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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/09/11  107/09/10  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                               10.55930   10.55760   0.00170    0.01610
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.33000   10.30000   0.03000    0.29126
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.77000    9.80970  -0.03970   -0.40470
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.77180    9.81160  -0.03980   -0.40564
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.76150    9.78980  -0.02830   -0.28908
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.76170    9.79000  -0.02830   -0.28907
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.11200    9.12960  -0.01760   -0.19278
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.38410    9.40510  -0.02100   -0.22328
中國信託台灣活力基金                                               14.08000   14.18000  -0.10000   -0.70522
中國信託台灣優勢基金                                               16.42000   16.51000  -0.09000   -0.54512
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.41000   10.41000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.27000    9.26000   0.01000    0.10799
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.68000    9.63000   0.05000    0.51921
中國信託全球股票入息基金-累積型                                    10.32000   10.27000   0.05000    0.48685
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.90490    9.88330   0.02160    0.21855
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.26850    9.24840   0.02010    0.21733
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.27190   10.26460   0.00730    0.07112
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.57390    9.56710   0.00680    0.07108
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.06460   10.96160   0.10300    0.93964
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.63530    9.54560   0.08970    0.93970
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              10.97130   11.05010  -0.07880   -0.71312
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.87420    9.94500  -0.07080   -0.71192
中國信託智能運動基金-台幣                                          11.17000   11.08000   0.09000    0.81227
中國信託智能運動基金-美元                                          10.86000   10.79000   0.07000    0.64875
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                      10.11000   10.09000   0.02000    0.19822
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
中國信託華盈貨幣市場基金                                           10.98840   10.98820   0.00020    0.00182
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.40930    9.42140  -0.01210   -0.12843
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.05990    9.07160  -0.01170   -0.12897
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.54100    9.56070  -0.01970   -0.20605
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.18140    9.20040  -0.01900   -0.20651
中國信託精穩基金                                                   18.44670   18.44860  -0.00190   -0.01030
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.73000   11.69000   0.04000    0.34217
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     11.34000   11.31000   0.03000    0.26525
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.89000   11.87000   0.02000    0.16849
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     11.56000   11.56000   0.00000    0.00000
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元大2001基金                                                       61.42000   61.73000  -0.31000   -0.50219
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             39.20660   38.95470   0.25190    0.64665
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       17.55000   17.81000  -0.26000   -1.45985
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.42030   11.41750   0.00280    0.02452
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.54310   10.52280   0.02030    0.19291
元大上證50基金                                                     27.29000   27.49000  -0.20000   -0.72754
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.99000   11.28000  -0.29000   -2.57092
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.80000   10.05000  -0.25000   -2.48756
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.11000   13.28000  -0.17000   -1.28012
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.30000   12.46100  -0.16100   -1.29203
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.59900   16.78600  -0.18700   -1.11402
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.02700   10.23400  -0.20700   -2.02267
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                       9.65500    9.83900  -0.18400   -1.87011
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.87000    2.90000  -0.03000   -1.03448
元大中國平衡基金-新台幣                                            12.84000   12.95000  -0.11000   -0.84942
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      45.43660   45.52350  -0.08690   -0.19089
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.47820   10.47040   0.00780    0.07450
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.70310    9.69580   0.00730    0.07529
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.65160    9.62810   0.02350    0.24408
元大巴西指數基金                                                    5.23400    5.25900  -0.02500   -0.47538
元大巴菲特基金                                                     27.36000   27.42000  -0.06000   -0.21882
元大日經225基金                                                    28.43000   28.09000   0.34000    1.21040
元大台商收成基金                                                   23.49000   23.23000   0.26000    1.11924
元大台灣50單日反向1倍基金                                          12.25000   12.26000  -0.01000   -0.08157
元大台灣50單日正向2倍基金                                          39.36000   39.47000  -0.11000   -0.27869
元大台灣中型100基金                                                32.46000   32.12000   0.34000    1.05853
元大台灣加權股價指數基金                                           25.45300   25.39700   0.05600    0.22050
元大台灣卓越50基金                                                 85.70000   85.82000  -0.12000   -0.13983
元大台灣金融基金                                                   18.13000   18.09000   0.04000    0.22112
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        31.78000   31.67000   0.11000    0.34733
元大台灣高股息基金                                                 26.75000   26.50000   0.25000    0.94340
元大台灣電子科技基金                                               36.59000   36.58000   0.01000    0.02734
元大全球ETF成長組合基金                                            10.60000   10.57000   0.03000    0.28382
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.76000   14.72000   0.04000    0.27174
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.49000   13.48000   0.01000    0.07418
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.45000    9.44000   0.01000    0.10593
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.24000   13.25000  -0.01000   -0.07547
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.44600   12.46000  -0.01400   -0.11236
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.56000    8.63000  -0.07000   -0.81112
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.52000    6.58000  -0.06000   -0.91185
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.49000    8.49000   0.00000    0.00000
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.65000    6.65000   0.00000    0.00000
元大全球股票入息基金-美元配息                                       9.57500    9.56900   0.00600    0.06270
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.64000   10.62000   0.02000    0.18832
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     9.49000    9.47000   0.02000    0.21119
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.05000   13.11000  -0.06000   -0.45767
元大全球農業商機基金                                               17.67000   17.61000   0.06000    0.34072
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.42000   10.41000   0.01000    0.09606
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.38000   10.37000   0.01000    0.09643
元大印尼指數基金                                                    8.31000    8.27300   0.03700    0.44724
元大印度指數基金                                                    9.98000   10.17000  -0.19000   -1.86824
元大印度基金                                                       12.48000   12.68000  -0.20000   -1.57729
元大多多基金                                                       17.95000   17.97000  -0.02000   -0.11130
元大多福基金                                                       53.04000   53.44000  -0.40000   -0.74850
元大亞太成長基金                                                    9.07000    9.07000   0.00000    0.00000
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.50410    8.47530   0.02880    0.33981
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.00290    6.97920   0.02370    0.33958
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.22300    9.21900   0.00400    0.04339
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.67000    9.65000   0.02000    0.20725
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.42000    9.40000   0.02000    0.21277
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.67000    9.65000   0.02000    0.20725
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.95700    9.96600  -0.00900   -0.09031
元大卓越基金                                                       46.70000   46.79000  -0.09000   -0.19235
元大店頭基金                                                        8.28000    8.35000  -0.07000   -0.83832
元大泛歐成長基金                                                    9.30000    9.21000   0.09000    0.97720
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.27600   10.27550   0.00050    0.00487
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.60480    9.60920  -0.00440   -0.04579
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.74750   31.69710   0.05040    0.15901
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   37.88540   37.71680   0.16860    0.44702
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        19.16420   19.21250  -0.04830   -0.25140
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        18.91590   18.81320   0.10270    0.54589
元大美國政府7至10年期債券基金                                      39.00570   38.92420   0.08150    0.20938
元大高科技基金                                                     18.94000   18.87000   0.07000    0.37096
元大得利貨幣市場基金                                               16.25700   16.25680   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               11.98440   11.98430   0.00010    0.00083
元大富櫃50基金                                                     12.25000   12.18000   0.07000    0.57471
元大華夏中小基金                                                    6.87000    7.09000  -0.22000   -3.10296
元大新中國基金-人民幣                                               9.14000    9.37000  -0.23000   -2.45464
元大新中國基金-美元                                                 8.57800    8.79600  -0.21800   -2.47840
元大新中國基金-新台幣                                               8.54000    8.74000  -0.20000   -2.28833
元大新主流基金                                                     24.98000   24.94000   0.04000    0.16038
元大新東協平衡基金-美元                                             9.19900    9.19300   0.00600    0.06527
元大新東協平衡基金-新台幣                                           8.96000    8.94000   0.02000    0.22371
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                     9.83650    9.77200   0.06450    0.66005
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.12710    9.06780   0.05930    0.65396
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                               9.79750    9.71680   0.08070    0.83052
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.53200    8.46170   0.07030    0.83080
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.79070    9.80340  -0.01270   -0.12955
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.39400    9.40620  -0.01220   -0.12970
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.93810    9.93350   0.00460    0.04631
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.53940    9.53500   0.00440    0.04615
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.53240    9.54350  -0.01110   -0.11631
元大新興亞洲基金                                                   11.14000   11.24000  -0.10000   -0.88968
