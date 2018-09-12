[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/09/11 107/09/10 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.55930 10.55760 0.00170 0.01610 大華銀多元特別收益平衡基金 10.33000 10.30000 0.03000 0.29126 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.77000 9.80970 -0.03970 -0.40470 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.77180 9.81160 -0.03980 -0.40564 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.76150 9.78980 -0.02830 -0.28908 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.76170 9.79000 -0.02830 -0.28907 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.11200 9.12960 -0.01760 -0.19278 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.38410 9.40510 -0.02100 -0.22328 中國信託台灣活力基金 14.08000 14.18000 -0.10000 -0.70522 中國信託台灣優勢基金 16.42000 16.51000 -0.09000 -0.54512 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.27000 9.26000 0.01000 0.10799 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.68000 9.63000 0.05000 0.51921 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.32000 10.27000 0.05000 0.48685 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.90490 9.88330 0.02160 0.21855 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.26850 9.24840 0.02010 0.21733 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.27190 10.26460 0.00730 0.07112 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.57390 9.56710 0.00680 0.07108 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.06460 10.96160 0.10300 0.93964 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.63530 9.54560 0.08970 0.93970 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.97130 11.05010 -0.07880 -0.71312 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.87420 9.94500 -0.07080 -0.71192 中國信託智能運動基金-台幣 11.17000 11.08000 0.09000 0.81227 中國信託智能運動基金-美元 10.86000 10.79000 0.07000 0.64875 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 中國信託華盈貨幣市場基金 10.98840 10.98820 0.00020 0.00182 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.40930 9.42140 -0.01210 -0.12843 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.05990 9.07160 -0.01170 -0.12897 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.54100 9.56070 -0.01970 -0.20605 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.18140 9.20040 -0.01900 -0.20651 中國信託精穩基金 18.44670 18.44860 -0.00190 -0.01030 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.73000 11.69000 0.04000 0.34217 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 11.34000 11.31000 0.03000 0.26525 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.89000 11.87000 0.02000 0.16849 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.56000 11.56000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 61.42000 61.73000 -0.31000 -0.50219 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 39.20660 38.95470 0.25190 0.64665 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 17.55000 17.81000 -0.26000 -1.45985 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.42030 11.41750 0.00280 0.02452 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.54310 10.52280 0.02030 0.19291 元大上證50基金 27.29000 27.49000 -0.20000 -0.72754 元大大中華TMT基金-人民幣 10.99000 11.28000 -0.29000 -2.57092 元大大中華TMT基金-新台幣 9.80000 10.05000 -0.25000 -2.48756 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.11000 13.28000 -0.17000 -1.28012 元大大中華價值指數基金-美元 12.30000 12.46100 -0.16100 -1.29203 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.59900 16.78600 -0.18700 -1.11402 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.02700 10.23400 -0.20700 -2.02267 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.65500 9.83900 -0.18400 -1.87011 元大中國平衡基金-人民幣 2.87000 2.90000 -0.03000 -1.03448 元大中國平衡基金-新台幣 12.84000 12.95000 -0.11000 -0.84942 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.43660 45.52350 -0.08690 -0.19089 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.47820 10.47040 0.00780 0.07450 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.70310 9.69580 0.00730 0.07529 元大中國機會債券基金-新台幣 9.65160 9.62810 0.02350 0.24408 元大巴西指數基金 5.23400 5.25900 -0.02500 -0.47538 元大巴菲特基金 27.36000 27.42000 -0.06000 -0.21882 元大日經225基金 28.43000 28.09000 0.34000 1.21040 元大台商收成基金 23.49000 23.23000 0.26000 1.11924 元大台灣50單日反向1倍基金 12.25000 12.26000 -0.01000 -0.08157 元大台灣50單日正向2倍基金 39.36000 39.47000 -0.11000 -0.27869 元大台灣中型100基金 32.46000 32.12000 0.34000 1.05853 元大台灣加權股價指數基金 25.45300 25.39700 0.05600 0.22050 元大台灣卓越50基金 85.70000 85.82000 -0.12000 -0.13983 元大台灣金融基金 18.13000 18.09000 0.04000 0.22112 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.78000 31.67000 0.11000 0.34733 元大台灣高股息基金 26.75000 26.50000 0.25000 0.94340 元大台灣電子科技基金 36.59000 36.58000 0.01000 0.02734 元大全球ETF成長組合基金 10.60000 10.57000 0.03000 0.28382 元大全球ETF穩健組合基金 14.76000 14.72000 0.04000 0.27174 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.49000 13.48000 0.01000 0.07418 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.24000 13.25000 -0.01000 -0.07547 元大全球不動產證券化基金-美元 12.44600 12.46000 -0.01400 -0.11236 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.56000 8.63000 -0.07000 -0.81112 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.52000 6.58000 -0.06000 -0.91185 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.49000 8.49000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.65000 6.65000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-美元配息 9.57500 9.56900 0.00600 0.06270 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.64000 10.62000 0.02000 0.18832 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.49000 9.47000 0.02000 0.21119 元大全球新興市場精選組合基金 13.05000 13.11000 -0.06000 -0.45767 元大全球農業商機基金 17.67000 17.61000 0.06000 0.34072 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 元大印尼指數基金 8.31000 8.27300 0.03700 0.44724 元大印度指數基金 9.98000 10.17000 -0.19000 -1.86824 元大印度基金 12.48000 12.68000 -0.20000 -1.57729 元大多多基金 17.95000 17.97000 -0.02000 -0.11130 元大多福基金 53.04000 53.44000 -0.40000 -0.74850 元大亞太成長基金 9.07000 9.07000 0.00000 0.00000 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.50410 8.47530 0.02880 0.33981 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.00290 6.97920 0.02370 0.33958 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.22300 9.21900 0.00400 0.04339 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.42000 9.40000 0.02000 0.21277 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.95700 9.96600 -0.00900 -0.09031 元大卓越基金 46.70000 46.79000 -0.09000 -0.19235 元大店頭基金 8.28000 8.35000 -0.07000 -0.83832 元大泛歐成長基金 9.30000 9.21000 0.09000 0.97720 元大美元貨幣市場基金-美元 10.27600 10.27550 0.00050 0.00487 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.60480 9.60920 -0.00440 -0.04579 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.74750 31.69710 0.05040 0.15901 元大美國政府20年期(以上)債券基金 37.88540 37.71680 0.16860 0.44702 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.16420 19.21250 -0.04830 -0.25140 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.91590 18.81320 0.10270 0.54589 元大美國政府7至10年期債券基金 39.00570 38.92420 0.08150 0.20938 元大高科技基金 18.94000 18.87000 0.07000 0.37096 元大得利貨幣市場基金 16.25700 16.25680 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.98440 11.98430 0.00010 0.00083 元大富櫃50基金 12.25000 12.18000 0.07000 0.57471 元大華夏中小基金 6.87000 7.09000 -0.22000 -3.10296 元大新中國基金-人民幣 9.14000 9.37000 -0.23000 -2.45464 元大新中國基金-美元 8.57800 8.79600 -0.21800 -2.47840 元大新中國基金-新台幣 8.54000 8.74000 -0.20000 -2.28833 元大新主流基金 24.98000 24.94000 0.04000 0.16038 元大新東協平衡基金-美元 9.19900 9.19300 0.00600 0.06527 元大新東協平衡基金-新台幣 8.96000 8.94000 0.02000 0.22371 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 9.83650 9.77200 0.06450 0.66005 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.12710 9.06780 0.05930 0.65396 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 9.79750 9.71680 0.08070 0.83052 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.53200 8.46170 0.07030 0.83080 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.79070 9.80340 -0.01270 -0.12955 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.39400 9.40620 -0.01220 -0.12970 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.93810 9.93350 0.00460 0.04631 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.53940 9.53500 0.00440 0.04615 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.53240 9.54350 -0.01110 -0.11631 元大新興亞洲基金 11.14000 11.24000 -0.10000 -0.88968 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 8.73580 8.71930 0.01650 0.18924 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.51860 8.50250 0.01610 0.18936 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 8.97440 8.94180 0.03260 0.36458 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 8.75090 8.71910 0.03180 0.36472 元大萬泰貨幣市場基金 15.10440 15.10420 0.00020 0.00132 元大經貿基金 37.17000 37.32000 -0.15000 -0.40193 元大實質多重資產基金-人民幣 9.09000 9.08000 0.01000 0.11013 元大實質多重資產基金-美元 8.38000 8.36800 0.01200 0.14340 元大實質多重資產基金-新台幣 8.84000 8.81000 0.03000 0.34052 元大滬深300單日反向1倍基金 16.48000 16.20000 0.28000 1.72840 元大滬深300單日正向2倍基金 12.22000 12.69000 -0.47000 -3.70370 元大摩臺基金 39.52000 39.53000 -0.01000 -0.02530 元大標普500基金 26.70000 26.61000 0.09000 0.33822 元大標普500單日反向1倍基金 12.86000 12.89000 -0.03000 -0.23274 元大標普500單日正向2倍基金 35.51000 35.36000 0.15000 0.42421 元大標智滬深300基金 15.30000 15.47000 -0.17000 -1.09890 元大歐洲50基金 23.77000 23.67000 0.10000 0.42248 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.33720 9.33910 -0.00190 -0.02034 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.18820 10.18780 0.00040 0.00393 元大績效基金 51.89000 51.77000 0.12000 0.23179 元大韓國KOSPI200基金 22.00000 22.09000 -0.09000 -0.40742 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 14.89000 14.94000 -0.05000 -0.33467 日盛上選基金 31.73000 31.82000 -0.09000 -0.28284 日盛小而美基金 18.14000 18.28000 -0.14000 -0.76586 日盛中國內需動力基金 9.10000 9.27000 -0.17000 -1.83387 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.64600 11.63600 0.01000 0.08594 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.75620 9.74780 0.00840 0.08617 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.65840 11.65520 0.00320 0.02746 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.76100 9.75830 0.00270 0.02767 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.59610 10.58430 0.01180 0.11149 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.85610 8.84630 0.00980 0.11078 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.93000 10.13000 -0.20000 -1.97433 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.47000 9.68000 -0.21000 -2.16942 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.78000 9.98000 -0.20000 -2.00401 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.87000 9.90000 -0.03000 -0.30303 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.76000 9.82000 -0.06000 -0.61100 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.82000 9.86000 -0.04000 -0.40568 日盛日盛基金 13.24000 13.32000 -0.08000 -0.60060 日盛目標收益組合基金(美元) 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638 日盛全球抗暖化基金 10.76000 10.72000 0.04000 0.37313 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.14600 10.13960 0.00640 0.06312 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.51750 9.51150 0.00600 0.06308 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.97830 9.96340 0.01490 0.14955 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.36230 9.34830 0.01400 0.14976 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.41090 2.40790 0.00300 0.12459 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.67290 1.67080 0.00210 0.12569 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36400 0.36400 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25340 0.25340 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.10990 12.10050 0.00940 0.07768 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.29270 8.28620 0.00650 0.07844 日盛亞洲機會基金 6.62000 6.76000 -0.14000 -2.07101 日盛首選基金 16.86000 16.96000 -0.10000 -0.58962 日盛高科技基金 17.33000 17.33000 0.00000 0.00000 日盛貨幣市場基金 14.77250 14.77230 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 38.51000 38.80000 -0.29000 -0.74742 日盛精選五虎基金 36.73000 37.15000 -0.42000 -1.13055 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.48720 13.48700 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 29.74000 29.59000 0.15000 0.50693 台新MSCI中國基金 19.25000 19.58000 -0.33000 -1.68539 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 17.83000 17.82000 0.01000 0.05612 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 22.37000 22.39000 -0.02000 -0.08933 台新大眾貨幣市場基金 14.16410 14.16390 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.44970 10.45120 -0.00150 -0.01435 台新中美貨幣市場基金-美元 10.52800 10.53090 -0.00290 -0.02754 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.10690 10.09130 0.01560 0.15459 台新中國通基金 41.76000 41.68000 0.08000 0.19194 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.46010 0.46800 -0.00790 -1.68803 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 14.16200 14.37900 -0.21700 -1.50915 台新中國精選中小基金-美元 0.31810 0.32510 -0.00700 -2.15318 台新中國精選中小基金-新台幣 9.81000 10.01000 -0.20000 -1.99800 台新主流基金 22.79000 22.71000 0.08000 0.35227 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.47000 20.37000 0.10000 0.49092 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.66830 0.66640 0.00190 0.28511 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.25000 15.17000 0.08000 0.52736 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49650 0.49500 0.00150 0.30303 台新台灣中小基金 32.98000 32.95000 0.03000 0.09105 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.93010 9.91010 0.02000 0.20181 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.23420 9.23040 0.00380 0.04117 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.69000 8.67000 0.02000 0.23068 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.33930 10.33520 0.00410 0.03967 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.34710 10.34730 -0.00020 -0.00193 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.16720 11.16720 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.67000 10.65000 0.02000 0.18779 台新印度基金 15.32000 15.63000 -0.31000 -1.98337 台新亞美短期債券基金 10.91750 10.91610 0.00140 0.01283 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.52610 8.51710 0.00900 0.10567 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28240 0.28260 -0.00020 -0.07077 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.84820 11.83570 0.01250 0.10561 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38690 0.38720 -0.00030 -0.07748 台新真吉利貨幣市場基金 11.09250 11.09240 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 29.24400 29.08680 0.15720 0.54045 台新智慧生活基金-美元 10.62790 10.57710 0.05080 0.48028 台新智慧生活基金-新台幣 10.92000 10.85000 0.07000 0.64516 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.23700 8.24890 -0.01190 -0.14426 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.41790 8.41520 0.00270 0.03208 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.85560 8.86820 -0.01260 -0.14208 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.05750 9.05460 0.00290 0.03203 台新新興市場債券基金(A類型) 10.17220 10.16720 0.00500 0.04918 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.32520 0.32560 -0.00040 -0.12285 台新新興市場債券基金(B類型) 7.58560 7.58180 0.00380 0.05012 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.25550 0.25580 -0.00030 -0.11728 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.29000 5.29000 0.00000 0.00000 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.94000 20.96000 -0.02000 -0.09542 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.62500 10.58700 0.03800 0.35893 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產全球大消費基金 15.47000 15.46000 0.01000 0.06468 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.79050 11.79540 -0.00490 -0.04154 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.52180 9.52580 -0.00400 -0.04199 未來資產亞洲新富基金 19.38000 19.66000 -0.28000 -1.42421 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.56840 12.56830 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 11.48000 11.51000 -0.03000 -0.26064 未來資產新興市場債券基金A 8.67130 8.68830 -0.01700 -0.19567 未來資產新興市場債券基金B 6.59250 6.60550 -0.01300 -0.19681 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.11320 11.11080 0.00240 0.02160 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.89770 9.91800 -0.02030 -0.20468 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.28320 9.27610 0.00710 0.07654 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.55170 10.54370 0.00800 0.07587 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.85990 7.87820 -0.01830 -0.23229 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 8.99610 9.01660 -0.02050 -0.22736 永豐中小基金 50.59000 50.96000 -0.37000 -0.72606 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.77010 1.76670 0.00340 