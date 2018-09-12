紐約匯市—貿易衝突升級帶來避險買盤 美元上漲 英鎊先升後貶

美元週二 (11 日) 小幅走高，因勞動力市場數據好於預期及美中貿易擔憂加劇的跡象，使交易商買入美元避險。美元指數從 94.84 的盤中低點，上漲 0.10% 至 95.22。

美國勞工部最新的就業機會和勞動力流動調查 (JOLTs) 報告顯示，8 月份的就業機會增加至 669.9 萬，超過預期的 664.6 萬。工作機會增加至 2000 年以來的最佳，表明美國經濟的潛在優勢，增加人們的信心，認為美國有望在與中國的貿易戰中表現得更好。

中國計畫向世界貿易組織 (WTO) 提出，每年對美國實施 70 億美元的制裁，理由是華盛頓不遵守關於貿易糾紛的裁決。

ISI Evercore 駐紐約的策略師 Stan Shipley 表示，美國與中國相關的消息很糟，這將需要很長時間才能得到解決。

英鎊先升後貶

對全球兩大經濟體之間貿易爭端的焦慮，超過了對英國可能談成協議的樂觀情緒，並扭轉了週一歐元和英鎊的部分漲幅。同時，也傳出報導，歐盟要求不對英國脫歐做出過多讓步。

英鎊兌美元下跌 0.12% 至 1.3010 美元，抹去之前的漲幅。之前因英國就業和薪資數據強勁，英國央行總裁 Mark Carney 任期將延至 2020 年 1 月，原本帶來英鎊利多，一度升至 5 週以來新高。

歐元兌美元下跌 0.03% 至 1.1589 美元，數據顯示，投資人對歐元區的健康狀況持樂觀態度。

義大利經濟財政部長 Giovanni Tria 週一預計，隨著政府提出其倍受關注的 2019 年預算計畫，義大利公債殖利率將下跌，他的說法幫助義大利公債殖利率往下，對歐元帶來支撐。

澳幣走弱

澳幣是北京和華盛頓之間貿易緊張的另一個受害者。由於澳洲為出口導向型經濟，澳幣被視為全球經濟增長的風向球，如今已跌至 2016 年 2 月以來最低，兌美元下跌 0.16% 至 0.71010 美元。。

美元兌加元週二下跌 0.23％，因油價上漲推動加元走強，市場擔心嚴重風暴可能擾亂美國原油產量。

在避險資金湧向美元之下，美元兌日圓則上漲 0.43% 至 111.60。