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          8.73580    8.71930   0.01650    0.18924
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.51860    8.50250   0.01610    0.18936
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        8.97440    8.94180   0.03260    0.36458
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          8.75090    8.71910   0.03180    0.36472
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.10440   15.10420   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       37.17000   37.32000  -0.15000   -0.40193
元大實質多重資產基金-人民幣                                         9.09000    9.08000   0.01000    0.11013
元大實質多重資產基金-美元                                           8.38000    8.36800   0.01200    0.14340
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.84000    8.81000   0.03000    0.34052
元大滬深300單日反向1倍基金                                         16.48000   16.20000   0.28000    1.72840
元大滬深300單日正向2倍基金                                         12.22000   12.69000  -0.47000   -3.70370
元大摩臺基金                                                       39.52000   39.53000  -0.01000   -0.02530
元大標普500基金                                                    26.70000   26.61000   0.09000    0.33822
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.86000   12.89000  -0.03000   -0.23274
元大標普500單日正向2倍基金                                         35.51000   35.36000   0.15000    0.42421
元大標智滬深300基金                                                15.30000   15.47000  -0.17000   -1.09890
元大歐洲50基金                                                     23.77000   23.67000   0.10000    0.42248
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.33720    9.33910  -0.00190   -0.02034
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.18820   10.18780   0.00040    0.00393
元大績效基金                                                       51.89000   51.77000   0.12000    0.23179
元大韓國KOSPI200基金                                               22.00000   22.09000  -0.09000   -0.40742
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    14.89000   14.94000  -0.05000   -0.33467
日盛上選基金                                                       31.73000   31.82000  -0.09000   -0.28284
日盛小而美基金                                                     18.14000   18.28000  -0.14000   -0.76586
日盛中國內需動力基金                                                9.10000    9.27000  -0.17000   -1.83387
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.64600   11.63600   0.01000    0.08594
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.75620    9.74780   0.00840    0.08617
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.65840   11.65520   0.00320    0.02746
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.76100    9.75830   0.00270    0.02767
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.59610   10.58430   0.01180    0.11149
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.85610    8.84630   0.00980    0.11078
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                         9.93000   10.13000  -0.20000   -1.97433
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           9.47000    9.68000  -0.21000   -2.16942
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         9.78000    9.98000  -0.20000   -2.00401
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                        9.87000    9.90000  -0.03000   -0.30303
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.76000    9.82000  -0.06000   -0.61100
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.82000    9.86000  -0.04000   -0.40568
日盛日盛基金                                                       13.24000   13.32000  -0.08000   -0.60060
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.42000    9.43000  -0.01000   -0.10604
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.41000    9.40000   0.01000    0.10638
日盛全球抗暖化基金                                                 10.76000   10.72000   0.04000    0.37313
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.14600   10.13960   0.00640    0.06312
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.51750    9.51150   0.00600    0.06308
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.97830    9.96340   0.01490    0.14955
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.36230    9.34830   0.01400    0.14976
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.41090    2.40790   0.00300    0.12459
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.67290    1.67080   0.00210    0.12569
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.36400    0.36400   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25340    0.25340   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.10990   12.10050   0.00940    0.07768
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.29270    8.28620   0.00650    0.07844
日盛亞洲機會基金                                                    6.62000    6.76000  -0.14000   -2.07101
日盛首選基金                                                       16.86000   16.96000  -0.10000   -0.58962
日盛高科技基金                                                     17.33000   17.33000   0.00000    0.00000
日盛貨幣市場基金                                                   14.77250   14.77230   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     38.51000   38.80000  -0.29000   -0.74742
日盛精選五虎基金                                                   36.73000   37.15000  -0.42000   -1.13055
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.48720   13.48700   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 29.74000   29.59000   0.15000    0.50693
台新MSCI中國基金                                                   19.25000   19.58000  -0.33000   -1.68539
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                        17.83000   17.82000   0.01000    0.05612
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                        22.37000   22.39000  -0.02000   -0.08933
台新大眾貨幣市場基金                                               14.16410   14.16390   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.44970   10.45120  -0.00150   -0.01435
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.52800   10.53090  -0.00290   -0.02754
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.10690   10.09130   0.01560    0.15459
台新中國通基金                                                     41.76000   41.68000   0.08000    0.19194
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.46010    0.46800  -0.00790   -1.68803
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              14.16200   14.37900  -0.21700   -1.50915
台新中國精選中小基金-美元                                           0.31810    0.32510  -0.00700   -2.15318
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.81000   10.01000  -0.20000   -1.99800
台新主流基金                                                       22.79000   22.71000   0.08000    0.35227
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      20.47000   20.37000   0.10000    0.49092
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.66830    0.66640   0.00190    0.28511
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      15.25000   15.17000   0.08000    0.52736
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.49650    0.49500   0.00150    0.30303
台新台灣中小基金                                                   32.98000   32.95000   0.03000    0.09105
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.93010    9.91010   0.02000    0.20181
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.23420    9.23040   0.00380    0.04117
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.69000    8.67000   0.02000    0.23068
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.33930   10.33520   0.00410    0.03967
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.72000    9.70000   0.02000    0.20619
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.34710   10.34730  -0.00020   -0.00193
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.16720   11.16720   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.67000   10.65000   0.02000    0.18779
台新印度基金                                                       15.32000   15.63000  -0.31000   -1.98337
台新亞美短期債券基金                                               10.91750   10.91610   0.00140    0.01283
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.52610    8.51710   0.00900    0.10567
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28240    0.28260  -0.00020   -0.07077
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.84820   11.83570   0.01250    0.10561
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.38690    0.38720  -0.00030   -0.07748
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.09250   11.09240   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 29.24400   29.08680   0.15720    0.54045
台新智慧生活基金-美元                                              10.62790   10.57710   0.05080    0.48028
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.92000   10.85000   0.07000    0.64516
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.23700    8.24890  -0.01190   -0.14426
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.41790    8.41520   0.00270    0.03208
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.85560    8.86820  -0.01260   -0.14208
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.05750    9.05460   0.00290    0.03203
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.17220   10.16720   0.00500    0.04918
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.32520    0.32560  -0.00040   -0.12285
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.58560    7.58180   0.00380    0.05012
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.25550    0.25580  -0.00030   -0.11728
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.29000    5.29000   0.00000    0.00000
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        20.94000   20.96000  -0.02000   -0.09542
台新羅傑斯環球資源指數基金                                         10.62500   10.58700   0.03800    0.35893
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產全球大消費基金                                             15.47000   15.46000   0.01000    0.06468
未來資產亞洲高收益債券基金A                                        11.79050   11.79540  -0.00490   -0.04154
未來資產亞洲高收益債券基金B                                         9.52180    9.52580  -0.00400   -0.04199
未來資產亞洲新富基金                                               19.38000   19.66000  -0.28000   -1.42421
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.56840   12.56830   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                                 11.48000   11.51000  -0.03000   -0.26064
未來資產新興市場債券基金A                                           8.67130    8.68830  -0.01700   -0.19567
未來資產新興市場債券基金B                                           6.59250    6.60550  -0.01300   -0.19681
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.11320   11.11080   0.00240    0.02160
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.89770    9.91800  -0.02030   -0.20468
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.28320    9.27610   0.00710    0.07654
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.55170   10.54370   0.00800    0.07587
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.85990    7.87820  -0.01830   -0.23229
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   8.99610    9.01660  -0.02050   -0.22736
永豐中小基金                                                       50.59000   50.96000  -0.37000   -0.72606
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.77010    1.76670   0.00340    0.19245
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.34170    2.33730   0.00440    0.18825
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.05270    8.05560  -0.00290   -0.03600
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.33730   10.34100  -0.00370   -0.03578
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.49000    4.60000  -0.11000   -2.39130
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    20.17000   20.71000  -0.54000   -2.60744
永豐主流品牌基金                                                   17.96000   17.92000   0.04000    0.22321
永豐永豐基金                                                       35.94000   36.20000  -0.26000   -0.71823
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.80950    9.80990  -0.00040   -0.00408
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.87770    9.87790  -0.00020   -0.00202
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.75750    9.75690   0.00060    0.00615
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.82650    9.82580   0.00070    0.00712
