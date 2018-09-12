亞洲股市跌至14個月低點 因貿易擔憂加劇

亞洲股市周三跌至14個月低點，美中貿易摩擦因最近一輪口頭威脅而加劇，令投資者信心下降。

MSCI明晟亞太地區(除日本)指數跌0.3%，刷新2017年7月以來最低水準。

香港恒生指數.HSI跌0.5%；滬綜指.SSEC跌0.3%。

日經指數.N225跌0.4%；澳洲股市跌0.1%；韓國綜合股價指數(KOSPI).KS11跌0.2%。

美中口水戰令市場情緒黯然。兩國持續數月之久的貿易緊張局勢升級，令高風險資產深受沖擊。

中國周二對世界貿易組織(WTO)表示，希望對美國實施每年70億美元的制裁，因美國未履行WTO對其反傾銷稅爭端的裁決。

特朗普周二對記者表示，美國在同中國的貿易問題上采取非常強硬的立場。

近幾個月，受貿易緊張情勢、以及對土耳其和阿根廷危機的擔憂影響，亞洲股市和新興市場面臨持續賣壓。MSCI明晟新興市場指數已經跌至2017年5月來最低水平。

然而，其他市場展現出韌性。美國股市周二收高，蘋果引領科技股跳漲，且油價上揚超過2%，推高能源股。

“在考慮貿易戰前景的時候，重要的是把旅程和目的地區分開來。旅程仍將非常嘈雜和令人不安。但我猜想目的地的情況沒有這麽嚴重，”Allianz SE首席經濟顧問Mohamed A. El-Erian周三對路透全球市場論壇稱。

El-Erian預計美國最終將獲得貿易上的讓步。他預計有60%的可能性走向“略微更加公平但仍然自由的貿易”，25%的可能性走向全球貿易戰，15%的可能性走向“裏根時刻”，而這會明顯改善國際貿易格局。

匯市方面，美元指數跌0.15%至95.128，回吐上日的溫和漲幅。

稍早曾因避險需求而上漲的美元回落，之前加拿大暗示準備對美國讓步，以完成修訂北美自由貿易協定的談判。

歐元EUR=跌0.1%報1.1591美元。

澳元AUD=D4跌0.3%報0.7100，周二曾觸及2016年2月以來低點0.7085，因擔憂若中國經濟因貿易戰而受挫，澳洲出口商可能受損。

英鎊GBP=D4跌0.2%報1.3008美元，自周一觸及的一個月高點1.3087回落，因圍繞英國有望與歐盟達成退歐後的貿易協定的樂觀看法消退。

貿易憂慮拖累人民幣在國內市場連續第四日走疲，兌美元CNY=CFXS跌至兩周半低點6.88元。

MSCI明晟新興市場貨幣指數周二回落至2017年5月以來最低水平，但部分觀察人士預計這些貨幣的跌勢最終將放緩。

“盡管市場尚未對阿根廷的財政和貨幣政策作出積極評估，但阿根廷正朝著正確的方向前進。而且土耳其也暗示將升息，”大和住銀投信駐東京資深分析師Soichiro Monji稱。

這些都是最近領跌新興市場貨幣的阿根廷披索和土耳其裏拉的一些積極進展。”

盡管仍不穩定，但阿根廷披索ARS=和土耳其裏拉TRYTOM=D4都已經從過去一個月觸及的紀錄低點回升。

油價延續上日漲勢，美國制裁措施抑制伊朗原油出口，另外2019年美國原油產量增速料將慢於之前預期。

布蘭特原油期貨漲0.7%至每桶79.61美元，周二上漲逾2%。

路透東京9月12日

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