0.19245 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.34170 2.33730 0.00440 0.18825 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.05270 8.05560 -0.00290 -0.03600 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.33730 10.34100 -0.00370 -0.03578 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.49000 4.60000 -0.11000 -2.39130 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 20.17000 20.71000 -0.54000 -2.60744 永豐主流品牌基金 17.96000 17.92000 0.04000 0.22321 永豐永豐基金 35.94000 36.20000 -0.26000 -0.71823 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.80950 9.80990 -0.00040 -0.00408 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.87770 9.87790 -0.00020 -0.00202 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.75750 9.75690 0.00060 0.00615 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.82650 9.82580 0.00070 0.00712 永豐亞洲民生消費基金 10.86000 10.93000 -0.07000 -0.64044 永豐南非幣2021保本基金 12.90110 12.90840 -0.00730 -0.05655 永豐高科技基金 23.74000 23.75000 -0.01000 -0.04211 永豐貨幣市場基金 13.88500 13.88490 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.10730 2.10150 0.00580 0.27599 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.49200 2.48510 0.00690 0.27765 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.72170 7.71770 0.00400 0.05183 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.36560 10.36030 0.00530 0.05116 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 6.99800 6.99800 0.00000 0.00000 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.77820 10.77810 0.00010 0.00093 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.12000 9.15000 -0.03000 -0.32787 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.20000 7.25000 -0.05000 -0.68966 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 16.57000 16.67000 -0.10000 -0.59988 永豐臺灣加權ETF基金 55.61000 55.48000 0.13000 0.23432 永豐領航科技基金 38.92000 38.98000 -0.06000 -0.15393 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.69000 9.64000 0.05000 0.51867 永豐趨勢平衡基金 42.20000 42.34000 -0.14000 -0.33066 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.58890 11.58790 0.00100 0.00863 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.47350 9.46960 0.00390 0.04118 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.72660 9.72250 0.00410 0.04217 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.50270 9.50190 0.00080 0.00842 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.67570 9.67480 0.00090 0.00930 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.49200 9.48770 0.00430 0.04532 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.87450 9.87000 0.00450 0.04559 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.47940 9.47880 0.00060 0.00633 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.73220 9.73160 0.00060 0.00617 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.51000 10.61000 -0.10000 -0.94251 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.28000 9.37000 -0.09000 -0.96051 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.91000 10.02000 -0.11000 -1.09780 兆豐國際中小基金 15.31000 15.36000 -0.05000 -0.32552 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 13.34000 13.59000 -0.25000 -1.83959 兆豐國際中國A股基金(台幣) 17.68000 18.02000 -0.34000 -1.88679 兆豐國際中國A股基金(美金) 17.55000 17.90000 -0.35000 -1.95531 兆豐國際生命科學基金 16.72000 16.67000 0.05000 0.29994 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.31490 10.29100 0.02390 0.23224 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.53560 10.52290 0.01270 0.12069 兆豐國際全球基金 32.00000 31.86000 0.14000 0.43942 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.28140 10.28090 0.00050 0.00486 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.06100 10.06560 -0.00460 -0.04570 兆豐國際國民基金 21.63000 21.74000 -0.11000 -0.50598 兆豐國際第一基金 12.82000 12.84000 -0.02000 -0.15576 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.93050 9.92280 0.00770 0.07760 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.87770 7.87160 0.00610 0.07749 兆豐國際萬全基金 20.14000 20.17000 -0.03000 -0.14874 兆豐國際電子基金 24.60000 24.59000 0.01000 0.04067 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.56000 22.56000 0.00000 0.00000 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.44000 16.45000 -0.01000 -0.06079 兆豐國際豐台灣基金 32.62000 32.70000 -0.08000 -0.24465 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.50470 12.50450 0.00020 0.00160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫台灣基金 11.30000 11.35000 -0.05000 -0.44053 合庫全球高收益債券基金A類型 11.15600 11.13430 0.02170 0.19489 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.98210 11.97160 0.01050 0.08771 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.74990 10.74180 0.00810 0.07541 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.51300 11.50510 0.00790 0.06867 合庫全球高收益債券基金B類型 8.12080 8.14230 -0.02150 -0.26405 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.43090 9.47770 -0.04680 -0.49379 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.99720 9.02430 -0.02710 -0.30030 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.90660 8.95320 -0.04660 -0.52048 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.25920 9.29870 -0.03950 -0.42479 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.35000 11.38000 -0.03000 -0.26362 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.71000 9.75000 -0.04000 -0.41026 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.59000 10.65000 -0.06000 -0.56338 合庫全球新興市場基金 8.72000 8.80000 -0.08000 -0.90909 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.18000 9.19000 -0.01000 -0.10881 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616 合庫貨幣市場基金 10.13150 10.13140 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.32330 9.33050 -0.00720 -0.07717 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.57300 9.58280 -0.00980 -0.10227 合庫新興多重收益基金A類型 9.88220 9.88430 -0.00210 -0.02125 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.27320 11.28010 -0.00690 -0.06117 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.42930 13.44010 -0.01080 -0.08036 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.61360 8.62100 -0.00740 -0.08584 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.27940 9.28880 -0.00940 -0.10120 合庫新興多重收益基金B類型 7.73800 7.73960 -0.00160 -0.02067 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.58260 8.58750 -0.00490 -0.05706 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.95600 9.96400 -0.00800 -0.08029 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.08000 10.03000 0.05000 0.49850 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.21000 10.16000 0.05000 0.49213 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.48000 10.45000 0.03000 0.28708 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.99090 10.98830 0.00260 0.02366 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.92240 9.95350 -0.03110 -0.31245 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.77390 9.78730 -0.01340 -0.13691 安聯中國東協基金 14.90000 15.02000 -0.12000 -0.79893 安聯中國策略基金-新臺幣 12.97000 0.00000 12.97000 0.00000 安聯中華新思路基金-人民幣 12.87000 13.18000 -0.31000 -2.35205 安聯中華新思路基金-美元 11.99000 12.32000 -0.33000 -2.67857 安聯中華新思路基金-新臺幣 11.25000 11.54000 -0.29000 -2.51300 安聯台灣大壩基金 27.79000 27.87000 -0.08000 -0.28705 安聯台灣科技基金 45.68000 45.65000 0.03000 0.06572 安聯台灣貨幣市場基金 12.49380 12.49360 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 30.57000 30.67000 -0.10000 -0.32605 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.12280 10.12490 -0.00210 -0.02074 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.04350 15.04380 -0.00030 -0.00199 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.60980 9.61000 -0.00020 -0.00208 安聯四季成長組合基金-美元 11.46000 11.45000 0.01000 0.08734 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.74000 11.71000 0.03000 0.25619 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.31800 12.31590 0.00210 0.01705 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.13210 10.13140 0.00070 0.00691 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.22400 12.22360 0.00040 0.00327 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.44330 9.44110 0.00220 0.02330 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.30910 9.30850 0.00060 0.00645 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.97980 8.97950 0.00030 0.00334 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.39000 11.41000 -0.02000 -0.17528 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.31000 11.30000 0.01000 0.08850 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.02000 11.00000 0.02000 0.18182 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.28000 11.28000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.78000 10.76000 0.02000 0.18587 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.03520 12.02200 0.01320 0.10980 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.95670 10.94990 0.00680 0.06210 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.62420 10.61670 0.00750 0.07064 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.86870 8.86060 0.00810 0.09142 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.66730 8.66190 0.00540 0.06234 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.37910 8.37310 0.00600 0.07166 安聯全球人口趨勢基金 11.69000 11.65000 0.04000 0.34335 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 37.39000 37.29000 0.10000 0.26817 安聯全球油礦金趨勢基金 8.55000 8.54000 0.01000 0.11710 安聯全球計量平衡基金 12.97000 12.96000 0.01000 0.07716 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.00460 12.00660 -0.00200 -0.01666 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.38760 10.38930 -0.00170 -0.01636 安聯全球新興市場基金 16.90000 17.05000 -0.15000 -0.87977 安聯全球農金趨勢基金 9.81000 9.75000 0.06000 0.61538 安聯全球綠能趨勢基金 9.25000 9.21000 0.04000 0.43431 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.46000 10.43000 0.03000 0.28763 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.32000 10.29000 0.03000 0.29155 安聯亞洲動態策略基金 21.92000 22.16000 -0.24000 -1.08303 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.04930 10.05340 -0.00410 -0.04078 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.80510 9.80910 -0.00400 -0.04078 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.22610 83.19360 0.03250 0.03907 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.37180 12.37540 -0.00360 -0.02909 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.04810 65.02140 0.02670 0.04106 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.58800 9.59080 -0.00280 -0.02919 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.57740 2.57760 -0.00020 -0.00776 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.48640 10.49450 -0.00810 -0.07718 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.19900 2.19570 0.00330 0.15029 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.70550 8.71190 -0.00640 -0.07346 宏利台灣動力基金 30.59000 30.79000 -0.20000 -0.64956 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.10560 10.10830 -0.00270 -0.02671 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.90260 9.88980 0.01280 0.12943 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.92460 7.92660 -0.00200 -0.02523 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.90360 7.89640 0.00720 0.09118 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.96000 10.95000 0.01000 0.09132 宏利全球債券組合基金 13.01070 13.00550 0.00520 0.03998 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.76200 2.76590 -0.00390 -0.14100 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.65420 11.66510 -0.01090 -0.09344 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.62020 8.62860 -0.00840 -0.09735 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.41930 2.41480 0.00450 0.18635 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.85570 10.85310 0.00260 0.02396 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.58120 3.64660 -0.06540 -1.79345 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.57880 0.58920 -0.01040 -1.76511 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.77000 17.06000 -0.29000 -1.69988 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.80860 11.80170 0.00690 0.05847 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.51320 10.50890 0.00430 0.04092 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.20020 10.18980 0.01040 0.10206 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.92150 8.91600 0.00550 0.06169 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.52870 8.52520 0.00350 0.04105 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.44860 8.44030 0.00830 0.09834 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.39830 8.39430 0.00400 0.04765 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.29000 10.25000 0.04000 0.39024 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.12000 10.08000 0.04000 0.39683 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.29000 10.25000 0.04000 0.39024 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.12000 10.08000 0.04000 0.39683 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.70740 2.71120 -0.00380 -0.14016 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39300 0.39370 -0.00070 -0.17780 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.94530 11.95580 -0.01050 -0.08782 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.89630 0.89760 -0.00130 -0.14483 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.22430 7.23120 -0.00690 -0.09542 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.99370 1.99650 -0.00280 -0.14025 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28730 0.28770 -0.00040 -0.13903 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.84830 8.85670 -0.00840 -0.09484 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32280 0.32330 -0.00050 -0.15466 宏利萬利貨幣市場基金 13.64340 13.64330 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.49000 2.54000 -0.05000 -1.96850 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.32000 11.54000 -0.22000 -1.90641 宏利臺灣股息收益基金 26.84000 26.82000 0.02000 0.07457 宏利澳幣保本基金 12.18770 12.18180 0.00590 0.04843 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.31000 10.27000 0.04000 0.38948 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.87000 10.87000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.53000 10.51000 0.02000 0.19029 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.34000 11.37000 -0.03000 -0.26385 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.92000 10.98000 -0.06000 -0.54645 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.91000 9.95000 -0.04000 -0.40201 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.66000 11.70000 -0.04000 -0.34188 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.22540 10.22320 0.00220 0.02152 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.48930 9.48740 0.00190 0.02003 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.92020 8.90270 0.01750 0.19657 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.66350 10.64270 0.02080 0.19544 貝萊德亞美利加收益基金 9.18000 9.15000 0.03000 0.32787 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204 貝萊德新台幣基金 12.93510 12.93500 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 25.96000 25.98000 -0.02000 -0.07698 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.23130 11.22960 0.00170 0.01514 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.88960 9.89190 -0.00230 -0.02325 保德信大中華基金-人民幣 9.26000 9.40000 -0.14000 -1.48936 保德信大中華基金-美元 9.15000 9.30000 -0.15000 -1.61290 保德信大中華基金-新台幣 27.22000 27.64000 -0.42000 -1.51954 保德信中小型股基金 42.88000 42.57000 0.31000 0.72821 保德信中國中小基金-人民幣 8.75000 8.91000 -0.16000 -1.79574 保德信中國中小基金-美元 8.45000 8.62000 -0.17000 -1.97216 保德信中國中小基金-新臺幣 8.15000 8.30000 -0.15000 -1.80723 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.05910 9.11890 -0.05980 -0.65578 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.12570 9.18230 -0.05660 -0.61640 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.18520 9.24530 -0.06010 -0.65006 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.91610 9.98110 -0.06500 -0.65123 保德信中國品牌基金-人民幣 8.42000 8.55000 -0.13000 -1.52047 保德信中國品牌基金-美元 8.40000 8.53000 -0.13000 -1.52403 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.09000 9.24000 -0.15000 -1.62338 保德信台商全方位基金 34.15000 34.16000 -0.01000 -0.02927 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 30.33000 30.17000 0.16000 0.53033 保德信全球消費商機基金 18.44000 18.34000 0.10000 0.54526 保德信全球基礎建設基金 12.39000 12.32000 0.07000 0.56818 保德信全球資源基金 7.93000 7.91000 0.02000 0.25284 保德信全球醫療生化基金-美元 10.31000 10.35000 -0.04000 -0.38647 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 34.17000 34.24000 -0.07000 -0.20444 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.73310 9.72580 0.00730 0.07506 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.54380 10.53560 0.00820 0.07783 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.23740 9.21410 