的秋冬傳統旺季，聚陽 7、8 兩個月業績均站穩 20 億元大關，分別來到 23.73 億元與 21.18 億元，年增率各為 3.25% 與 2.2%。聚陽指出，因應產業變化，近年營運方針鎖定「提質增量」，朝向多元、專精的方向前進，運動機能服飾佔比已達兩成左右。



據了解，儘管近期市場對聚陽主要客戶 Gap 與 Uniqlo 的成長性出現雜音，但因來自客戶的訂單類別均屬成長性佳的區塊，加上成本控管的成效顯現，以及匯率趨貶的效益，聚陽內部還上修了第四季的獲利展望，帶動整體下半年獲利均有機會挑戰雙位數的年增幅度。



該公司上半年營收 101.96 億元，較去年同期持平，稅後 5.51 億元，年增率 6.37%，EPS 為 2.63 元。日前公告 7 月獲利，單月稅前盈餘達 2.29 億元，較上月大增 60%，年增率約 6%，累計前 7 月稅前盈餘 9.55 億元，較去年同期上升 9.4%，換算每股稅前盈餘為 4.57 元。

