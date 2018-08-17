聚陽接單強勁 本季營收估季增逾50%創高 法人看好

成衣廠聚陽 (1477) 上半年營運穩健，下半年因進入出貨旺季，加上新舊客戶均有斬獲，法人預估本季營收將較上季跳增 50%，突破 70 億創歷史新高。根據公告，該公司 7 月合併營收 23.74 億元，創 10 個月來新高紀錄，較上月跳增 20%，年增率為 3.25%。而該公司甫公告之 7 月自結獲利，達 2.29 億元，較上月跳增 6 成，年增 6%。累計前 7 月稅前盈餘為 9.55 億元，較去年同期成長 9.4%，每股稅前盈餘達 4.56 元。



據了解，聚陽主要客戶為 Gap 與 Fast Retailing，今年訂單成長動能強勁，均有 15% 的水準，此外，新客戶的進場增添營運動能，去年增加 7 家新客戶，今年 H&M 以及歐洲純電商 Zalando 又入袋，今年新客戶業績占比預估可達 10% 以上，明後年的成長動能亦強勁。



因接單優於預期，加上品牌商縮減供應商，聚陽的滲透率可望提升，以及明年有機會陸續調漲售價，法人看好其中長期的營運成長展望。同時第三季進入出貨旺季，法人估聚陽單季營收將一舉突破 70 億元大關，上探 76 億元，季增率高達逾 50%，年增率 10%，短期業績動能也非常強勁，第三季營收將逐月成長，單季 EPS 估 2.77 元，今年 EPS 估逾 7.4 元。