0.02330 0.25287 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.99150 9.96630 0.02520 0.25285 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.17660 8.16970 0.00690 0.08446 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.78300 10.77390 0.00910 0.08446 保德信亞太基金 20.78000 21.00000 -0.22000 -1.04762 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.46680 8.46130 0.00550 0.06500 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.21820 11.21100 0.00720 0.06422 保德信店頭市場基金 30.95000 30.86000 0.09000 0.29164 保德信拉丁美洲基金 6.39000 6.35000 0.04000 0.62992 保德信金平衡基金 29.94000 29.88000 0.06000 0.20080 保德信金滿意基金 42.24000 41.91000 0.33000 0.78740 保德信科技島基金 25.72000 25.49000 0.23000 0.90231 保德信高成長基金 92.08000 91.87000 0.21000 0.22858 保德信第一基金 25.42000 25.40000 0.02000 0.07874 保德信貨幣市場基金 15.77150 15.77130 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.57970 10.55870 0.02100 0.19889 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.75250 10.71230 0.04020 0.37527 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.82170 10.80210 0.01960 0.18145 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.29810 10.26140 0.03670 0.35765 保德信新世紀基金 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.98510 7.98020 0.00490 0.06140 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.79580 10.78920 0.00660 0.06117 保德信新興趨勢組合基金 10.62000 10.70000 -0.08000 -0.74766 保德信瑞騰基金 15.54730 15.54740 -0.00010 -0.00064 保德信歐洲組合基金 10.30000 10.20000 0.10000 0.98039 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.64360 9.65700 -0.01340 -0.13876 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.87060 9.88440 -0.01380 -0.13961 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.58650 9.59740 -0.01090 -0.11357 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.69600 9.70740 -0.01140 -0.11744 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.74450 9.75390 -0.00940 -0.09637 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.72870 9.73890 -0.01020 -0.10473 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.61410 9.62230 -0.00820 -0.08522 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.61690 9.62510 -0.00820 -0.08519 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.91560 9.91900 -0.00340 -0.03428 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.84750 9.86070 -0.01320 -0.13386 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 9.90440 9.91550 -0.01110 -0.11195 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.75770 9.77000 -0.01230 -0.12590 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.75760 9.76990 -0.01230 -0.12590 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.43320 9.45710 -0.02390 -0.25272 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.30400 9.32770 -0.02370 -0.25408 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 9.92200 9.94490 -0.02290 -0.23027 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 9.92180 9.94460 -0.02280 -0.22927 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.05950 10.07740 -0.01790 -0.17763 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.09020 10.10820 -0.01800 -0.17807 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 9.97320 9.99490 -0.02170 -0.21711 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 9.97320 9.99490 -0.02170 -0.21711 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.94210 1.94140 0.00070 0.03606 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.65700 2.65600 0.00100 0.03765 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29220 0.29260 -0.00040 -0.13671 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43380 0.43440 -0.00060 -0.13812 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.36520 8.37320 -0.00800 -0.09554 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.65990 11.66790 -0.00800 -0.06856 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.40300 9.43110 -0.02810 -0.29795 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.55110 11.58560 -0.03450 -0.29778 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.51390 8.55500 -0.04110 -0.48042 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.48400 10.53450 -0.05050 -0.47938 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.99080 10.00810 -0.01730 -0.17286 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.91650 9.93400 -0.01750 -0.17616 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 9.98190 9.99530 -0.01340 -0.13406 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.53650 10.55050 -0.01400 -0.13270 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.88910 9.90160 -0.01250 -0.12624 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.66810 9.68000 -0.01190 -0.12293 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.97110 9.98330 -0.01220 -0.12220 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.65070 9.65860 -0.00790 -0.08179 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.83740 9.84790 -0.01050 -0.10662 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.29330 10.28150 0.01180 0.11477 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.04500 6.04670 -0.00170 -0.02811 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.43900 10.44200 -0.00300 -0.02873 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65040 11.65030 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 18.64000 18.87000 -0.23000 -1.21887 施羅德樂活中小基金-I類型 4255.90000 4307.92000 -52.02000 -1.20754 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.03900 10.08770 -0.04870 -0.48277 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.99030 11.05730 -0.06700 -0.60593 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.26300 10.32680 -0.06380 -0.61781 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.90480 8.94800 -0.04320 -0.48279 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.27250 9.32900 -0.05650 -0.60564 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.10810 9.16480 -0.05670 -0.61867 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.20760 10.25710 -0.04950 -0.48259 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.69380 10.75900 -0.06520 -0.60600 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.65670 10.72300 -0.06630 -0.61830 柏瑞五國金勢力建設基金 6.03000 6.12000 -0.09000 -1.47059 柏瑞巨人基金 12.77000 12.78000 -0.01000 -0.07825 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.65600 13.65590 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 15.89000 15.92000 -0.03000 -0.18844 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.41640 13.40600 0.01040 0.07758 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.76720 11.76660 0.00060 0.00510 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.38050 12.38170 -0.00120 -0.00969 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.78320 8.77630 0.00690 0.07862 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.72490 6.71970 0.00520 0.07738 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.66200 8.66160 0.00040 0.00462 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.43650 8.43550 0.00100 0.01185 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.64440 10.64540 -0.00100 -0.00939 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.27050 8.26740 0.00310 0.03750 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.94170 11.94110 0.00060 0.00502 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.62300 11.61390 0.00910 0.07835 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.85780 11.85640 0.00140 0.01181 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.27010 11.27120 -0.00110 -0.00976 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.91210 8.90510 0.00700 0.07861 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.67860 9.67820 0.00040 0.00413 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.64260 9.64150 0.00110 0.01141 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.46680 9.46760 -0.00080 -0.00845 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.34300 9.33950 0.00350 0.03748 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.28360 10.26520 0.01840 0.17925 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.12310 10.11280 0.01030 0.10185 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.01330 10.00450 0.00880 0.08796 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.10070 10.08950 0.01120 0.11101 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.98750 9.96960 0.01790 0.17955 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.75120 9.74120 0.01000 0.10266 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.72010 9.71160 0.00850 0.08752 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.80840 9.79760 0.01080 0.11023 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.26440 10.24600 0.01840 0.17958 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.12310 10.11270 0.01040 0.10284 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.01330 10.00450 0.00880 0.08796 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.10070 10.08960 0.01110 0.11001 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.98750 9.96960 0.01790 0.17955 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.75130 9.74140 0.00990 0.10163 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.72020 9.71160 0.00860 0.08855 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.80850 9.79770 0.01080 0.11023 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.65470 10.65010 0.00460 0.04319 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.81900 11.81880 0.00020 0.00169 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.23250 11.23660 -0.00410 -0.03649 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.99190 8.98800 0.00390 0.04339 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.65720 9.65710 0.00010 0.00104 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.53530 9.53880 -0.00350 -0.03669 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.36770 10.36320 0.00450 0.04342 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.00490 11.00470 0.00020 0.00182 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.85180 10.85580 -0.00400 -0.03685 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.99210 8.98820 0.00390 0.04339 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.65760 9.65750 0.00010 0.00104 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.53580 9.53920 -0.00340 -0.03564 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.59000 12.71000 -0.12000 -0.94414 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.39000 13.54000 -0.15000 -1.10783 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.80000 8.90000 -0.10000 -1.12360 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.28000 8.36000 -0.08000 -0.95694 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.16000 9.27000 -0.11000 -1.18662 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.93000 11.03000 -0.10000 -0.90662 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.97000 11.10000 -0.13000 -1.17117 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.22000 11.34000 -0.12000 -1.05820 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.54000 12.69000 -0.15000 -1.18203 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.72000 12.86000 -0.14000 -1.08865 柏瑞拉丁美洲基金 8.83000 8.87000 -0.04000 -0.45096 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.40220 11.38890 0.01330 0.11678 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.44840 7.43980 0.00860 0.11559 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.31000 10.28000 0.03000 0.29183 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.90000 10.88000 0.02000 0.18382 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.51000 9.49000 0.02000 0.21075 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.63000 10.61000 0.02000 0.18850 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.60000 9.57000 0.03000 0.31348 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.30470 11.30890 -0.00420 -0.03714 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.94860 10.95930 -0.01070 -0.09763 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.09020 10.10160 -0.01140 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柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.40450 10.42230 -0.01780 -0.17079 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.18370 9.19890 -0.01520 -0.16524 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.67660 8.68310 -0.00650 -0.07486 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.27460 9.29050 -0.01590 -0.17114 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.20990 11.21340 -0.00350 -0.03121 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.76170 11.77220 -0.01050 -0.08919 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.79460 10.80680 -0.01220 -0.11289 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.12620 9.12900 -0.00280 -0.03067 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.63240 9.64100 -0.00860 -0.08920 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.63920 9.65010 -0.01090 -0.11295 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.08600 11.09590 -0.00990 -0.08922 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.00170 10.00480 -0.00310 -0.03099 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.28560 10.29730 -0.01170 -0.11362 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.50960 9.51260 -0.00300 -0.03154 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.28020 9.28310 -0.00290 -0.03124 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.85270 9.86150 -0.00880 -0.08924 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.40060 9.41120 -0.01060 -0.11263 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.98000 17.98000 0.00000 0.00000 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.85000 16.85000 0.00000 0.00000 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.80400 12.80380 0.00020 0.00156 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.67710 10.67220 0.00490 0.04591 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.59110 11.57920 0.01190 0.10277 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.26130 12.25560 0.00570 0.04651 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.11930 11.11750 0.00180 0.01619 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.67440 9.67000 0.00440 0.04550 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.19180 10.18140 0.01040 0.10215 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.13690 10.13220 0.00470 0.04639 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.10020 10.09860 0.00160 0.01584 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.81320 9.80870 0.00450 0.04588 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.98990 9.97960 0.01030 0.10321 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.75670 11.75120 0.00550 0.04680 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.04190 10.04030 0.00160 0.01594 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 15.11000 14.84000 0.27000 1.81941 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 23.30000 24.19000 -0.89000 -3.67921 國泰大中華基金 19.70000 19.55000 0.15000 0.76726 國泰小龍基金 15.16000 15.18000 -0.02000 -0.13175 國泰中小成長基金 41.86000 41.75000 0.11000 0.26347 國泰中國內需增長基金人民幣級別 3.95320 4.03130 -0.07810 -1.93734 國泰中國內需增長基金台幣級別 17.75000 18.07000 -0.32000 -1.77089 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.66650 0.67960 -0.01310 -1.92760 國泰中國內需增長基金美元級別 0.62870 0.64120 -0.01250 -1.94947 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.18560 2.18660 -0.00100 -0.04573 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.61110 9.60400 0.00710 0.07393 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.11680 8.11080 0.00600 0.07398 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31380 0.31390 -0.00010 -0.03186 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.52170 11.51860 0.00310 0.02691 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.67330 1.67300 0.00030 0.01793 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.98770 9.98460 0.00310 0.03105 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32910 0.32950 -0.00040 -0.12140 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.07630 4.18370 -0.10740 -2.56711 國泰中國新興戰略基金台幣級別 18.29000 18.74000 -0.45000 -2.40128 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.58830 0.60390 -0.01560 -2.58321 國泰中港台基金人民幣級別 3.01450 3.11340 -0.09890 -3.17659 國泰中港台基金台幣級別 13.53000 13.95000 -0.42000 -3.01075 國泰中港台基金美元級別 0.44050 0.45490 -0.01440 -3.16553 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.81000 27.43000 0.38000 1.38534 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.47000 12.63000 -0.16000 -1.26683 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 36.50000 35.63000 0.87000 2.44176 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.40480 10.37930 0.02550 0.24568 