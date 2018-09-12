中國官方澄清沒要取消環保限產比例 黑色系期貨恐慌依舊再重挫

近來傳出中國官方考慮讓北方省份自行決定重工業冬季減產要求，對此生態環境部宣教司澄清是不實消息。不過，昨天已跌了一波的黑色系期貨，今 (12) 日早盤再度走跌，焦炭跌幅擴大至 4.5%，焦煤跌 3.5%，熱卷跌 3.2%，螺紋鋼跌 3.5%。

黑色系今天持續跳水，當中又以雙焦領跌，焦炭暴跌至 4.5%，焦煤、熱卷、螺紋鋼跌幅逾 3%。對於這兩天傳出環保限產比例取消，生態環境部宣教司表示，上述確認是不實消息，是大家的誤讀。

焦炭今日繼續大跌 (圖自新浪財經)

混沌天成期貨研究院院長葉燕武指出，這波黑色系商品大跌的導火線是環保部冬季取暖季不設限產比例的傳言，根源在於今年以來不斷的限產造就高鋼價和鋼廠高利潤，供給端的變化對鋼材供需平衡的邊際影響太大。

原先傳言指出，中國環保部下調取暖季限產方案，把空氣品質改良指標從 5% 下調到 3%，也取消限產 50% 或 30% 的指標。若上述方案真的實施，原本鋼市對於東季限產的預期將會大幅落空。

蘭格鋼鐵研究中心主任王國清指出，這樣一來，市場對於取暖季限產的預期會大打折扣，而先前市場持續上漲不斷累積風險，預計接下來價格適度回調難以避免。他表示，就看這次的價格回調會持續多久，價格跌幅怎麼樣，若屆時 10 月唐山的取暖季限產落空，估計鋼價在 9、10 月份會延續弱勢回調。

有業內人士指出，這次黑色系期貨對消息敏感度過高、反應過於激烈，直指這和參與者結構有很大關係。主要原因就在，黑色系期貨的散戶參與比例較高，當下行業高利潤導致對於期貨避險動力不足，因此相關企業投資人和實體工廠避險比例低，導致期貨價格隨消息震動幅度較大。

除了期貨走跌，A 股的建材類股昨天也跌得厲害，一方面是近期發改委對建材價格大漲進行調研有關，另一方面則是官方調控政策不變之下，葉燕武表示，股市對鋼鐵企業獲利持續性的懷疑觸發鋼鐵股的大幅調整，目前鋼價已臨近頭部區間，繼續向上的動力不足，接下來得小心限產力道和旺季需求不及預期引發的下跌風險。