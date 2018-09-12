景氣有雜音 矽晶圓股重挫 惟法人估環球晶今年仍可賺三個股本

近來市場上對於後續半導體產業景氣開始出現雜音，尤其對矽晶圓前景似乎不如先前樂觀，而環球晶 (6488) 股價自 5 月高點至今已經下跌超過五成，今日最低價位剩下 291.5 元，最大跌幅超過 7%；只是展望第三季，環球晶圓依舊仍可繳回亮麗成績單，法人圈預估，環球晶第三季毛利率可以回升到 39%，單季每股獲利可以超過 8.4 元，今年全年可以賺超過三個股本。近期市場對矽晶圓雜音頻傳，尤其傳出矽晶圓供需鬆動，報價漲幅停滯等，加上全球股市不佳、中美貿易糾紛等，台股部分本土法人大賣持股，此外就環球晶本身，第二季毛利率 37% 不如市場預期，都是環球晶股市重挫的原因。



只是展望後續，環球晶營運依舊樂觀，法人圈估算，第三季營收可達 150 到 155 億元，季增超過 6%，毛利率季增 1.7 個百分點以上，達到 38.7%，第三季單季淨利可以超過 37 億元，單季每股淨利可以超過 8.4 元。第四季也樂觀，今年全年可以賺進 3 個股本。