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.25970 10.23450 0.02520 0.24623 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.28250 10.25720 0.02530 0.24666 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33720 0.33690 0.00030 0.08905 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33230 0.33210 0.00020 0.06022 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33290 0.33270 0.00020 0.06011 國泰台灣貨幣市場基金 12.41370 12.41360 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 26.64000 26.64000 0.00000 0.00000 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.48640 2.47880 0.00760 0.30660 國泰全球高股息基金-台幣級別 11.18000 11.13000 0.05000 0.44924 國泰全球高股息基金-美金級別 0.36230 0.36120 0.00110 0.30454 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.51180 0.51090 0.00090 0.17616 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.05000 13.03000 0.02000 0.15349 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.44990 0.45000 -0.00010 -0.02222 國泰全球資源基金台幣級別 5.76000 5.74000 0.02000 0.34843 國泰全球資源基金美元級別 0.18410 0.18390 0.00020 0.10875 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41320 0.41280 0.00040 0.09690 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37280 0.37250 0.00030 0.08054 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43830 0.43780 0.00050 0.11421 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.08000 11.06000 0.02000 0.18083 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.52520 0.52530 -0.00010 -0.01904 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.06000 20.96000 0.10000 0.47710 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 22.32000 22.29000 0.03000 0.13459 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.46700 2.47490 -0.00790 -0.31920 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.11250 11.13330 -0.02080 -0.18683 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.95140 9.97000 -0.01860 -0.18656 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36040 0.36150 -0.00110 -0.30429 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.32270 0.32380 -0.00110 -0.33972 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50590 0.50810 -0.00220 -0.43299 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.37000 11.44000 -0.07000 -0.61189 國泰亞洲成長基金美元級別 0.38090 0.38420 -0.00330 -0.85893 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.69000 18.70000 -0.01000 -0.05348 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.60630 0.60750 -0.00120 -0.19753 國泰科技生化基金 33.52000 33.58000 -0.06000 -0.17868 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 27.69000 27.71000 -0.02000 -0.07218 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.16000 13.13000 0.03000 0.22848 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.39450 39.22690 0.16760 0.42726 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.62130 19.67130 -0.05000 -0.25418 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.17680 19.07560 0.10120 0.53052 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 40.03290 39.83030 0.20260 0.50866 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.14840 41.13480 0.01360 0.03306 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.45960 43.37500 0.08460 0.19504 國泰紐幣2021保本基金 12.21230 12.20850 0.00380 0.03113 國泰紐幣八年期保本基金 12.50720 12.50460 0.00260 0.02079 國泰紐幣保本基金 12.45410 12.45140 0.00270 0.02168 國泰高科技基金 12.36000 12.36000 0.00000 0.00000 國泰國泰基金台幣I級別 22.66000 22.67000 -0.01000 -0.04411 國泰國泰基金台幣級別 22.66000 22.67000 -0.01000 -0.04411 國泰富時中國A50基金 17.52000 17.62000 -0.10000 -0.56754 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33610 0.33600 0.00010 0.02976 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48200 0.48230 -0.00030 -0.06220 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.53000 11.49000 0.04000 0.34813 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.37240 0.37170 0.00070 0.18832 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.53400 0.53360 0.00040 0.07496 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.75000 10.73000 0.02000 0.18639 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34730 0.34730 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49810 0.49860 -0.00050 -0.10028 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.44370 10.44140 0.00230 0.02203 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.45810 7.45650 0.00160 0.02146 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35300 0.35300 0.00000 0.00000 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25010 0.25020 -0.00010 -0.03997 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.20320 2.21960 -0.01640 -0.73887 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.85020 9.90710 -0.05690 -0.57434 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.31860 0.32100 -0.00240 -0.74766 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 39.92560 40.03650 -0.11090 -0.27700 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 18.37000 18.36000 0.01000 0.05447 國泰新興市場基金台幣級別 11.43000 11.57000 -0.14000 -1.21003 國泰新興市場基金美元級別 0.37080 0.37600 -0.00520 -1.38298 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.22060 2.22230 -0.00170 -0.07650 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.45410 1.45520 -0.00110 -0.07559 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33350 0.33370 -0.00020 -0.05993 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33180 0.33260 -0.00080 -0.24053 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22050 0.22070 -0.00020 -0.09062 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.22970 10.23520 -0.00550 -0.05374 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.57290 6.57650 -0.00360 -0.05474 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.88000 13.89000 -0.01000 -0.07199 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 35.88000 35.83000 0.05000 0.13955 國泰價值卓越基金 14.64000 14.68000 -0.04000 -0.27248 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.00000 10.97000 0.03000 0.27347 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.37520 0.37460 0.00060 0.16017 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.80710 38.88240 -0.07530 -0.19366 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.69000 21.54000 0.15000 0.69638 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 18.58000 18.80000 -0.22000 -1.17021 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.47000 19.48000 -0.01000 -0.05133 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.07750 12.06950 0.00800 0.06628 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39600 0.39590 0.00010 0.02526 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.62960 9.63510 -0.00550 -0.05708 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.29410 8.28770 0.00640 0.07722 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.74370 10.74980 -0.00610 -0.05675 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.36470 9.35740 0.00730 0.07801 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.19790 11.19580 0.00210 0.01876 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.83050 9.84370 -0.01320 -0.13410 第一金大中華基金 26.67000 26.76000 -0.09000 -0.33632 第一金小型精選基金 35.39000 35.60000 -0.21000 -0.58989 第一金中國世紀基金-人民幣 12.26000 12.53000 -0.27000 -2.15483 第一金中國世紀基金-美元 7.66680 7.83460 -0.16780 -2.14178 第一金中國世紀基金-美元-N 7.66750 7.83520 -0.16770 -2.14034 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.01000 9.19000 -0.18000 -1.95865 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.01000 9.19000 -0.18000 -1.95865 第一金中概平衡基金 24.82000 25.18000 -0.36000 -1.42971 第一金台灣貨幣市場基金 15.25460 15.25440 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.88900 177.88700 0.00200 0.00112 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.22030 10.18650 0.03380 0.33181 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.22080 10.18630 0.03450 0.33869 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.40000 10.35000 0.05000 0.48309 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.40000 10.35000 0.05000 0.48309 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.53120 14.50810 0.02310 0.15922 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.53210 14.50870 0.02340 0.16128 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.95000 13.90000 0.05000 0.35971 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.95000 13.91000 0.04000 0.28756 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.78290 9.77140 0.01150 0.11769 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.78610 9.77460 0.01150 0.11765 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.44900 9.42790 0.02110 0.22380 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.47400 9.45280 0.02120 0.22427 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.29120 10.27900 0.01220 0.11869 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.95200 9.92970 0.02230 0.22458 第一金全球大趨勢基金 23.87000 23.72000 0.15000 0.63238 第一金全球不動產證券化基金A 8.21170 8.21380 -0.00210 -0.02557 第一金全球不動產證券化基金B 5.83950 5.84100 -0.00150 -0.02568 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.29850 9.27850 0.02000 0.21555 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.29960 9.27960 0.02000 0.21553 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.02000 9.00000 0.02000 0.22222 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.02000 9.00000 0.02000 0.22222 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.69320 9.67240 0.02080 0.21504 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.69460 9.67370 0.02090 0.21605 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.40000 9.38000 0.02000 0.21322 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.41000 9.38000 0.03000 0.31983 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.53840 8.51190 0.02650 0.31133 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.12520 10.09380 0.03140 0.31108 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.64390 9.63250 0.01140 0.11835 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.64310 9.63170 0.01140 0.11836 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.94750 7.93940 0.00810 0.10202 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.82670 8.81060 0.01610 0.18273 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.82710 8.81110 0.01600 0.18159 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.21140 11.19810 0.01330 0.11877 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.21230 11.19900 0.01330 0.11876 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.02230 10.01190 0.01040 0.10388 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.83910 14.81220 0.02690 0.18161 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.13110 14.06760 0.06350 0.45139 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.14870 14.08510 0.06360 0.45154 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.33000 13.25000 0.08000 0.60377 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.36000 13.27000 0.09000 0.67822 第一金亞洲科技基金 18.60000 18.73000 -0.13000 -0.69407 第一金亞洲新興市場基金 12.87000 12.97000 -0.10000 -0.77101 第一金店頭市場基金 8.88000 8.94000 -0.06000 -0.67114 第一金創新趨勢基金 22.78000 23.04000 -0.26000 -1.12847 第一金電子基金 32.31000 32.81000 -0.50000 -1.52393 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 20.48000 20.50000 -0.02000 -0.09756 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.19000 19.20000 -0.01000 -0.05208 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大中華中小基金(人民幣) 8.22000 8.49000 -0.27000 -3.18021 統一大中華中小基金(美元) 7.53000 7.81000 -0.28000 -3.58515 統一大中華中小基金(新台幣) 11.12000 11.51000 -0.39000 -3.38836 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(美元) 9.54000 9.57000 -0.03000 -0.31348 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325 統一大滿貫基金-A類型 33.35000 33.61000 -0.26000 -0.77358 統一大滿貫基金-I類型 33.35000 33.61000 -0.26000 -0.77358 統一大龍印基金 14.19000 14.46000 -0.27000 -1.86722 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.74000 9.02000 -0.28000 -3.10421 統一大龍騰中國基金(美元) 8.01000 8.30000 -0.29000 -3.49398 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.10000 9.41000 -0.31000 -3.29437 統一中小基金 24.90000 24.97000 -0.07000 -0.28034 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.81270 9.78120 0.03150 0.32205 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.15290 9.16120 -0.00830 -0.09060 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.88060 8.88160 -0.00100 -0.01126 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.71360 11.67600 0.03760 0.32203 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.85820 10.86810 -0.00990 -0.09109 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.52590 10.52700 -0.00110 -0.01045 統一台灣動力基金 16.74000 16.72000 0.02000 0.11962 統一全天候基金-A類型 106.52000 107.15000 -0.63000 -0.58796 統一全天候基金-I類型 106.56000 107.19000 -0.63000 -0.58774 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.84810 8.83980 0.00830 0.09389 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.54670 8.57390 -0.02720 -0.31724 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.52740 8.54910 -0.02170 -0.25383 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.18700 9.17840 0.00860 0.09370 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.88180 8.91000 -0.02820 -0.31650 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.85430 8.87680 -0.02250 -0.25347 統一全球債券組合基金 11.92960 11.92760 0.00200 0.01677 統一全球新科技基金(人民幣) 16.81000 16.64000 0.17000 1.02163 統一全球新科技基金(美元) 15.84000 15.75000 0.09000 0.57143 統一全球新科技基金(新台幣) 15.18000 15.06000 0.12000 0.79681 統一亞太基金 24.78000 25.18000 -0.40000 -1.58856 統一亞洲大金磚基金 12.09000 12.26000 -0.17000 -1.38662 統一奔騰基金 57.44000 57.86000 -0.42000 -0.72589 統一強棒貨幣市場基金 16.66290 16.66270 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 9.92000 10.30000 -0.38000 -3.68932 統一強漢基金(美元) 8.94000 9.32000 -0.38000 -4.07725 統一強漢基金(新台幣) 23.51000 24.46000 -0.95000 -3.88389 統一統信基金 30.00000 30.02000 -0.02000 -0.06662 統一黑馬基金 57.51000 57.90000 -0.39000 -0.67358 統一新亞洲科技能源基金 18.09000 18.38000 -0.29000 -1.57780 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.91090 7.91190 -0.00100 -0.01264 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.09260 10.09380 -0.00120 -0.01189 統一經建基金 44.95000 45.22000 -0.27000 -0.59708 統一龍馬基金 66.06000 66.19000 -0.13000 -0.19640 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 20.41000 20.31000 0.10000 0.49237 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 46.65000 46.97000 -0.32000 -0.68129 野村中國機會基金 12.50000 12.69000 -0.19000 -1.49724 野村巴西基金 5.04000 5.07000 -0.03000 -0.59172 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.83000 11.81000 0.02000 0.16935 野村台灣高股息基金 23.98000 23.71000 0.27000 1.13876 野村台灣運籌基金 35.25000 35.23000 0.02000 0.05677 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.47910 9.49080 -0.01170 -0.12328 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.40630 9.40830 -0.00200 -0.02126 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.45560 9.45380 0.00180 0.01904 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.68460 9.69650 -0.01190 -0.12272 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.56230 9.56430 -0.00200 -0.02091 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.52630 9.52460 0.00170 0.01785 野村平衡基金 18.85000 18.85000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.26000 9.24000 0.02000 0.21645 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.75000 9.78000 -0.03000 -0.30675 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.41000 13.37000 0.04000 0.29918 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.11000 11.08000 0.03000 0.27076 野村全球生技醫療基金 17.89000 17.86000 0.03000 0.16797 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 9.98870 9.99970 -0.01100 -0.11000 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.97300 9.97770 -0.00470 -0.04711 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.98660 9.98150 0.00510 0.05109 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 9.98870 9.99970 -0.01100 -0.11000 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.97300 9.97760 -0.00460 -0.04610 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.98660 9.98150 0.00510 0.05109 野村全球品牌基金 27.81000 27.68000 0.13000 0.46965 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.29000 13.23000 0.06000 0.45351 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.31000 11.29000 0.02000 0.17715 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.87000 19.77000 0.10000 0.50582 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.43000 12.41000 0.02000 0.16116 野村全球短期收益基金-人民幣計價 9.99870 10.01680 -0.01810 -0.18070 野村全球短期收益基金-美元計價 10.44730 10.45510 -0.00780 -0.07460 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.36260 10.36250 0.00010 0.00097 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.48010 9.54140 -0.06130 -0.64246 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.25120 9.29220 -0.04100 -0.44123 