永豐亞洲民生消費基金                                               10.86000   10.93000  -0.07000   -0.64044
永豐南非幣2021保本基金                                             12.90110   12.90840  -0.00730   -0.05655
永豐高科技基金                                                     23.74000   23.75000  -0.01000   -0.04211
永豐貨幣市場基金                                                   13.88500   13.88490   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.10730    2.10150   0.00580    0.27599
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.49200    2.48510   0.00690    0.27765
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.72170    7.71770   0.00400    0.05183
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.36560   10.36030   0.00530    0.05116
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    6.99800    6.99800   0.00000    0.00000
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.77820   10.77810   0.00010    0.00093
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  9.12000    9.15000  -0.03000   -0.32787
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.20000    7.25000  -0.05000   -0.68966
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 16.57000   16.67000  -0.10000   -0.59988
永豐臺灣加權ETF基金                                                55.61000   55.48000   0.13000    0.23432
永豐領航科技基金                                                   38.92000   38.98000  -0.06000   -0.15393
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.69000    9.64000   0.05000    0.51867
永豐趨勢平衡基金                                                   42.20000   42.34000  -0.14000   -0.33066
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.58890   11.58790   0.00100    0.00863
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.47350    9.46960   0.00390    0.04118
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.72660    9.72250   0.00410    0.04217
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.50270    9.50190   0.00080    0.00842
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.67570    9.67480   0.00090    0.00930
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.49200    9.48770   0.00430    0.04532
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                         9.87450    9.87000   0.00450    0.04559
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.47940    9.47880   0.00060    0.00633
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.73220    9.73160   0.00060    0.00617
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.51000   10.61000  -0.10000   -0.94251
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.28000    9.37000  -0.09000   -0.96051
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.91000   10.02000  -0.11000   -1.09780
兆豐國際中小基金                                                   15.31000   15.36000  -0.05000   -0.32552
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        13.34000   13.59000  -0.25000   -1.83959
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          17.68000   18.02000  -0.34000   -1.88679
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          17.55000   17.90000  -0.35000   -1.95531
兆豐國際生命科學基金                                               16.72000   16.67000   0.05000    0.29994
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.31490   10.29100   0.02390    0.23224
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.53560   10.52290   0.01270    0.12069
兆豐國際全球基金                                                   32.00000   31.86000   0.14000    0.43942
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.28140   10.28090   0.00050    0.00486
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.06100   10.06560  -0.00460   -0.04570
兆豐國際國民基金                                                   21.63000   21.74000  -0.11000   -0.50598
兆豐國際第一基金                                                   12.82000   12.84000  -0.02000   -0.15576
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                             9.93050    9.92280   0.00770    0.07760
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.87770    7.87160   0.00610    0.07749
兆豐國際萬全基金                                                   20.14000   20.17000  -0.03000   -0.14874
兆豐國際電子基金                                                   24.60000   24.59000   0.01000    0.04067
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          22.56000   22.56000   0.00000    0.00000
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              16.44000   16.45000  -0.01000   -0.06079
兆豐國際豐台灣基金                                                 32.62000   32.70000  -0.08000   -0.24465
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.50470   12.50450   0.00020    0.00160
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                       11.30000   11.35000  -0.05000   -0.44053
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.15600   11.13430   0.02170    0.19489
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                11.98210   11.97160   0.01050    0.08771
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.74990   10.74180   0.00810    0.07541
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.51300   11.50510   0.00790    0.06867
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.12080    8.14230  -0.02150   -0.26405
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.43090    9.47770  -0.04680   -0.49379
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   8.99720    9.02430  -0.02710   -0.30030
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.90660    8.95320  -0.04660   -0.52048
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.25920    9.29870  -0.03950   -0.42479
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.58000   10.59000  -0.01000   -0.09443
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.35000   11.38000  -0.03000   -0.26362
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.71000    9.75000  -0.04000   -0.41026
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.59000   10.65000  -0.06000   -0.56338
合庫全球新興市場基金                                                8.72000    8.80000  -0.08000   -0.90909
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.04000   10.06000  -0.02000   -0.19881
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.18000    9.19000  -0.01000   -0.10881
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.41000    9.42000  -0.01000   -0.10616
合庫貨幣市場基金                                                   10.13150   10.13140   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.32330    9.33050  -0.00720   -0.07717
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.57300    9.58280  -0.00980   -0.10227
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.88220    9.88430  -0.00210   -0.02125
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.27320   11.28010  -0.00690   -0.06117
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.42930   13.44010  -0.01080   -0.08036
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.61360    8.62100  -0.00740   -0.08584
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.27940    9.28880  -0.00940   -0.10120
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.73800    7.73960  -0.00160   -0.02067
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.58260    8.58750  -0.00490   -0.05706
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                   9.95600    9.96400  -0.00800   -0.08029
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.08000   10.03000   0.05000    0.49850
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.21000   10.16000   0.05000    0.49213
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.00000    9.97000   0.03000    0.30090
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                           10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                           9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                         9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                             9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                           9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.48000   10.45000   0.03000    0.28708
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.16000   10.14000   0.02000    0.19724
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      10.99090   10.98830   0.00260    0.02366
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.92240    9.95350  -0.03110   -0.31245
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.77390    9.78730  -0.01340   -0.13691
安聯中國東協基金                                                   14.90000   15.02000  -0.12000   -0.79893
安聯中國策略基金-新臺幣                                            12.97000    0.00000  12.97000    0.00000
安聯中華新思路基金-人民幣                                          12.87000   13.18000  -0.31000   -2.35205
安聯中華新思路基金-美元                                            11.99000   12.32000  -0.33000   -2.67857
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          11.25000   11.54000  -0.29000   -2.51300
安聯台灣大壩基金                                                   27.79000   27.87000  -0.08000   -0.28705
安聯台灣科技基金                                                   45.68000   45.65000   0.03000    0.06572
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.49380   12.49360   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                   30.57000   30.67000  -0.10000   -0.32605
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.12280   10.12490  -0.00210   -0.02074
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.04350   15.04380  -0.00030   -0.00199
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.60980    9.61000  -0.00020   -0.00208
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.46000   11.45000   0.01000    0.08734
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.74000   11.71000   0.03000    0.25619
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.31800   12.31590   0.00210    0.01705
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.13210   10.13140   0.00070    0.00691
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.22400   12.22360   0.00040    0.00327
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.44330    9.44110   0.00220    0.02330
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.30910    9.30850   0.00060    0.00645
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.97980    8.97950   0.00030    0.00334
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.39000   11.41000  -0.02000   -0.17528
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.31000   11.30000   0.01000    0.08850
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.02000   11.00000   0.02000    0.18182
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.23000   10.25000  -0.02000   -0.19512
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.28000   11.28000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.78000   10.76000   0.02000    0.18587
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                            10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.65000    9.63000   0.02000    0.20768
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.03520   12.02200   0.01320    0.10980
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.95670   10.94990   0.00680    0.06210
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.62420   10.61670   0.00750    0.07064
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.86870    8.86060   0.00810    0.09142
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.66730    8.66190   0.00540    0.06234
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.37910    8.37310   0.00600    0.07166
安聯全球人口趨勢基金                                               11.69000   11.65000   0.04000    0.34335
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        37.39000   37.29000   0.10000    0.26817
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.55000    8.54000   0.01000    0.11710
安聯全球計量平衡基金                                               12.97000   12.96000   0.01000    0.07716
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.00460   12.00660  -0.00200   -0.01666
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.38760   10.38930  -0.00170   -0.01636
安聯全球新興市場基金                                               16.90000   17.05000  -0.15000   -0.87977
安聯全球農金趨勢基金                                                9.81000    9.75000   0.06000    0.61538
