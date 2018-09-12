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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧09月11日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00637L 元大滬深300正2      123607  
2888   新光金               86767  
2303   聯電                 68394  
00632R 元大台灣50反1        51981  
2317   鴻海                 48649  
2344   華邦電               47141  
2368   金像電               41168  
00677U 富邦VIX              39687  
1102   亞泥                 38022  
6116   彩晶                 37689  
2492   華新科               35963  
2337   旺宏                 35399  
1101   台泥                 34648  
2330   台積電               34350  
2883   開發金               31530  
3481   群創                 28964  
2834   臺企銀               28310  
1402   遠東新               26749  
00633L 富邦上証正2          25625  
2323   中環                 24305  
2891   中信金               23231  
2885   元大金               21655  
2340   光磊                 21489  
2887   台新金               21385  
2882   國泰金               21061  
0050   元大台灣50           19525  
2002   中鋼                 18550  
2327   國巨                 17751  
2409   友達                 17622  
2377   微星                 17428
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