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.85240 8.88480 -0.03240 -0.36467 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.23590 11.22550 0.01040 0.09265 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.73500 10.71300 0.02200 0.20536 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.33700 10.30500 0.03200 0.31053 野村成長基金 28.82000 28.70000 0.12000 0.41812 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.63820 8.69540 -0.05720 -0.65782 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.65570 8.70310 -0.04740 -0.54463 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.83430 8.86920 -0.03490 -0.39350 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.18460 9.24530 -0.06070 -0.65655 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.10130 9.15110 -0.04980 -0.54420 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.28940 9.32610 -0.03670 -0.39352 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.42000 8.54000 -0.12000 -1.40515 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.06000 12.23000 -0.17000 -1.39002 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.26560 9.28630 -0.02070 -0.22291 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.33350 9.34510 -0.01160 -0.12413 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.46440 9.46290 0.00150 0.01585 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.85210 9.87440 -0.02230 -0.22584 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.82880 9.84120 -0.01240 -0.12600 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.97220 9.97060 0.00160 0.01605 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.46450 8.45960 0.00490 0.05792 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.00380 9.01850 -0.01470 -0.16300 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.88530 8.89040 -0.00510 -0.05737 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.96570 12.95830 0.00740 0.05711 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.97320 11.99260 -0.01940 -0.16177 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.75810 9.76360 -0.00550 -0.05633 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00640 9.98790 0.01850 0.18522 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.14830 10.21520 -0.06690 -0.65491 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.82870 9.87290 -0.04420 -0.44769 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.39150 9.42710 -0.03560 -0.37763 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.27380 11.25360 0.02020 0.17950 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.14740 10.13430 0.01310 0.12926 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.17240 11.18260 -0.01020 -0.09121 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.67500 10.67290 0.00210 0.01968 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.47950 10.46510 0.01440 0.13760 野村泰國基金 41.83000 41.75000 0.08000 0.19162 野村高科技基金 10.57000 10.51000 0.06000 0.57088 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.18700 10.16520 0.02180 0.21446 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.25080 10.29600 -0.04520 -0.43901 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.82710 10.90450 -0.07740 -0.70980 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.62260 9.64680 -0.02420 -0.25086 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.56960 9.57940 -0.00980 -0.10230 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.45360 9.49460 -0.04100 -0.43182 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.83760 11.84620 -0.00860 -0.07260 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.59930 13.62670 -0.02740 -0.20108 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.78430 10.77830 0.00600 0.05567 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.73170 10.70970 0.02200 0.20542 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.86150 10.86670 -0.00520 -0.04785 野村貨幣市場基金 16.27040 16.27020 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.56000 15.58000 -0.02000 -0.12837 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 9.97410 9.99020 -0.01610 -0.16116 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.87810 9.89120 -0.01310 -0.13244 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.91410 9.91260 0.00150 0.01513 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.77860 9.80330 -0.02470 -0.25196 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.77210 9.78410 -0.01200 -0.12265 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.77200 9.77970 -0.00770 -0.07873 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.77860 9.80330 -0.02470 -0.25196 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.77210 9.78410 -0.01200 -0.12265 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.77200 9.77970 -0.00770 -0.07873 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.66940 9.70190 -0.03250 -0.33499 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.64990 9.66970 -0.01980 -0.20476 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.65410 9.66410 -0.01000 -0.10348 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.66940 9.70190 -0.03250 -0.33499 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.64990 9.66970 -0.01980 -0.20476 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.65420 9.66410 -0.00990 -0.10244 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.05630 10.04590 0.01040 0.10352 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.88460 7.87600 0.00860 0.10919 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.73200 11.71920 0.01280 0.10922 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.09000 7.11000 -0.02000 -0.28129 野村精選貨幣市場基金 12.08070 12.08060 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.20000 12.14000 0.06000 0.49423 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.34000 11.28000 0.06000 0.53191 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.05000 10.96000 0.09000 0.82117 野村歐洲高股息基金季配型 7.80000 7.73000 0.07000 0.90556 野村歐洲高股息基金累積型 11.05000 10.96000 0.09000 0.82117 野村積極成長基金 12.16000 12.11000 0.05000 0.41288 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.04000 9.08000 -0.04000 -0.44053 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 32.94000 33.09000 -0.15000 -0.45331 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.34970 10.33010 0.01960 0.18974 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.57910 8.62610 -0.04700 -0.54486 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.93010 7.95670 -0.02660 -0.33431 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.86710 7.88650 -0.01940 -0.24599 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.70660 11.70760 -0.00100 -0.00854 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.56000 10.54870 0.01130 0.10712 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.50890 10.48820 0.02070 0.19736 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.69000 10.65000 0.04000 0.37559 野村環球基金-人民幣計價 16.26000 16.25000 0.01000 0.06154 野村環球基金-美元計價 12.70000 12.68000 0.02000 0.15773 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.77000 17.71000 0.06000 0.33879 野村鴻利基金 21.87000 21.95000 -0.08000 -0.36446 野村鴻揚貨幣市場基金 16.86100 16.86090 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 19.03000 18.99000 0.04000 0.21064 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.00000 9.05000 -0.05000 -0.55249 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.39000 13.69000 -0.30000 -2.19138 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.62000 14.62000 0.00000 0.00000 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.11890 10.10820 0.01070 0.10585 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.27590 13.26210 0.01380 0.10406 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.95500 9.95850 -0.00350 -0.03515 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 9.90570 9.90980 -0.00410 -0.04137 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.43760 9.43240 0.00520 0.05513 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.42740 9.42480 0.00260 0.02759 凱基台商天下基金 12.74000 13.01000 -0.27000 -2.07533 凱基台灣精五門基金 19.86000 19.90000 -0.04000 -0.20101 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 39.99740 39.99860 -0.00120 -0.00300 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 39.99580 39.99790 -0.00210 -0.00525 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 39.99810 39.99840 -0.00030 -0.00075 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.52000 10.46000 0.06000 0.57361 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.95000 9.90000 0.05000 0.50505 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.79330 10.75630 0.03700 0.34398 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.25000 13.41000 -0.16000 -1.19314 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.97320 12.12400 -0.15080 -1.24381 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.80000 11.93000 -0.13000 -1.08969 凱基凱旋貨幣市場基金 11.54570 11.54560 0.00010 0.00087 凱基開創基金 26.08000 26.21000 -0.13000 -0.49599 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 23.11000 22.94000 0.17000 0.74106 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.38020 22.25770 0.12250 0.55037 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.94000 17.10000 -0.16000 -0.93567 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.17170 16.35110 -0.17940 -1.09717 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.40000 7.44000 -0.04000 -0.53763 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 12.32000 12.29000 0.03000 0.24410 凱基銀髮商機基金-美元計價B 12.00740 11.98570 0.02170 0.18105 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.49000 11.45000 0.04000 0.34934 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.05280 12.04740 0.00540 0.04482 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.36000 12.33000 0.03000 0.24331 凱基護城河基金-台幣計價A 13.43000 13.38000 0.05000 0.37369 凱基護城河基金-美元計價B 13.15140 13.12420 0.02720 0.20725 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.49000 13.54000 -0.05000 -0.36928 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 35.98000 35.77000 0.21000 0.58708 富邦NASDAQ-100基金 31.34000 31.21000 0.13000 0.41653 富邦上証180基金 26.71000 26.85000 -0.14000 -0.52142 富邦大中華成長基金-(美元) 0.18280 0.18590 -0.00310 -1.66756 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.64000 5.73000 -0.09000 -1.57068 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 8.17000 8.04000 0.13000 1.61692 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 32.27000 33.49000 -1.22000 -3.64288 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.05510 11.16900 -0.11390 -1.01979 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.21260 10.31540 -0.10280 -0.99657 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.82850 9.91170 -0.08320 -0.83941 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.65960 9.75910 -0.09950 -1.01956 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.85180 8.94090 -0.08910 -0.99654 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.52590 8.59810 -0.07220 -0.83972 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.12820 20.15830 -0.03010 -0.14932 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.35930 11.35650 0.00280 0.02466 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.39910 10.37830 0.02080 0.20042 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.83380 12.84290 -0.00910 -0.07086 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.88980 1.89010 -0.00030 -0.01587 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.35450 9.36110 -0.00660 -0.07050 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.42540 1.42560 -0.00020 -0.01403 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.76610 11.76950 -0.00340 -0.02889 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71410 1.71430 -0.00020 -0.01167 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.15870 10.16160 -0.00290 -0.02854 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.49880 1.49890 -0.00010 -0.00667 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.90000 15.01000 -0.11000 -0.73284 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 22.26000 21.97000 0.29000 1.31998 富邦日本東証基金 21.82000 21.65000 0.17000 0.78522 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 44.48000 44.36000 0.12000 0.27051 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 47.77000 47.32000 0.45000 0.95097 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 52.66000 52.67000 -0.01000 -0.01899 富邦台灣心基金 21.91000 22.06000 -0.15000 -0.67996 富邦台灣釆吉50基金 49.43000 49.50000 -0.07000 -0.14141 富邦台灣科技指數基金 55.93000 56.41000 -0.48000 -0.85091 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.33490 41.08070 0.25420 0.61878 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.53830 41.39380 0.14450 0.34909 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29280 0.29390 -0.00110 -0.37428 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.22000 9.24000 -0.02000 -0.21645 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.51960 2.51940 0.00020 0.00794 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33860 0.33860 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.51220 10.51170 0.00050 0.00476 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.18520 2.18520 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32430 0.32430 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.06050 9.06020 0.00030 0.00331 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.68000 24.07000 -0.39000 -1.62027 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.86000 13.68000 0.18000 1.31579 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 33.09000 33.89000 -0.80000 -2.36058 富邦吉祥貨幣市場基金 15.64340 15.64330 0.00010 0.00064 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.91090 39.93890 -0.02800 -0.07011 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 39.86790 39.65870 0.20920 0.52750 富邦長紅基金 62.53000 63.08000 -0.55000 -0.87191 富邦科技基金 23.67000 23.76000 -0.09000 -0.37879 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.62750 40.55280 0.07470 0.18420 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.03270 39.81300 0.21970 0.55183 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.39740 39.30410 0.09330 0.23738 富邦恒生國企ETF基金 19.49000 19.70000 -0.21000 -1.06599 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.73000 14.54000 0.19000 1.30674 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 25.44000 26.14000 -0.70000 -2.67789 富邦高成長基金 23.83000 24.04000 -0.21000 -0.87354 富邦基金 13.24000 13.37000 -0.13000 -0.97233 富邦基金I類型 13.24000 13.37000 -0.13000 -0.97233 富邦深証100基金 8.60000 8.62000 -0.02000 -0.23202 富邦富時歐洲ETF基金 20.12000 20.07000 0.05000 0.24913 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41370 0.41290 0.00080 0.19375 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.33700 12.31900 0.01800 0.14612 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.53910 9.52520 0.01390 0.14593 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30680 0.30610 0.00070 0.22868 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.87540 8.86240 0.01300 0.14669 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.00200 9.08300 -0.08100 -0.89178 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.50310 9.57190 -0.06880 -0.71877 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 8.89230 8.97230 -0.08000 -0.89163 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.37770 9.44550 -0.06780 -0.71780 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.31000 20.14000 0.17000 0.84409 富邦精準基金 44.61000 44.91000 -0.30000 -0.66800 富邦精銳中小基金 11.01000 10.97000 0.04000 0.36463 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 18.08000 17.93000 0.15000 0.83659 富邦臺灣公司治理100基金 22.31000 22.31000 0.00000 0.00000 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.53000 7.54000 -0.01000 -0.13263 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.50000 15.48000 0.02000 0.12920 富邦標普美國特別股ETF基金 19.94000 19.85000 0.09000 0.45340 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.08750 10.15630 -0.06880 -0.67741 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 9.94570 10.01180 -0.06610 -0.66022 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.09370 10.13740 -0.04370 -0.43108 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.81300 9.87990 -0.06690 -0.67713 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.63160 9.69550 -0.06390 -0.65907 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.75730 9.79960 -0.04230 -0.43165 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 30.63000 30.51000 0.12000 0.39331 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.60640 8.61060 -0.00420 -0.04878 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.14230 9.14960 -0.00730 -0.07978 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.85420 8.86160 -0.00740 -0.08351 