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.25000    9.21000   0.04000    0.43431
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.61000   10.59000   0.02000    0.18886
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.46000   10.43000   0.03000    0.28763
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.40000   10.38000   0.02000    0.19268
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                      10.32000   10.29000   0.03000    0.29155
安聯亞洲動態策略基金                                               21.92000   22.16000  -0.24000   -1.08303
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.04930   10.05340  -0.00410   -0.04078
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.80510    9.80910  -0.00400   -0.04078
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               83.22610   83.19360   0.03250    0.03907
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.37180   12.37540  -0.00360   -0.02909
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               65.04810   65.02140   0.02670    0.04106
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.58800    9.59080  -0.00280   -0.02919
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.57740    2.57760  -0.00020   -0.00776
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.48640   10.49450  -0.00810   -0.07718
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.19900    2.19570   0.00330    0.15029
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.70550    8.71190  -0.00640   -0.07346
宏利台灣動力基金                                                   30.59000   30.79000  -0.20000   -0.64956
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.10560   10.10830  -0.00270   -0.02671
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.90260    9.88980   0.01280    0.12943
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.92460    7.92660  -0.00200   -0.02523
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.90360    7.89640   0.00720    0.09118
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       10.96000   10.95000   0.01000    0.09132
宏利全球債券組合基金                                               13.01070   13.00550   0.00520    0.03998
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.76200    2.76590  -0.00390   -0.14100
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.65420   11.66510  -0.01090   -0.09344
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.62020    8.62860  -0.00840   -0.09735
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.41930    2.41480   0.00450    0.18635
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.85570   10.85310   0.00260    0.02396
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.58120    3.64660  -0.06540   -1.79345
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.57880    0.58920  -0.01040   -1.76511
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       16.77000   17.06000  -0.29000   -1.69988
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.80860   11.80170   0.00690    0.05847
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.51320   10.50890   0.00430    0.04092
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.20020   10.18980   0.01040    0.10206
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.92150    8.91600   0.00550    0.06169
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.52870    8.52520   0.00350    0.04105
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.44860    8.44030   0.00830    0.09834
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.39830    8.39430   0.00400    0.04765
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.29000   10.25000   0.04000    0.39024
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.06000   10.03000   0.03000    0.29910
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.12000   10.08000   0.04000    0.39683
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.29000   10.25000   0.04000    0.39024
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.06000   10.03000   0.03000    0.29910
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.12000   10.08000   0.04000    0.39683
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.70740    2.71120  -0.00380   -0.14016
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.39300    0.39370  -0.00070   -0.17780
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           11.94530   11.95580  -0.01050   -0.08782
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.89630    0.89760  -0.00130   -0.14483
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.22430    7.23120  -0.00690   -0.09542
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        1.99370    1.99650  -0.00280   -0.14025
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.28730    0.28770  -0.00040   -0.13903
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.84830    8.85670  -0.00840   -0.09484
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32280    0.32330  -0.00050   -0.15466
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.64340   13.64330   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.49000    2.54000  -0.05000   -1.96850
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.32000   11.54000  -0.22000   -1.90641
宏利臺灣股息收益基金                                               26.84000   26.82000   0.02000    0.07457
宏利澳幣保本基金                                                   12.18770   12.18180   0.00590    0.04843
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.90000    9.88000   0.02000    0.20243
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.81000    9.79000   0.02000    0.20429
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.22000   10.20000   0.02000    0.19608
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.88000    9.85000   0.03000    0.30457
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.31000   10.27000   0.04000    0.38948
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.87000   10.87000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.53000   10.51000   0.02000    0.19029
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.34000   11.37000  -0.03000   -0.26385
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.92000   10.98000  -0.06000   -0.54645
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.91000    9.95000  -0.04000   -0.40201
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.66000   11.70000  -0.04000   -0.34188
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.22540   10.22320   0.00220    0.02152
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.48930    9.48740   0.00190    0.02003
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.92020    8.90270   0.01750    0.19657
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.66350   10.64270   0.02080    0.19544
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.18000    9.15000   0.03000    0.32787
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.79000    9.80000  -0.01000   -0.10204
貝萊德新台幣基金                                                   12.93510   12.93500   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     25.96000   25.98000  -0.02000   -0.07698
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.23130   11.22960   0.00170    0.01514
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.88960    9.89190  -0.00230   -0.02325
保德信大中華基金-人民幣                                             9.26000    9.40000  -0.14000   -1.48936
保德信大中華基金-美元                                               9.15000    9.30000  -0.15000   -1.61290
保德信大中華基金-新台幣                                            27.22000   27.64000  -0.42000   -1.51954
保德信中小型股基金                                                 42.88000   42.57000   0.31000    0.72821
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.75000    8.91000  -0.16000   -1.79574
保德信中國中小基金-美元                                             8.45000    8.62000  -0.17000   -1.97216
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.15000    8.30000  -0.15000   -1.80723
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.05910    9.11890  -0.05980   -0.65578
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.12570    9.18230  -0.05660   -0.61640
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.18520    9.24530  -0.06010   -0.65006
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                 9.91610    9.98110  -0.06500   -0.65123
保德信中國品牌基金-人民幣                                           8.42000    8.55000  -0.13000   -1.52047
保德信中國品牌基金-美元                                             8.40000    8.53000  -0.13000   -1.52403
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           9.09000    9.24000  -0.15000   -1.62338
保德信台商全方位基金                                               34.15000   34.16000  -0.01000   -0.02927
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          30.33000   30.17000   0.16000    0.53033
保德信全球消費商機基金                                             18.44000   18.34000   0.10000    0.54526
保德信全球基礎建設基金                                             12.39000   12.32000   0.07000    0.56818
保德信全球資源基金                                                  7.93000    7.91000   0.02000    0.25284
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.31000   10.35000  -0.04000   -0.38647
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      34.17000   34.24000  -0.07000   -0.20444
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.73310    9.72580   0.00730    0.07506
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.54380   10.53560   0.00820    0.07783
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.23740    9.21410   0.02330    0.25287
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                 9.99150    9.96630   0.02520    0.25285
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.17660    8.16970   0.00690    0.08446
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.78300   10.77390   0.00910    0.08446
保德信亞太基金                                                     20.78000   21.00000  -0.22000   -1.04762
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.46680    8.46130   0.00550    0.06500
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.21820   11.21100   0.00720    0.06422
保德信店頭市場基金                                                 30.95000   30.86000   0.09000    0.29164
保德信拉丁美洲基金                                                  6.39000    6.35000   0.04000    0.62992
保德信金平衡基金                                                   29.94000   29.88000   0.06000    0.20080
保德信金滿意基金                                                   42.24000   41.91000   0.33000    0.78740
保德信科技島基金                                                   25.72000   25.49000   0.23000    0.90231
保德信高成長基金                                                   92.08000   91.87000   0.21000    0.22858
保德信第一基金                                                     25.42000   25.40000   0.02000    0.07874
保德信貨幣市場基金                                                 15.77150   15.77130   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.57970   10.55870   0.02100    0.19889
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.75250   10.71230   0.04020    0.37527
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.82170   10.80210   0.01960    0.18145
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.29810   10.26140   0.03670    0.35765
保德信新世紀基金                                                   10.36000   10.33000   0.03000    0.29042
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.98510    7.98020   0.00490    0.06140
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.79580   10.78920   0.00660    0.06117
保德信新興趨勢組合基金                                             10.62000   10.70000  -0.08000   -0.74766
保德信瑞騰基金                                                     15.54730   15.54740  -0.00010   -0.00064
保德信歐洲組合基金                                                 10.30000   10.20000   0.10000    0.98039
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.64360    9.65700  -0.01340   -0.13876
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型             9.87060    9.88440  -0.01380   -0.13961
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.58650    9.59740  -0.01090   -0.11357
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.69600    9.70740  -0.01140   -0.11744
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.74450    9.75390  -0.00940   -0.09637
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.72870    9.73890  -0.01020   -0.10473
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.61410    9.62230  -0.00820   -0.08522
