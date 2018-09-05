矽晶圓需求持強 環球晶8月營收51.9億元 再寫單月新高

矽晶圓廠環球晶 (6488-TW) 今(5)公告 8 月營收，受惠需求帶動，達 51.9 億元，月增 4.61%，年增 30.43%，再寫歷史新高，甩開 7 月營收下滑的陰霾；前 8 月營收達 384.3 億元，年增 29.9%。

環球晶 7 月營收降到 49.62 億元，月減 0.87%，年增 30.25%，公司當時表示，短期營收波動並不影響中長期動能；而從 8 月營收可見，矽晶圓需求仍持穩向上。

環球晶日前召開業績發表會，董事長徐秀蘭強調，下半年價格仍將健康發展，公司持續去瓶頸化提高產出，且訂單也較去年同期成長，下半年整體展望樂觀，獲利表現也將成長，營運唯一變數在匯率。

環球晶也強調，目前長約訂單看到 2025 年，由於產能吃緊，將優先供貨長期合約的客戶，明年合約價也高於今年，營運展望樂觀。

至於近期市場對矽晶圓需求與漲價動能有雜音，尤其是 12 吋需求恐有放緩跡象，環球晶重申，基本面沒問題，且公司產品組合較佳，12 吋營收比重僅 41%，8 吋有 39%，6 吋以下約 20%，8 吋產能更領先全球，隨著 8 吋市場需求熱度持穩，環球晶營運仍可望受惠。

環球晶強調，市場對景氣有雜音，不過長約比重仍高，許多訂單議價金額持續成長，並無客戶減少下單的情形。

中長期而言，環球晶看好，全球 12 吋矽晶圓每月需求約 600 萬片，未來每年每月需求量將增加 30-35 萬片，也就是未來幾年，每月需求量將再增加百萬片需求，有助矽晶圓產業，8 吋矽晶圓每月需求量 550 萬片，2022 年前月需求量將再增加 60 萬片。

儘管公司看好後市，但近期外資對矽晶圓族群看法保守，並調降環球晶投資評等與目標價，外資強調，矽晶圓市場供需將趨於平衡，2019 至 2020 年，矽晶圓平均價格漲幅將走平。