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.64550 9.65050 -0.00500 -0.05181 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.66020 9.66790 -0.00770 -0.07965 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.35990 9.36750 -0.00760 -0.08113 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.43630 9.44330 -0.00700 -0.07413 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.37660 8.38130 -0.00470 -0.05608 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.40500 9.41310 -0.00810 -0.08605 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.87480 8.88290 -0.00810 -0.09119 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.45790 10.46370 -0.00580 -0.05543 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.23640 10.24520 -0.00880 -0.08589 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.73620 9.74450 -0.00830 -0.08518 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.00300 9.01040 -0.00740 -0.08213 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.57170 9.57920 -0.00750 -0.07829 富達卓越領航全球組合基金 15.25000 15.19000 0.06000 0.39500 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.55010 8.55970 -0.00960 -0.11215 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.25670 9.26990 -0.01320 -0.14240 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.92970 8.94280 -0.01310 -0.14649 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.77970 9.79070 -0.01100 -0.11235 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.75090 9.76480 -0.01390 -0.14235 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.44320 9.45720 -0.01400 -0.14804 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.02430 9.03670 -0.01240 -0.13722 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.51810 9.53110 -0.01300 -0.13640 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.85000 9.01000 -0.16000 -1.77580 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.50000 9.67000 -0.17000 -1.75801 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.35000 8.48000 -0.13000 -1.53302 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.56000 7.75000 -0.19000 -2.45161 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.66000 8.89000 -0.23000 -2.58718 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.47000 8.67000 -0.20000 -2.30681 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.64440 9.64630 -0.00190 -0.01970 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.14090 9.14330 -0.00240 -0.02625 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.76030 8.75470 0.00560 0.06397 富蘭克林華美中華基金 11.75000 12.04000 -0.29000 -2.40864 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.26000 20.25000 0.01000 0.04938 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.73000 19.78000 -0.05000 -0.25278 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.91000 10.89000 0.02000 0.18365 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.59000 10.55000 0.04000 0.37915 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.85670 7.83760 0.01910 0.24370 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.95680 8.94190 0.01490 0.16663 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.66840 9.65230 0.01610 0.16680 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.22380 9.20140 0.02240 0.24344 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.11940 11.11490 0.00450 0.04049 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.74170 8.73820 0.00350 0.04005 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.14160 9.13800 0.00360 0.03940 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.34860 13.34400 0.00460 0.03447 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.29620 10.29270 0.00350 0.03400 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.17340 10.17090 0.00250 0.02458 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.67840 7.67660 0.00180 0.02345 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.13700 9.13480 0.00220 0.02408 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.77040 10.75740 0.01300 0.12085 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.59030 7.58120 0.00910 0.12003 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.05130 9.04040 0.01090 0.12057 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.46760 10.46490 0.00270 0.02580 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.72210 7.72010 0.00200 0.02591 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.12040 8.11250 0.00790 0.09738 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.10330 9.10270 0.00060 0.00659 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.90590 9.90520 0.00070 0.00707 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.53350 12.52120 0.01230 0.09823 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.57000 8.63000 -0.06000 -0.69525 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.80000 8.85000 -0.05000 -0.56497 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.23000 9.22000 0.01000 0.10846 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 9.59000 9.61000 -0.02000 -0.20812 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.45000 12.48000 -0.03000 -0.24038 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.17000 9.17000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.62000 8.61000 0.01000 0.11614 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.56000 9.63000 -0.07000 -0.72690 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.53000 9.59000 -0.06000 -0.62565 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.29000 10.35000 -0.06000 -0.57971 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.28000 9.33000 -0.05000 -0.53591 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.00000 10.05000 -0.05000 -0.49751 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.21560 13.18560 0.03000 0.22752 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.44000 10.41000 0.03000 0.28818 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.35000 10.32000 0.03000 0.29070 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.35000 10.32000 0.03000 0.29070 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.39000 9.42000 -0.03000 -0.31847 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395 富蘭克林華美第一富基金 38.42000 38.28000 0.14000 0.36573 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.30590 10.30570 0.00020 0.00194 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.38000 9.37000 0.01000 0.10672 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.87000 14.72000 0.15000 1.01902 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.84000 13.70000 0.14000 1.02190 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 16.05000 15.86000 0.19000 1.19798 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.61520 7.57890 0.03630 0.47896 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.42470 10.51310 -0.08840 -0.84086 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.36260 9.36530 -0.00270 -0.02883 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.78610 10.78910 -0.00300 -0.02781 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.71850 6.71640 0.00210 0.03127 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.84220 8.84710 -0.00490 -0.05539 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 9.94820 9.95370 -0.00550 -0.05526 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.34030 10.33700 0.00330 0.03192 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華1至5年期高收益債券基金 20.56000 20.51000 0.05000 0.24378 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.66000 9.68000 -0.02000 -0.20661 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.67000 9.69000 -0.02000 -0.20640 復華人民幣貨幣市場基金 11.64040 11.63980 0.00060 0.00515 復華人生目標基金 36.89330 36.95430 -0.06100 -0.16507 復華大中華中小策略基金 8.41000 8.58000 -0.17000 -1.98135 復華中小精選基金 70.07000 70.21000 -0.14000 -0.19940 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 49.73060 49.84340 -0.11280 -0.22631 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.61000 8.77000 -0.16000 -1.82440 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.67000 7.81000 -0.14000 -1.79257 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.13000 11.25000 -0.12000 -1.06667 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.21000 10.32000 -0.11000 -1.06589 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.78000 9.88000 -0.10000 -1.01215 復華六年到期新興市場債券基金 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450 復華台灣智能基金 11.82000 11.83000 -0.01000 -0.08453 復華全方位基金 28.98000 29.27000 -0.29000 -0.99078 復華全球大趨勢基金-美元 13.71000 13.71000 0.00000 0.00000 復華全球大趨勢基金-新臺幣 21.51000 21.48000 0.03000 0.13966 復華全球平衡基金-美元 9.60000 9.64000 -0.04000 -0.41494 復華全球平衡基金-新臺幣 20.41000 20.45000 -0.04000 -0.19560 復華全球物聯網科技基金-美元 17.01000 17.09000 -0.08000 -0.46811 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 16.34000 16.39000 -0.05000 -0.30506 復華全球原物料基金 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684 復華全球消費基金-新臺幣 13.38000 13.42000 -0.04000 -0.29806 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.48030 11.47790 0.00240 0.02091 復華全球債券基金 13.41160 13.40710 0.00450 0.03356 復華全球債券組合基金 14.60000 14.60000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.92000 14.91000 0.01000 0.06707 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569 復華全球戰略配置強基金-美元 9.60000 9.64000 -0.04000 -0.41494 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.81000 10.84000 -0.03000 -0.27675 復華有利貨幣市場基金 13.43890 13.43880 0.00010 0.00074 復華亞太平衡基金 11.63000 11.77000 -0.14000 -1.18946 復華亞太成長基金 15.03000 15.17000 -0.14000 -0.92287 復華亞太神龍科技基金-美元 9.77000 9.86000 -0.09000 -0.91278 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.34000 10.41000 -0.07000 -0.67243 復華東協世紀基金 12.06000 12.14000 -0.08000 -0.65898 復華南非幣長期收益基金A 12.74000 12.83000 -0.09000 -0.70148 復華南非幣長期收益基金B 7.83000 7.89000 -0.06000 -0.76046 復華南非幣短期收益基金A 13.49000 13.50000 -0.01000 -0.07407 復華南非幣短期收益基金B 8.89000 8.90000 -0.01000 -0.11236 復華美國新星基金-美元 13.14000 13.11000 0.03000 0.22883 復華美國新星基金-新臺幣 13.26000 13.21000 0.05000 0.37850 復華恒生基金 19.86000 20.01000 -0.15000 -0.74963 復華恒生單日反向一倍基金 9.24000 9.13000 0.11000 1.20482 復華恒生單日正向二倍基金 27.89000 28.59000 -0.70000 -2.44841 復華神盾基金 24.61960 24.60160 0.01800 0.07317 復華高成長基金 64.97000 64.77000 0.20000 0.30878 復華高益策略組合基金 13.06000 13.05000 0.01000 0.07663 復華貨幣市場基金 14.40000 14.39980 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 20.04000 19.95000 0.09000 0.45113 復華富時台灣高股息低波動基金 52.75000 52.49000 0.26000 0.49533 復華復華基金 20.34000 20.27000 0.07000 0.34534 復華華人世紀基金 15.83000 16.10000 -0.27000 -1.67702 復華傳家二號基金 29.77400 29.97540 -0.20140 -0.67188 復華傳家基金 22.78860 22.71970 0.06890 0.30326 復華奧林匹克全球組合基金 14.81000 14.79000 0.02000 0.13523 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.58000 11.60000 -0.02000 -0.17241 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.18000 14.20000 -0.02000 -0.14085 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267 復華新興人民幣短期收益基金 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542 復華新興人民幣債券基金A 11.72000 11.72000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.95000 8.95000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 19.35000 19.35000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金A 9.23000 9.24000 -0.01000 -0.10823 復華新興市場高收益債券基金B 5.41000 5.41000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.02000 12.02000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.00000 12.00000 0.00000 0.00000 復華新興市場短期收益基金 10.78000 10.79000 -0.01000 -0.09268 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.81000 8.85000 -0.04000 -0.45198 復華滬深300 A股基金 19.79000 19.87000 -0.08000 -0.40262 復華數位經濟基金 53.54000 53.28000 0.26000 0.48799 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 惠理康和兩岸價值基金 10.47000 10.68000 -0.21000 -1.96629 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.69280 9.69440 -0.00160 -0.01650 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.52770 9.52630 0.00140 0.01470 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.84620 9.84780 -0.00160 -0.01625 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.64920 9.64780 0.00140 0.01451 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.51380 9.52040 -0.00660 -0.06932 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.01020 9.99950 0.01070 0.10701 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.52870 9.53070 -0.00200 -0.02098 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.02760 10.01090 0.01670 0.16682 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.52790 9.52990 -0.00200 -0.02099 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.02920 10.01380 0.01540 0.15379 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.76660 9.81290 -0.04630 -0.47183 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.77860 10.81110 -0.03250 -0.30062 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.78780 9.79350 -0.00570 -0.05820 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.76670 9.81300 -0.04630 -0.47182 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.77670 10.80920 -0.03250 -0.30067 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.78790 9.79360 -0.00570 -0.05820 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.82890 9.81740 0.01150 0.11714 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.24610 9.24450 0.00160 0.01731 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.34110 8.33530 0.00580 0.06958 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.31120 8.29080 0.02040 0.24606 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.54950 11.54700 0.00250 0.02165 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.44510 10.43780 0.00730 0.06994 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.52680 10.50100 0.02580 0.24569 景順主流基金 17.08000 16.96000 0.12000 0.70755 景順台灣科技基金 29.81000 29.54000 0.27000 0.91401 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.25000 9.23000 0.02000 0.21668 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.11000 11.09000 0.02000 0.18034 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.62000 10.59000 0.03000 0.28329 景順全球科技基金 22.60000 22.53000 0.07000 0.31070 景順全球康健基金 19.40000 19.40000 0.00000 0.00000 景順貨幣市場基金 15.94000 15.93980 0.00020 0.00125 景順潛力基金 31.44000 31.18000 0.26000 0.83387 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.44000 14.55000 -0.11000 -0.75601 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.49000 13.57000 -0.08000 -0.58954 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 11.11000 11.09000 0.02000 0.18034 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.28000 11.25000 0.03000 0.26667 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.32000 11.31000 0.01000 0.08842 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.51000 11.47000 0.04000 0.34874 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.62000 10.59000 0.03000 0.28329 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.67070 8.67070 0.00000 0.00000 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.96920 7.96850 0.00070 0.00878 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.10300 11.10300 0.00000 0.00000 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.18340 10.18250 0.00090 0.00884 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.36000 7.45000 -0.09000 -1.20805 華南永昌中國A股基金(美元) 7.08000 7.20000 -0.12000 -1.66667 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.38000 10.53000 -0.15000 -1.42450 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.30350 9.30350 0.00000 0.00000 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.48930 9.47260 0.01670 0.17630 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.58640 9.58640 0.00000 0.00000 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.78030 9.76320 0.01710 0.17515 華南永昌永昌基金 18.72000 18.59000 0.13000 0.69930 華南永昌全球亨利組合基金 14.24740 14.24070 0.00670 0.04705 華南永昌全球神農水資源基金 10.12000 10.08000 0.04000 0.39683 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 華南永昌全球精品基金 16.05000 15.95000 0.10000 0.62696 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.37000 11.43000 -0.06000 -0.52493 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.35000 11.39000 -0.04000 -0.35119 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.63000 13.70000 -0.07000 -0.51095 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.50000 13.55000 -0.05000 -0.36900 華南永昌物聯網精選基金 11.15000 11.07000 0.08000 0.72267 華南永昌策略報酬基金 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.20810 16.20790 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 23.64940 23.49690 0.15250 0.64902 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.93960 11.93950 0.00010 0.00084 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.19570 10.19250 0.00320 0.03140 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.10410 10.08400 0.02010 0.19933 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.84860 9.84560 0.00300 0.03047 