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.61690    9.62510  -0.00820   -0.08519
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                   9.91560    9.91900  -0.00340   -0.03428
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.84750    9.86070  -0.01320   -0.13386
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型               9.90440    9.91550  -0.01110   -0.11195
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.75770    9.77000  -0.01230   -0.12590
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.75760    9.76990  -0.01230   -0.12590
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.43320    9.45710  -0.02390   -0.25272
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.30400    9.32770  -0.02370   -0.25408
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型               9.92200    9.94490  -0.02290   -0.23027
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型               9.92180    9.94460  -0.02280   -0.22927
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.05950   10.07740  -0.01790   -0.17763
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.09020   10.10820  -0.01800   -0.17807
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                 9.97320    9.99490  -0.02170   -0.21711
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                 9.97320    9.99490  -0.02170   -0.21711
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.94210    1.94140   0.00070    0.03606
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.65700    2.65600   0.00100    0.03765
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29220    0.29260  -0.00040   -0.13671
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.43380    0.43440  -0.00060   -0.13812
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.36520    8.37320  -0.00800   -0.09554
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.65990   11.66790  -0.00800   -0.06856
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.40300    9.43110  -0.02810   -0.29795
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.55110   11.58560  -0.03450   -0.29778
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.51390    8.55500  -0.04110   -0.48042
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.48400   10.53450  -0.05050   -0.47938
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.99080   10.00810  -0.01730   -0.17286
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.91650    9.93400  -0.01750   -0.17616
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                             9.98190    9.99530  -0.01340   -0.13406
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.53650   10.55050  -0.01400   -0.13270
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.88910    9.90160  -0.01250   -0.12624
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.66810    9.68000  -0.01190   -0.12293
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.97110    9.98330  -0.01220   -0.12220
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.65070    9.65860  -0.00790   -0.08179
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.83740    9.84790  -0.01050   -0.10662
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.29330   10.28150   0.01180    0.11477
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.04500    6.04670  -0.00170   -0.02811
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.43900   10.44200  -0.00300   -0.02873
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.65040   11.65030   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                           18.64000   18.87000  -0.23000   -1.21887
施羅德樂活中小基金-I類型                                         4255.90000 4307.92000 -52.02000   -1.20754
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.03900   10.08770  -0.04870   -0.48277
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     10.99030   11.05730  -0.06700   -0.60593
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.26300   10.32680  -0.06380   -0.61781
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.90480    8.94800  -0.04320   -0.48279
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.27250    9.32900  -0.05650   -0.60564
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.10810    9.16480  -0.05670   -0.61867
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.20760   10.25710  -0.04950   -0.48259
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.69380   10.75900  -0.06520   -0.60600
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.65670   10.72300  -0.06630   -0.61830
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.03000    6.12000  -0.09000   -1.47059
柏瑞巨人基金                                                       12.77000   12.78000  -0.01000   -0.07825
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.65600   13.65590   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               15.89000   15.92000  -0.03000   -0.18844
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.41640   13.40600   0.01040    0.07758
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.76720   11.76660   0.00060    0.00510
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.38050   12.38170  -0.00120   -0.00969
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.78320    8.77630   0.00690    0.07862
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.72490    6.71970   0.00520    0.07738
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.66200    8.66160   0.00040    0.00462
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.43650    8.43550   0.00100    0.01185
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.64440   10.64540  -0.00100   -0.00939
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.27050    8.26740   0.00310    0.03750
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          11.94170   11.94110   0.00060    0.00502
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.62300   11.61390   0.00910    0.07835
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.85780   11.85640   0.00140    0.01181
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.27010   11.27120  -0.00110   -0.00976
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.91210    8.90510   0.00700    0.07861
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.67860    9.67820   0.00040    0.00413
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.64260    9.64150   0.00110    0.01141
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.46680    9.46760  -0.00080   -0.00845
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.34300    9.33950   0.00350    0.03748
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.28360   10.26520   0.01840    0.17925
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.12310   10.11280   0.01030    0.10185
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.01330   10.00450   0.00880    0.08796
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.10070   10.08950   0.01120    0.11101
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.98750    9.96960   0.01790    0.17955
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.75120    9.74120   0.01000    0.10266
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.72010    9.71160   0.00850    0.08752
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.80840    9.79760   0.01080    0.11023
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.26440   10.24600   0.01840    0.17958
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.12310   10.11270   0.01040    0.10284
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.01330   10.00450   0.00880    0.08796
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.10070   10.08960   0.01110    0.11001
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.98750    9.96960   0.01790    0.17955
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.75130    9.74140   0.00990    0.10163
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.72020    9.71160   0.00860    0.08855
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.80850    9.79770   0.01080    0.11023
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.65470   10.65010   0.00460    0.04319
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.81900   11.81880   0.00020    0.00169
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.23250   11.23660  -0.00410   -0.03649
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.99190    8.98800   0.00390    0.04339
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.65720    9.65710   0.00010    0.00104
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.53530    9.53880  -0.00350   -0.03669
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.36770   10.36320   0.00450    0.04342
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.00490   11.00470   0.00020    0.00182
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.85180   10.85580  -0.00400   -0.03685
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.99210    8.98820   0.00390    0.04339
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.65760    9.65750   0.00010    0.00104
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.53580    9.53920  -0.00340   -0.03564
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           12.59000   12.71000  -0.12000   -0.94414
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.39000   13.54000  -0.15000   -1.10783
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.80000    8.90000  -0.10000   -1.12360
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.28000    8.36000  -0.08000   -0.95694
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.16000    9.27000  -0.11000   -1.18662
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           10.93000   11.03000  -0.10000   -0.90662
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.97000   11.10000  -0.13000   -1.17117
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.22000   11.34000  -0.12000   -1.05820
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.54000   12.69000  -0.15000   -1.18203
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   12.72000   12.86000  -0.14000   -1.08865
柏瑞拉丁美洲基金                                                    8.83000    8.87000  -0.04000   -0.45096
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.40220   11.38890   0.01330    0.11678
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.44840    7.43980   0.00860    0.11559
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.31000   10.28000   0.03000    0.29183
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.90000   10.88000   0.02000    0.18382
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.61000   10.59000   0.02000    0.18886
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.51000    9.49000   0.02000    0.21075
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.81000    9.79000   0.02000    0.20429
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.77000    9.75000   0.02000    0.20513
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.29000   10.27000   0.02000    0.19474
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.63000   10.61000   0.02000    0.18850
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.40000   10.38000   0.02000    0.19268
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.60000    9.57000   0.03000    0.31348
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.63000    9.62000   0.01000    0.10395
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.67000    9.66000   0.01000    0.10352
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.77000    9.75000   0.02000    0.20513
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.30470   11.30890  -0.00420   -0.03714
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         10.94860   10.95930  -0.01070   -0.09763
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.09020   10.10160  -0.01140   -0.11285
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.24890    8.25190  -0.00300   -0.03636
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.25080    9.25980  -0.00900   -0.09719
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.29390    9.30440  -0.01050   -0.11285
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.53190   10.54230  -0.01040   -0.09865
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                           9.92750    9.93120  -0.00370   -0.03726
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.07370   10.08510  -0.01140   -0.11304
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.58380    9.59320  -0.00940   -0.09799
