【日盛投顧】指數在10700點反覆震盪

◆盤勢分析

1. 美國科技股反彈，但是全球仍持續籠罩貿易戰陰影，周三亞洲股市普遍走弱。台股早盤小高盤開出後隨即震盪走低，指數一度下探至 10667 點，午盤一點過後權值股回穩，跌幅略有收斂，終場台股小跌 29.73 點，跌幅 0.28%，收在 10,722.57 點；OTC 指數因為矽晶圓走弱的影響，再創年內新低 13109. 點，收盤下跌 1.34%。

2. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：台股收長下影線小黑 K 棒，持續在 10700 點附近震盪。

(2) 量能：成交量 1,237.64 億元，連續三日量縮，後不宜出量下殺。

(3) 技術指標：日 KD 指標逐漸進入超賣超，MACD 轉為向下。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 2.61 億元；外資 - 3.30 億元、投信 + 0.96 億元、自營 - 0.28 億元。

避險資金進駐風電、生技

1. 電子類股

(1) 庫藏股：5388 中磊受到中美貿易戰以及缺料拖累，近期股價跌跌不休，公司發動史上最大規模庫藏股買回計畫，預定買回張數達 1 萬張，激勵股價反彈 4%。

(2) 光學股：3630 新鉅科的母公司丘鈦科技攝像頭模組與指紋模組出貨量增，加上 8 月營收大幅成長 316%，週三股緩步走高。

2. 非電子類股

(1) 生技：4142 國光生受惠國際大廠賽諾菲 400 萬劑流感疫苗訂單近期陸續出貨，下半年營收將明顯躍進，股價重返 20 元之上。自體細胞治療法規鬆綁利多持續發酵，3176 基亞股價連拉 6 根漲停。4130 健亞無菌製劑生產獲得 PMDA 查核過關，週三股價維持高檔。

(2) 風電：市場避險資金進駐風電板塊，2013 中鋼構 8 月營收年增 27.67%、9958 世紀鋼 8 月營收年增 30.69%，週三股價表現亮眼；此外，2031 新光鋼股價逆勢走高。

(3) 紙類：1904 正隆進入工紙需求旺季，第三季外銷需求持續樂觀看待，股價漲 2.2%。