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.73090 9.71150 0.01940 0.19976 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.00560 10.00100 0.00460 0.04600 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.85990 9.83870 0.02120 0.21548 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.76210 9.75760 0.00450 0.04612 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.61330 9.59260 0.02070 0.21579 華頓中小型基金 25.93000 25.81000 0.12000 0.46494 華頓中國多重機會平衡基金 11.56410 11.52850 0.03560 0.30880 華頓台灣基金 27.30000 27.08000 0.22000 0.81241 華頓平安貨幣市場基金 11.52200 11.52190 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 17.69000 17.61000 0.08000 0.45429 華頓全球高收益債券基金A 13.37410 13.35740 0.01670 0.12502 華頓全球高收益債券基金B 8.24430 8.23410 0.01020 0.12388 華頓全球黑鑽油源基金 5.70000 5.70000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.49610 2.54610 -0.05000 -1.96379 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.20620 11.40750 -0.20130 -1.76463 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.36350 0.37070 -0.00720 -1.94227 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.20630 11.27970 -0.07340 -0.65073 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.17430 10.24490 -0.07060 -0.68912 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.00220 10.04700 -0.04480 -0.44590 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.00710 9.04750 -0.04040 -0.44653 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.21080 10.27460 -0.06380 -0.62095 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.22670 9.28730 -0.06060 -0.65250 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.56000 10.89000 -0.33000 -3.03030 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.13000 9.39000 -0.26000 -2.76890 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.80000 10.10000 -0.30000 -2.97030 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.49360 2.49250 0.00110 0.04413 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.04110 2.04280 -0.00170 -0.08322 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.71430 11.70670 0.00760 0.06492 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.47010 9.46390 0.00620 0.06551 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36250 0.36220 0.00030 0.08283 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29850 0.29860 -0.00010 -0.03349 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.23000 3.29000 -0.06000 -1.82371 匯豐中國動力基金(台幣) 14.50000 14.73000 -0.23000 -1.56144 匯豐中國動力基金(美元) 0.47000 0.48000 -0.01000 -2.08333 匯豐台灣精典基金 24.12000 24.04000 0.08000 0.33278 匯豐全球趨勢組合基金 12.51000 12.49000 0.02000 0.16013 匯豐全球關鍵資源基金 8.26000 8.21000 0.05000 0.60901 匯豐安富基金 25.56000 25.54000 0.02000 0.07831 匯豐成功基金 41.41000 41.40000 0.01000 0.02415 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.07000 11.13000 -0.06000 -0.53908 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.59000 10.63000 -0.04000 -0.37629 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.24000 10.29000 -0.05000 -0.48591 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.24000 11.30000 -0.06000 -0.53097 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.86000 10.92000 -0.06000 -0.54945 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.79000 10.85000 -0.06000 -0.55300 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.56410 2.56790 -0.00380 -0.14798 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.32560 2.32940 -0.00380 -0.16313 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.45690 11.46350 -0.00660 -0.05757 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.80100 7.80710 -0.00610 -0.07813 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37410 0.37450 -0.00040 -0.10681 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33150 0.33190 -0.00040 -0.12052 匯豐金磚動力基金 13.27000 13.48000 -0.21000 -1.55786 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.98200 14.98190 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.39000 4.42000 -0.03000 -0.67873 匯豐新鑽動力基金 10.51000 10.61000 -0.10000 -0.94251 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.17100 5.16890 0.00210 0.04063 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.79360 8.79180 0.00180 0.02047 匯豐龍鳳基金-A類型 51.87000 51.71000 0.16000 0.30942 匯豐龍鳳基金-I類型 51.87000 51.71000 0.16000 0.30942 匯豐龍騰電子基金 35.57000 35.34000 0.23000 0.65082 匯豐雙高收益債券組合基金 12.13810 12.13920 -0.00110 -0.00906 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 18.54000 18.37000 0.17000 0.92542 新光中國成長基金(人民幣) 9.38000 9.63000 -0.25000 -2.59605 新光中國成長基金(美元) 9.43000 9.71000 -0.28000 -2.88363 新光中國成長基金(新臺幣) 9.40000 9.67000 -0.27000 -2.79214 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.25540 10.25320 0.00220 0.02146 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.52570 9.54700 -0.02130 -0.22311 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.81990 9.82690 -0.00700 -0.07123 新光台灣富貴基金 22.96000 22.91000 0.05000 0.21825 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.96000 8.93000 0.03000 0.33595 新光全球生技醫療基金(美元) 12.33000 12.36000 -0.03000 -0.24272 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 12.01000 12.03000 -0.02000 -0.16625 新光全球債券基金(A累積)美元 10.03320 10.02220 0.01100 0.10976 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.80340 9.77770 0.02570 0.26284 新光全球債券基金(B配息)美元 9.64730 9.63720 0.01010 0.10480 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.41520 9.39050 0.02470 0.26303 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.07000 9.02000 0.05000 0.55432 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.49000 10.46000 0.03000 0.28681 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 新光吉星貨幣市場基金 15.44680 15.44660 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(A累積)美元 8.98000 9.01000 -0.03000 -0.33296 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.44000 9.45000 -0.01000 -0.10582 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.36000 9.38000 -0.02000 -0.21322 新光亞洲精選基金-美金 21.56000 21.66000 -0.10000 -0.46168 新光亞洲精選基金-新台幣 21.84000 21.92000 -0.08000 -0.36496 新光兩岸優勢基金 10.96000 11.26000 -0.30000 -2.66430 新光店頭基金 24.46000 24.66000 -0.20000 -0.81103 新光南非幣保本基金 11.91000 11.90000 0.01000 0.08403 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.51000 10.49000 0.02000 0.19066 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.20000 9.17000 0.03000 0.32715 新光特選內需收益ETF基金 20.64000 20.46000 0.18000 0.87977 新光創新科技基金 14.90000 14.92000 -0.02000 -0.13405 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.74480 9.75130 -0.00650 -0.06666 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.02200 10.02420 -0.00220 -0.02195 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.66500 9.66830 -0.00330 -0.03413 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.19250 9.19860 -0.00610 -0.06631 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.46040 9.46270 -0.00230 -0.02431 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.12060 9.12370 -0.00310 -0.03398 新光澳幣八年期保本基金 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 新光澳幣保本基金 11.94000 11.93000 0.01000 0.08382 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.06870 10.06560 0.00310 0.03080 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.66780 9.74390 -0.07610 -0.78100 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.65940 9.71630 -0.05690 -0.58561 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.99180 9.98240 0.00940 0.09417 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.93150 9.92990 0.00160 0.01611 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.59840 9.66290 -0.06450 -0.66750 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.59460 9.65340 -0.05880 -0.60911 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.92790 9.92040 0.00750 0.07560 瑞銀全球創新趨勢基金 7.53000 7.53000 0.00000 0.00000 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.75000 8.83000 -0.08000 -0.90600 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.72760 9.73090 -0.00330 -0.03391 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.24120 9.24410 -0.00290 -0.03137 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.64810 9.65330 -0.00520 -0.05387 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.22900 9.23400 -0.00500 -0.05415 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.31560 9.31570 -0.00010 -0.00107 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.79980 9.80020 -0.00040 -0.00408 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.70840 13.70240 0.00600 0.04379 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.37830 8.37460 0.00370 0.04418 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 37.59490 37.43200 0.16290 0.43519 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.55930 38.35800 0.20130 0.52479 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.75240 39.51600 0.23640 0.59824 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.20950 11.20710 0.00240 0.02141 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.98740 10.00070 -0.01330 -0.13299 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 11.89330 12.09450 -0.20120 -1.66357 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.90310 9.08380 -0.18070 -1.98926 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.21000 9.38000 -0.17000 -1.81237 群益大印度基金-人民幣 13.74650 13.97370 -0.22720 -1.62591 群益大印度基金-美元 12.94810 13.20590 -0.25780 -1.95216 群益大印度基金-新臺幣 12.27000 12.50000 -0.23000 -1.84000 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.65030 12.59300 0.05730 0.45501 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.21810 12.20330 0.01480 0.12128 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.47000 11.44000 0.03000 0.26224 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.65420 11.60140 0.05280 0.45512 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.27150 10.25900 0.01250 0.12184 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.67000 9.64000 0.03000 0.31120 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.15180 10.10580 0.04600 0.45518 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.98300 8.97210 0.01090 0.12149 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.49000 9.46000 0.03000 0.31712 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.73300 9.68890 0.04410 0.45516 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.90090 8.89010 0.01080 0.12148 群益中小型股基金 42.40000 42.67000 -0.27000 -0.63276 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.63410 9.67350 -0.03940 -0.40730 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 8.95800 9.02450 -0.06650 -0.73688 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.39880 8.44640 -0.04760 -0.56355 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.45920 8.49370 -0.03450 -0.40618 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.86490 7.92340 -0.05850 -0.73832 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.37480 7.41650 -0.04170 -0.56226 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.91390 10.90630 0.00760 0.06968 群益中國高收益債券基金-美元 10.57970 10.58100 -0.00130 -0.01229 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.78070 9.78460 -0.00390 -0.03986 群益中國新機會基金N-人民幣 8.08420 8.24850 -0.16430 -1.99188 群益中國新機會基金N-美元 7.43450 7.61090 -0.17640 -2.31773 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.94000 8.12000 -0.18000 -2.21675 群益中國新機會基金-人民幣 7.16950 7.31520 -0.14570 -1.99174 群益中國新機會基金-美元 7.94930 8.13780 -0.18850 -2.31635 群益中國新機會基金-新臺幣 7.58000 7.75000 -0.17000 -2.19355 群益平衡王基金 18.79170 18.77980 0.01190 0.06337 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.30000 8.29000 0.01000 0.12063 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.99000 5.99000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.12420 11.09540 0.02880 0.25957 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.63440 10.64210 -0.00770 -0.07235 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.93440 9.90860 0.02580 0.26038 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.49660 9.50350 -0.00690 -0.07260 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.00000 8.99000 0.01000 0.11123 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.06990 10.04120 0.02870 0.28582 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.86870 9.84280 0.02590 0.26314 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.85000 9.82000 0.03000 0.30550 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.37030 9.34350 0.02680 0.28683 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.29420 9.26980 0.02440 0.26322 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.28000 9.25000 0.03000 0.32432 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.12830 10.09930 0.02900 0.28715 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.17820 10.15150 0.02670 0.26302 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.31000 10.27000 0.04000 0.38948 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.53540 9.50810 0.02730 0.28712 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.94420 9.91810 0.02610 0.26316 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.18000 10.15000 0.03000 0.29557 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.06950 10.06550 0.00400 0.03974 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.26000 7.25720 0.00280 0.03858 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.16890 10.16000 0.00890 0.08760 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.07380 10.06800 0.00580 0.05761 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.22780 10.21490 0.01290 0.12629 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.99170 9.98300 0.00870 0.08715 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.92330 9.91760 0.00570 0.05747 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.07500 10.06230 0.01270 0.12621 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.16900 10.16010 0.00890 0.08760 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.07380 10.06800 0.00580 0.05761 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.22770 10.21490 0.01280 0.12531 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.99180 9.98300 0.00880 0.08815 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.92330 9.91750 0.00580 0.05848 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.07500 10.06230 0.01270 0.12621 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.47000 11.47000 0.00000 0.00000 群益全球關鍵生技基金-美元 16.13240 16.16710 -0.03470 -0.21463 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.91000 15.91000 0.00000 0.00000 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.32000 10.44000 -0.12000 -1.14943 群益印度中小基金N-美元 9.49400 9.73160 -0.23760 -2.44153 群益印度中小基金N-新臺幣 8.97000 9.18000 -0.21000 -2.28758 群益印度中小基金-人民幣 15.28730 15.61790 -0.33060 -2.11680 群益印度中小基金-美元 13.57900 13.91890 -0.33990 -2.44200 群益印度中小基金-新臺幣 15.69000 16.06000 -0.37000 -2.30386 群益多利策略組合基金 11.43000 11.42000 0.01000 0.08757 群益多重收益組合基金 13.56000 13.56000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.39000 15.40000 -0.01000 -0.06494 群益安家基金 24.92760 25.14620 -0.21860 -0.86932 群益安穩貨幣市場基金 16.08790 16.08770 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 24.24000 24.16000 0.08000 0.33113 群益亞太中小基金 11.36000 11.52000 -0.16000 -1.38889 群益亞太新趨勢平衡基金 15.93000 16.12000 -0.19000 -1.17866 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.68590 9.69200 -0.00610 -0.06294 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.41180 7.41640 -0.00460 -0.06202 群益店頭市場基金 95.60000 96.64000 -1.04000 -1.07616 群益東方盛世基金 8.87000 8.95000 -0.08000 -0.89385 群益東協成長基金-人民幣 12.59300 12.61150 -0.01850 -0.14669 群益東協成長基金-美元 11.07040 11.12360 -0.05320 -0.47826 群益東協成長基金-新臺幣 10.94000 10.98000 -0.04000 -0.36430 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.22490 11.23590 -0.01100 -0.09790 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.65860 10.67070 -0.01210 -0.11339 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.13140 10.13390 -0.00250 -0.02467 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.76780 9.77740 -0.00960 -0.09819 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.27810 9.28870 -0.01060 -0.11412 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.81710 8.81930 -0.00220 -0.02495 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.55890 9.56830 -0.00940 -0.09824 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.44320 9.45400 -0.01080 -0.11424 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.85000 9.85250 -0.00250 -0.02537 群益長安基金 27.05000 27.11000 -0.06000 -0.22132 群益美國新創亮點基金N-美元 10.21980 10.19630 0.02350 0.23048 群益美國新創亮點基金-美元 15.46000 15.42430 0.03570 0.23145 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.92000 14.86000 0.06000 0.40377 群益真善美基金 16.31200 16.30990 0.00210 0.01288 群益馬拉松基金 118.62000 119.64000 -1.02000 -0.85256 群益深証中小板基金 11.52000 11.51000 0.01000 0.08688 群益創新科技基金 31.72000 31.86000 -0.14000 -0.43942 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.94090 9.03350 -0.09260 -1.02507 