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.91290    8.91620  -0.00330   -0.03701
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.85380    8.86170  -0.00790   -0.08915
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.31790    9.32840  -0.01050   -0.11256
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.47490   11.48360  -0.00870   -0.07576
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           10.92900   10.94700  -0.01800   -0.16443
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.38800   10.40580  -0.01780   -0.17106
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.80360    6.80880  -0.00520   -0.07637
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.48520    8.49920  -0.01400   -0.16472
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.08110    9.09670  -0.01560   -0.17149
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                             9.86410    9.87160  -0.00750   -0.07598
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.40450   10.42230  -0.01780   -0.17079
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.18370    9.19890  -0.01520   -0.16524
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.67660    8.68310  -0.00650   -0.07486
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.27460    9.29050  -0.01590   -0.17114
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.20990   11.21340  -0.00350   -0.03121
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.76170   11.77220  -0.01050   -0.08919
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.79460   10.80680  -0.01220   -0.11289
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.12620    9.12900  -0.00280   -0.03067
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.63240    9.64100  -0.00860   -0.08920
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.63920    9.65010  -0.01090   -0.11295
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.08600   11.09590  -0.00990   -0.08922
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.00170   10.00480  -0.00310   -0.03099
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.28560   10.29730  -0.01170   -0.11362
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.50960    9.51260  -0.00300   -0.03154
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.28020    9.28310  -0.00290   -0.03124
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.85270    9.86150  -0.00880   -0.08924
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.40060    9.41120  -0.01060   -0.11263
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           17.98000   17.98000   0.00000    0.00000
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           16.85000   16.85000   0.00000    0.00000
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.80400   12.80380   0.00020    0.00156
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.67710   10.67220   0.00490    0.04591
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.59110   11.57920   0.01190    0.10277
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.26130   12.25560   0.00570    0.04651
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   11.11930   11.11750   0.00180    0.01619
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.67440    9.67000   0.00440    0.04550
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                 10.19180   10.18140   0.01040    0.10215
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                 10.13690   10.13220   0.00470    0.04639
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                   10.10020   10.09860   0.00160    0.01584
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.81320    9.80870   0.00450    0.04588
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.98990    9.97960   0.01030    0.10321
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.75670   11.75120   0.00550    0.04680
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                   10.04190   10.04030   0.00160    0.01594
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        15.11000   14.84000   0.27000    1.81941
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        23.30000   24.19000  -0.89000   -3.67921
國泰大中華基金                                                     19.70000   19.55000   0.15000    0.76726
國泰小龍基金                                                       15.16000   15.18000  -0.02000   -0.13175
國泰中小成長基金                                                   41.86000   41.75000   0.11000    0.26347
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      3.95320    4.03130  -0.07810   -1.93734
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       17.75000   18.07000  -0.32000   -1.77089
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.66650    0.67960  -0.01310   -1.92760
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.62870    0.64120  -0.01250   -1.94947
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.18560    2.18660  -0.00100   -0.04573
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.61110    9.60400   0.00710    0.07393
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   8.11680    8.11080   0.00600    0.07398
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31380    0.31390  -0.00010   -0.03186
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.52170   11.51860   0.00310    0.02691
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.67330    1.67300   0.00030    0.01793
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                          9.98770    9.98460   0.00310    0.03105
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.32910    0.32950  -0.00040   -0.12140
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      4.07630    4.18370  -0.10740   -2.56711
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       18.29000   18.74000  -0.45000   -2.40128
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.58830    0.60390  -0.01560   -2.58321
國泰中港台基金人民幣級別                                            3.01450    3.11340  -0.09890   -3.17659
國泰中港台基金台幣級別                                             13.53000   13.95000  -0.42000   -3.01075
國泰中港台基金美元級別                                              0.44050    0.45490  -0.01440   -3.16553
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   27.81000   27.43000   0.38000    1.38534
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.47000   12.63000  -0.16000   -1.26683
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       36.50000   35.63000   0.87000    2.44176
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.40480   10.37930   0.02550    0.24568
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                         10.25970   10.23450   0.02520    0.24623
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                        10.28250   10.25720   0.02530    0.24666
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.33720    0.33690   0.00030    0.08905
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.33230    0.33210   0.00020    0.06022
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.33290    0.33270   0.00020    0.06011
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.41370   12.41360   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                       26.64000   26.64000   0.00000    0.00000
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.48640    2.47880   0.00760    0.30660
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        11.18000   11.13000   0.05000    0.44924
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.36230    0.36120   0.00110    0.30454
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.51180    0.51090   0.00090    0.17616
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       13.05000   13.03000   0.02000    0.15349
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.44990    0.45000  -0.00010   -0.02222
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.76000    5.74000   0.02000    0.34843
國泰全球資源基金美元級別                                            0.18410    0.18390   0.00020    0.10875
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.41320    0.41280   0.00040    0.09690
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.37280    0.37250   0.00030    0.08054
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.43830    0.43780   0.00050    0.11421
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           11.08000   11.06000   0.02000    0.18083
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.52520    0.52530  -0.00010   -0.01904
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.06000   20.96000   0.10000    0.47710
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        22.32000   22.29000   0.03000    0.13459
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.46700    2.47490  -0.00790   -0.31920
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           11.11250   11.13330  -0.02080   -0.18683
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                              9.95140    9.97000  -0.01860   -0.18656
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.36040    0.36150  -0.00110   -0.30429
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.32270    0.32380  -0.00110   -0.33972
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.50590    0.50810  -0.00220   -0.43299
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           11.37000   11.44000  -0.07000   -0.61189
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.38090    0.38420  -0.00330   -0.85893
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    18.69000   18.70000  -0.01000   -0.05348
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.60630    0.60750  -0.00120   -0.19753
國泰科技生化基金                                                   33.52000   33.58000  -0.06000   -0.17868
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          27.69000   27.71000  -0.02000   -0.07218
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           13.16000   13.13000   0.03000    0.22848
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    39.39450   39.22690   0.16760    0.42726
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    19.62130   19.67130  -0.05000   -0.25418
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    19.17680   19.07560   0.10120    0.53052
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   40.03290   39.83030   0.20260    0.50866
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   41.14840   41.13480   0.01360    0.03306
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.45960   43.37500   0.08460    0.19504
國泰紐幣2021保本基金                                               12.21230   12.20850   0.00380    0.03113
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.50720   12.50460   0.00260    0.02079
國泰紐幣保本基金                                                   12.45410   12.45140   0.00270    0.02168
國泰高科技基金                                                     12.36000   12.36000   0.00000    0.00000
國泰國泰基金台幣I級別                                              22.66000   22.67000  -0.01000   -0.04411
國泰國泰基金台幣級別                                               22.66000   22.67000  -0.01000   -0.04411
國泰富時中國A50基金                                                17.52000   17.62000  -0.10000   -0.56754
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.40000   10.38000   0.02000    0.19268
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33610    0.33600   0.00010    0.02976
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.48200    0.48230  -0.00030   -0.06220
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)              11.53000   11.49000   0.04000    0.34813
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)               0.37240    0.37170   0.00070    0.18832
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.53400    0.53360   0.00040    0.07496
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.75000   10.73000   0.02000    0.18639
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)                10.29000   10.27000   0.02000    0.19474
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)               0.34730    0.34730   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.49810    0.49860  -0.00050   -0.10028
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.44370   10.44140   0.00230    0.02203
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.45810    7.45650   0.00160    0.02146
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.35300    0.35300   0.00000    0.00000
