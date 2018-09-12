[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧09月11日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00637L 元大滬深300正2 123607 2888 新光金 86767 2303 聯電 68394 00632R 元大台灣50反1 51981 2317 鴻海 48649 2344 華邦電 47141 2368 金像電 41168 00677U 富邦VIX 39687 1102 亞泥 38022 6116 彩晶 37689 2492 華新科 35963 2337 旺宏 35399 1101 台泥 34648 2330 台積電 34350 2883 開發金 31530 3481 群創 28964 2834 臺企銀 28310 1402 遠東新 26749 00633L 富邦上証正2 25625 2323 中環 24305 2891 中信金 23231 2885 元大金 21655 2340 光磊 21489 2887 台新金 21385 2882 國泰金 21061 0050 元大台灣50 19525 2002 中鋼 18550 2327 國巨 17751 2409 友達 17622 2377 微星 17428
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名鉅亨台北資料中心
留言載入中...