群益華夏盛世基金N-美元 8.24110 8.35410 -0.11300 -1.35263 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.58000 8.68000 -0.10000 -1.15207 群益華夏盛世基金-人民幣 9.73660 9.83740 -0.10080 -1.02466 群益華夏盛世基金-美元 9.08710 9.21170 -0.12460 -1.35263 群益華夏盛世基金-新臺幣 14.98000 15.16000 -0.18000 -1.18734 群益奧斯卡基金 26.39000 26.68000 -0.29000 -1.08696 群益新興金鑽基金-美元 10.95140 11.11040 -0.15900 -1.43109 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.36000 8.47000 -0.11000 -1.29870 群益葛萊美基金 23.06000 23.27000 -0.21000 -0.90245 群益道瓊美國地產ETF基金 20.58000 20.46000 0.12000 0.58651 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.22000 8.22000 0.00000 0.00000 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.63000 13.62000 0.01000 0.07342 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.96700 11.97220 -0.00520 -0.04343 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.22030 11.22980 -0.00950 -0.08460 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.18090 11.18450 -0.00360 -0.03219 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.65830 8.66210 -0.00380 -0.04387 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.01270 9.02030 -0.00760 -0.08425 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.30000 8.29000 0.01000 0.12063 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.64480 8.64760 -0.00280 -0.03238 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.06360 10.07210 -0.00850 -0.08439 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.44000 9.39000 0.05000 0.53248 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.94000 9.89000 0.05000 0.50556 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 27.93000 28.07000 -0.14000 -0.49875 德信中國精選成長基金 10.32000 10.59000 -0.27000 -2.54958 德信台灣主流中小基金 18.13000 18.16000 -0.03000 -0.16520 德信新興股票組合基金 10.59000 10.64000 -0.05000 -0.46992 德信萬保貨幣市場基金 11.93530 11.93520 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.79580 10.78960 0.00620 0.05746 德信數位時代基金 26.95000 27.00000 -0.05000 -0.18519 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.66390 11.66380 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.15000 15.17000 -0.02000 -0.13184 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.75000 18.71000 0.04000 0.21379 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.33750 10.34520 -0.00770 -0.07443 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.85570 14.86800 -0.01230 -0.08273 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.06740 8.05980 0.00760 0.09430 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.88320 10.89200 -0.00880 -0.08079 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.24460 11.25430 -0.00970 -0.08619 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.99910 12.98680 0.01230 0.09471 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 18.00000 17.87000 0.13000 0.72748 摩根中小基金 22.06000 22.00000 0.06000 0.27273 摩根中國A股基金 12.42000 12.64000 -0.22000 -1.74051 摩根中國A股基金(美元) 9.76000 9.95000 -0.19000 -1.90955 摩根中國亮點基金 12.18000 12.41000 -0.23000 -1.85334 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.73720 10.79490 -0.05770 -0.53451 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.88310 11.94180 -0.05870 -0.49155 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.09830 9.15750 -0.05920 -0.64646 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.09120 12.15620 -0.06500 -0.53471 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.86390 13.93240 -0.06850 -0.49166 摩根台灣金磚基金-累積型 19.57000 19.56000 0.01000 0.05112 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.57000 19.56000 0.01000 0.05112 摩根台灣增長基金 50.42000 50.25000 0.17000 0.33831 摩根平衡基金 28.19000 28.20000 -0.01000 -0.03546 摩根全球α基金 19.39000 19.31000 0.08000 0.41429 摩根全球平衡基金 14.80480 14.85310 -0.04830 -0.32518 摩根全球發現基金 12.59000 12.53000 0.06000 0.47885 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.63380 9.61530 0.01850 0.19240 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.60460 10.58090 0.02370 0.22399 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.01560 10.00020 0.01540 0.15400 摩根多元入息成長基金-累積型 11.34870 11.32690 0.02180 0.19246 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.96410 9.94880 0.01530 0.15379 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.44320 10.47420 -0.03100 -0.29597 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.35720 13.39690 -0.03970 -0.29634 摩根亞洲基金 54.55000 55.22000 -0.67000 -1.21333 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.35790 8.36190 -0.00400 -0.04784 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.71560 9.72280 -0.00720 -0.07405 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.61080 8.62000 -0.00920 -0.10673 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.17000 12.17470 -0.00470 -0.03860 摩根東方內需機會基金 17.28000 17.50000 -0.22000 -1.25714 摩根東方科技基金 33.00000 33.22000 -0.22000 -0.66225 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.58000 9.62000 -0.04000 -0.41580 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.87000 9.92000 -0.05000 -0.50403 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.34000 9.40000 -0.06000 -0.63830 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.27000 11.32000 -0.05000 -0.44170 摩根金龍收成基金 20.18000 20.56000 -0.38000 -1.84825 摩根第一貨幣市場基金 15.08120 15.08100 0.00020 0.00133 摩根絕對日本基金 14.49000 14.52000 -0.03000 -0.20661 摩根新金磚五國基金 10.51000 10.65000 -0.14000 -1.31455 摩根新絲路基金 9.27000 9.36000 -0.09000 -0.96154 摩根新興35基金 12.57000 12.72000 -0.15000 -1.17925 摩根新興日本基金 24.18000 24.09000 0.09000 0.37360 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.11810 7.13510 -0.01700 -0.23826 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.30800 9.32130 -0.01330 -0.14268 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.08010 9.09700 -0.01690 -0.18578 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.32940 10.34360 -0.01420 -0.13728 摩根新興科技基金 53.60000 53.39000 0.21000 0.39333 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.30310 8.29950 0.00360 0.04338 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.55370 10.54920 0.00450 0.04266 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.30010 8.32510 -0.02500 -0.30030 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 8.99140 9.02930 -0.03790 -0.41974 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.47390 8.51120 -0.03730 -0.43825 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.55250 9.58130 -0.02880 -0.30059 摩根龍揚基金 30.10000 30.68000 -0.58000 -1.89048 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.19000 10.14000 0.05000 0.49310 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.87000 10.83000 0.04000 0.36934 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.64000 10.60000 0.04000 0.37736 摩根環球股票收益基金-累積型 11.27000 11.21000 0.06000 0.53524 摩根總收益組合基金-月配息型 9.28160 9.28030 0.00130 0.01401 摩根總收益組合基金-累積型 11.22760 11.22600 0.00160 0.01425 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 23.64000 23.59000 0.05000 0.21195 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.70210 11.70300 -0.00090 -0.00769 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.97000 10.97080 -0.00080 -0.00729 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.97690 9.96540 0.01150 0.11540 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.16470 10.16540 -0.00070 -0.00689 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.58680 9.58740 -0.00060 -0.00626 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.71310 8.70310 0.01000 0.11490 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.24130 10.22890 0.01240 0.12123 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.29890 10.26840 0.03050 0.29703 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.63060 9.62490 0.00570 0.05922 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.77620 9.75330 0.02290 0.23479 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.39270 9.38720 0.00550 0.05859 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.53430 9.51200 0.02230 0.23444 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.19600 11.22410 -0.02810 -0.25035 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.99090 11.01890 -0.02800 -0.25411 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.17750 10.18720 -0.00970 -0.09522 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.61990 10.64650 -0.02660 -0.24985 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.40920 10.43570 -0.02650 -0.25394 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.64160 9.65080 -0.00920 -0.09533 聯邦金鑽平衡基金 22.22330 22.26460 -0.04130 -0.18550 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.53140 9.57160 -0.04020 -0.41999 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.83960 9.86370 -0.02410 -0.24433 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.53140 9.57160 -0.04020 -0.41999 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.83960 9.86370 -0.02410 -0.24433 聯邦貨幣市場基金 13.16580 13.16560 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 11.97000 11.96000 0.01000 0.08361 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.07560 16.04990 0.02570 0.16013 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.38290 12.48420 -0.10130 -0.81143 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.98560 12.06740 -0.08180 -0.67786 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.50250 11.58100 -0.07850 -0.67783 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.76180 11.77360 -0.01180 -0.10022 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.05560 11.05650 -0.00090 -0.00814 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.49560 10.50620 -0.01060 -0.10089 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.61860 8.61930 -0.00070 -0.00812 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 36.21000 35.98000 0.23000 0.63924 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.44000 15.43000 0.01000 0.06481 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.37000 12.36000 0.01000 0.08091 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.07000 13.07000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.27000 12.27000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.88000 7.87000 0.01000 0.12706 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.92000 11.91000 0.01000 0.08396 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.87000 10.94000 -0.07000 -0.63985 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.08000 9.14000 -0.06000 -0.65646 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.87000 11.83000 0.04000 0.33812 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.09000 15.01000 0.08000 0.53298 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.09000 15.01000 0.08000 0.53298 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.96000 9.92000 0.04000 0.40323 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.48000 20.47000 0.01000 0.04885 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.65000 18.64000 0.01000 0.05365 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.89000 12.87000 0.02000 0.15540 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.40000 15.39000 0.01000 0.06498 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.20000 16.20000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.24000 15.24000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.41000 15.40000 0.01000 0.06494 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 13.74000 13.74000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 13.79000 13.79000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.39000 9.38000 0.01000 0.10661 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.46000 14.45000 0.01000 0.06920 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.32000 18.32000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.21000 17.21000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.25000 13.25000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.11000 14.11000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.15000 13.15000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.09000 8.09000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.07000 13.07000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.47000 14.46000 0.01000 0.06916 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.49000 14.48000 0.01000 0.06906 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704 聯博貨幣市場基金 14.99820 14.99810 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.34980 10.34090 0.00890 0.08607 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.54190 13.54160 0.00030 0.00222 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.44530 7.43890 0.00640 0.08603 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.81000 13.82000 -0.01000 -0.07236 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 13.90000 13.91000 -0.01000 -0.07189 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.19000 9.18000 0.01000 0.10893 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞中小型股基金 21.81000 21.99000 -0.18000 -0.81855 瀚亞中國基金-人民幣 10.84000 11.14000 -0.30000 -2.69300 瀚亞中國基金-新台幣 11.37000 11.69000 -0.32000 -2.73738 瀚亞巴西基金 4.25000 4.21000 0.04000 0.95012 瀚亞外銷基金 41.91000 42.27000 -0.36000 -0.85167 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.67000 11.64000 0.03000 0.25773 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.12000 11.12000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.37000 9.36000 0.01000 0.10684 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.85000 9.82000 0.03000 0.30550 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.52000 9.52000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.61600 10.61460 0.00140 0.01319 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.30810 10.30790 0.00020 0.00194 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.22100 12.21350 0.00750 0.06141 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.23520 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瀚亞印度基金-美元 13.40000 13.65000 -0.25000 -1.83150 瀚亞印度基金-新台幣 29.72000 30.23000 -0.51000 -1.68707 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.85000 11.93000 -0.08000 -0.67058 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.85000 9.91000 -0.06000 -0.60545 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.57000 11.66000 -0.09000 -0.77187 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.39000 10.50000 -0.11000 -1.04762 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.65000 14.77000 -0.12000 -0.81246 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.19000 9.26000 -0.07000 -0.75594 瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.91000 9.00000 -0.09000 -1.00000 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.93000 9.00000 -0.07000 -0.77778 瀚亞亞太基礎建設基金 11.62000 11.71000 -0.09000 -0.76857 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.65300 11.70430 -0.05130 -0.43830 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 13.76940 13.86740 -0.09800 -0.70669 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 10.66650 10.72810 -0.06160 -0.57419 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.46670 10.51380 -0.04710 -0.44798 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.79070 11.81060 -0.01990 -0.16849 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 8.96600 9.05880 -0.09280 -1.02442 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.99260 10.12930 -0.13670 -1.34955 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 8.85100 8.93960 -0.08860 -0.99110 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.67530 8.75090 -0.07560 -0.86391 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.18160 9.25040 -0.06880 -0.74375 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.54140 14.51730 0.02410 0.16601 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.85210 10.82500 0.02710 0.25035 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.68700 10.68790 -0.00090 -0.00842 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.63250 12.61150 0.02100 0.16651 瀚亞非洲基金-南非幣 11.61000 11.68000 -0.07000 -0.59932 瀚亞非洲基金-新臺幣 19.53000 19.62000 -0.09000 -0.45872 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.56540 13.56520 0.00020 0.00147 瀚亞美國高科技基金 27.73000 27.56000 0.17000 0.61684 瀚亞高科技基金 57.40000 58.13000 -0.73000 -1.25581 瀚亞理財通基金 27.38000 27.61000 -0.23000 -0.83303 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 9.27000 9.34000 -0.07000 -0.74946 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 8.77000 8.83000 -0.06000 -0.67950 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 8.51000 8.58000 -0.07000 -0.81585 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 8.69000 8.75000 -0.06000 -0.68571 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 8.72000 8.77000 -0.05000 -0.57013 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 8.55000 8.62000 -0.07000 -0.81206 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