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.25010    0.25020  -0.00010   -0.03997
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.20320    2.21960  -0.01640   -0.73887
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.85020    9.90710  -0.05690   -0.57434
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.31860    0.32100  -0.00240   -0.74766
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       39.92560   40.03650  -0.11090   -0.27700
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            18.37000   18.36000   0.01000    0.05447
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.43000   11.57000  -0.14000   -1.21003
國泰新興市場基金美元級別                                            0.37080    0.37600  -0.00520   -1.38298
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.22060    2.22230  -0.00170   -0.07650
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.45410    1.45520  -0.00110   -0.07559
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.33350    0.33370  -0.00020   -0.05993
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.33180    0.33260  -0.00080   -0.24053
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.22050    0.22070  -0.00020   -0.09062
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.22970   10.23520  -0.00550   -0.05374
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.57290    6.57650  -0.00360   -0.05474
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.88000   13.89000  -0.01000   -0.07199
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   35.88000   35.83000   0.05000    0.13955
國泰價值卓越基金                                                   14.64000   14.68000  -0.04000   -0.27248
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                          11.00000   10.97000   0.03000    0.27347
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.37520    0.37460   0.00060    0.16017
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.80710   38.88240  -0.07530   -0.19366
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.69000   21.54000   0.15000    0.69638
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              18.58000   18.80000  -0.22000   -1.17021
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  19.47000   19.48000  -0.01000   -0.05133
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       12.07750   12.06950   0.00800    0.06628
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39600    0.39590   0.00010    0.02526
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                           9.62960    9.63510  -0.00550   -0.05708
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                           8.29410    8.28770   0.00640    0.07722
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                          10.74370   10.74980  -0.00610   -0.05675
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.36470    9.35740   0.00730    0.07801
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.19790   11.19580   0.00210    0.01876
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.83050    9.84370  -0.01320   -0.13410
第一金大中華基金                                                   26.67000   26.76000  -0.09000   -0.33632
第一金小型精選基金                                                 35.39000   35.60000  -0.21000   -0.58989
第一金中國世紀基金-人民幣                                          12.26000   12.53000  -0.27000   -2.15483
第一金中國世紀基金-美元                                             7.66680    7.83460  -0.16780   -2.14178
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.66750    7.83520  -0.16770   -2.14034
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.01000    9.19000  -0.18000   -1.95865
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.01000    9.19000  -0.18000   -1.95865
第一金中概平衡基金                                                 24.82000   25.18000  -0.36000   -1.42971
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.25460   15.25440   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          177.88900  177.88700   0.00200    0.00112
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.22030   10.18650   0.03380    0.33181
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.22080   10.18630   0.03450    0.33869
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.40000   10.35000   0.05000    0.48309
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.40000   10.35000   0.05000    0.48309
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                                 14.53120   14.50810   0.02310    0.15922
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                               14.53210   14.50870   0.02340    0.16128
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                               13.95000   13.90000   0.05000    0.35971
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                             13.95000   13.91000   0.04000    0.28756
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.78290    9.77140   0.01150    0.11769
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.78610    9.77460   0.01150    0.11765
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.44900    9.42790   0.02110    0.22380
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.47400    9.45280   0.02120    0.22427
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.29120   10.27900   0.01220    0.11869
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.95200    9.92970   0.02230    0.22458
第一金全球大趨勢基金                                               23.87000   23.72000   0.15000    0.63238
第一金全球不動產證券化基金A                                         8.21170    8.21380  -0.00210   -0.02557
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.83950    5.84100  -0.00150   -0.02568
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.29850    9.27850   0.02000    0.21555
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.29960    9.27960   0.02000    0.21553
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.02000    9.00000   0.02000    0.22222
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.02000    9.00000   0.02000    0.22222
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.69320    9.67240   0.02080    0.21504
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.69460    9.67370   0.02090    0.21605
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.40000    9.38000   0.02000    0.21322
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.41000    9.38000   0.03000    0.31983
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.53840    8.51190   0.02650    0.31133
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.12520   10.09380   0.03140    0.31108
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.64390    9.63250   0.01140    0.11835
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.64310    9.63170   0.01140    0.11836
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.94750    7.93940   0.00810    0.10202
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.82670    8.81060   0.01610    0.18273
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.82710    8.81110   0.01600    0.18159
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.21140   11.19810   0.01330    0.11877
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.21230   11.19900   0.01330    0.11876
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.02230   10.01190   0.01040    0.10388
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.83910   14.81220   0.02690    0.18161
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                              14.13110   14.06760   0.06350    0.45139
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                            14.14870   14.08510   0.06360    0.45154
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                            13.33000   13.25000   0.08000    0.60377
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                          13.36000   13.27000   0.09000    0.67822
第一金亞洲科技基金                                                 18.60000   18.73000  -0.13000   -0.69407
第一金亞洲新興市場基金                                             12.87000   12.97000  -0.10000   -0.77101
第一金店頭市場基金                                                  8.88000    8.94000  -0.06000   -0.67114
第一金創新趨勢基金                                                 22.78000   23.04000  -0.26000   -1.12847
第一金電子基金                                                     32.31000   32.81000  -0.50000   -1.52393
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       20.48000   20.50000  -0.02000   -0.09756
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           19.19000   19.20000  -0.01000   -0.05208
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                          8.22000    8.49000  -0.27000   -3.18021
統一大中華中小基金(美元)                                            7.53000    7.81000  -0.28000   -3.58515
統一大中華中小基金(新台幣)                                         11.12000   11.51000  -0.39000   -3.38836
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.54000    9.57000  -0.03000   -0.31348
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.82000    9.84000  -0.02000   -0.20325
統一大滿貫基金-A類型                                               33.35000   33.61000  -0.26000   -0.77358
統一大滿貫基金-I類型                                               33.35000   33.61000  -0.26000   -0.77358
統一大龍印基金                                                     14.19000   14.46000  -0.27000   -1.86722
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          8.74000    9.02000  -0.28000   -3.10421
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.01000    8.30000  -0.29000   -3.49398
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.10000    9.41000  -0.31000   -3.29437
統一中小基金                                                       24.90000   24.97000  -0.07000   -0.28034
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.81270    9.78120   0.03150    0.32205
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.15290    9.16120  -0.00830   -0.09060
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.88060    8.88160  -0.00100   -0.01126
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.71360   11.67600   0.03760    0.32203
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.85820   10.86810  -0.00990   -0.09109
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.52590   10.52700  -0.00110   -0.01045
統一台灣動力基金                                                   16.74000   16.72000   0.02000    0.11962
統一全天候基金-A類型                                              106.52000  107.15000  -0.63000   -0.58796
統一全天候基金-I類型                                              106.56000  107.19000  -0.63000   -0.58774
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.84810    8.83980   0.00830    0.09389
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               8.54670    8.57390  -0.02720   -0.31724
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.52740    8.54910  -0.02170   -0.25383
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.18700    9.17840   0.00860    0.09370
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.88180    8.91000  -0.02820   -0.31650
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.85430    8.87680  -0.02250   -0.25347
統一全球債券組合基金                                               11.92960   11.92760   0.00200    0.01677
統一全球新科技基金(人民幣)                                         16.81000   16.64000   0.17000    1.02163
統一全球新科技基金(美元)                                           15.84000   15.75000   0.09000    0.57143
統一全球新科技基金(新台幣)                                         15.18000   15.06000   0.12000    0.79681
統一亞太基金                                                       24.78000   25.18000  -0.40000   -1.58856
統一亞洲大金磚基金                                                 12.09000   12.26000  -0.17000   -1.38662
統一奔騰基金                                                       57.44000   57.86000  -0.42000   -0.72589
統一強棒貨幣市場基金                                               16.66290   16.66270   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                                9.92000   10.30000  -0.38000   -3.68932
統一強漢基金(美元)                                                  8.94000    9.32000  -0.38000   -4.07725
統一強漢基金(新台幣)                                               23.51000   24.46000  -0.95000   -3.88389
統一統信基金                                                       30.00000   30.02000  -0.02000   -0.06662
統一黑馬基金                                                       57.51000   57.90000  -0.39000   -0.67358
統一新亞洲科技能源基金                                             18.09000   18.38000  -0.29000   -1.57780
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.91090    7.91190  -0.00100   -0.01264
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.09260   10.09380  -0.00120   -0.01189
統一經建基金                                                       44.95000   45.22000  -0.27000   -0.59708
統一龍馬基金                                                       66.06000   66.19000  -0.13000   -0.19640
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     20.41000   20.31000   0.10000    0.49237
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              46.65000   46.97000  -0.32000   -0.68129
野村中國機會基金                                                   12.50000   12.69000  -0.19000   -1.49724
野村巴西基金                                                        5.04000    5.07000  -0.03000   -0.59172
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.83000   11.81000   0.02000    0.16935
野村台灣高股息基金                                                 23.98000   23.71000   0.27000    1.13876
野村台灣運籌基金                                                   35.25000   35.23000   0.02000    0.05677
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.47910    9.49080  -0.01170   -0.12328
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.40630    9.40830  -0.00200   -0.02126
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.45560    9.45380   0.00180    0.01904
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.68460    9.69650  -0.01190   -0.12272
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.56230    9.56430  -0.00200   -0.02091
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.52630    9.52460   0.00170    0.01785
野村平衡基金                                                       18.85000   18.85000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.26000    9.24000   0.02000    0.21645
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.75000    9.78000  -0.03000   -0.30675
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           13.41000   13.37000   0.04000    0.29918
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        11.11000   11.08000   0.03000    0.27076
野村全球生技醫療基金                                               17.89000   17.86000   0.03000    0.16797
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                             9.98870    9.99970  -0.01100   -0.11000
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                               9.97300    9.97770  -0.00470   -0.04711
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.98660    9.98150   0.00510    0.05109
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                             9.98870    9.99970  -0.01100   -0.11000
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                               9.97300    9.97760  -0.00460   -0.04610
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                             9.98660    9.98150   0.00510    0.05109
野村全球品牌基金                                                   27.81000   27.68000   0.13000    0.46965
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 13.29000   13.23000   0.06000    0.45351
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              11.31000   11.29000   0.02000    0.17715
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.87000   19.77000   0.10000    0.50582
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.43000   12.41000   0.02000    0.16116
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                     9.99870   10.01680  -0.01810   -0.18070
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.44730   10.45510  -0.00780   -0.07460
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.36260   10.36250   0.00010    0.00097
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             9.48010    9.54140  -0.06130   -0.64246
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               9.25120    9.29220  -0.04100   -0.44123
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.85240    8.88480  -0.03240   -0.36467
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.23590   11.22550   0.01040    0.09265
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.73500   10.71300   0.02200    0.20536
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.33700   10.30500   0.03200    0.31053
野村成長基金                                                       28.82000   28.70000   0.12000    0.41812
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.63820    8.69540  -0.05720   -0.65782
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.65570    8.70310  -0.04740   -0.54463
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.83430    8.86920  -0.03490   -0.39350
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.18460    9.24530  -0.06070   -0.65655
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.10130    9.15110  -0.04980   -0.54420
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.28940    9.32610  -0.03670   -0.39352
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.42000    8.54000  -0.12000   -1.40515
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.06000   12.23000  -0.17000   -1.39002
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.26560    9.28630  -0.02070   -0.22291
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.33350    9.34510  -0.01160   -0.12413
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.46440    9.46290   0.00150    0.01585
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.85210    9.87440  -0.02230   -0.22584
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.82880    9.84120  -0.01240   -0.12600
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                             9.97220    9.97060   0.00160    0.01605
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.46450    8.45960   0.00490    0.05792
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.00380    9.01850  -0.01470   -0.16300
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.88530    8.89040  -0.00510   -0.05737
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          12.96570   12.95830   0.00740    0.05711
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        11.97320   11.99260  -0.01940   -0.16177
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.75810    9.76360  -0.00550   -0.05633
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.00640    9.98790   0.01850    0.18522
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                          10.14830   10.21520  -0.06690   -0.65491
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.82870    9.87290  -0.04420   -0.44769
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.39150    9.42710  -0.03560   -0.37763
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.27380   11.25360   0.02020    0.17950
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.14740   10.13430   0.01310    0.12926
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.17240   11.18260  -0.01020   -0.09121
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.67500   10.67290   0.00210    0.01968
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.47950   10.46510   0.01440    0.13760
野村泰國基金                                                       41.83000   41.75000   0.08000    0.19162
野村高科技基金                                                     10.57000   10.51000   0.06000    0.57088
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.18700   10.16520   0.02180    0.21446
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.25080   10.29600  -0.04520   -0.43901
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.82710   10.90450  -0.07740   -0.70980
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.62260    9.64680  -0.02420   -0.25086
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.56960    9.57940  -0.00980   -0.10230
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.45360    9.49460  -0.04100   -0.43182
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.83760   11.84620  -0.00860   -0.07260
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.59930   13.62670  -0.02740   -0.20108
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.78430   10.77830   0.00600    0.05567
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.73170   10.70970   0.02200    0.20542
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.86150   10.86670  -0.00520   -0.04785
野村貨幣市場基金                                                   16.27040   16.27020   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                       15.56000   15.58000  -0.02000   -0.12837
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價               9.97410    9.99020  -0.01610   -0.16116
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.87810    9.89120  -0.01310   -0.13244
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.91410    9.91260   0.00150    0.01513
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.77860    9.80330  -0.02470   -0.25196
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.77210    9.78410  -0.01200   -0.12265
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.77200    9.77970  -0.00770   -0.07873
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.77860    9.80330  -0.02470   -0.25196
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.77210    9.78410  -0.01200   -0.12265
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.77200    9.77970  -0.00770   -0.07873
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.66940    9.70190  -0.03250   -0.33499
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.64990    9.66970  -0.01980   -0.20476
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.65410    9.66410  -0.01000   -0.10348
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.66940    9.70190  -0.03250   -0.33499
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.64990    9.66970  -0.01980   -0.20476
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.65420    9.66410  -0.00990   -0.10244
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.05630   10.04590   0.01040    0.10352
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.88460    7.87600   0.00860    0.10919
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.73200   11.71920   0.01280    0.10922
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.09000    7.11000  -0.02000   -0.28129
野村精選貨幣市場基金                                               12.08070   12.08060   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    12.20000   12.14000   0.06000    0.49423
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      11.34000   11.28000   0.06000    0.53191
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            11.05000   10.96000   0.09000    0.82117
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.80000    7.73000   0.07000    0.90556
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.05000   10.96000   0.09000    0.82117
野村積極成長基金                                                   12.16000   12.11000   0.05000    0.41288
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        9.04000    9.08000  -0.04000   -0.44053
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    32.94000   33.09000  -0.15000   -0.45331
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.34970   10.33010   0.01960    0.18974
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.57910    8.62610  -0.04700   -0.54486
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.93010    7.95670  -0.02660   -0.33431
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.86710    7.88650  -0.01940   -0.24599
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.70660   11.70760  -0.00100   -0.00854
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.56000   10.54870   0.01130    0.10712
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.50890   10.48820   0.02070    0.19736
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       10.69000   10.65000   0.04000    0.37559
野村環球基金-人民幣計價                                            16.26000   16.25000   0.01000    0.06154
野村環球基金-美元計價                                              12.70000   12.68000   0.02000    0.15773
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    17.77000   17.71000   0.06000    0.33879
野村鴻利基金                                                       21.87000   21.95000  -0.08000   -0.36446
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.86100   16.86090   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       19.03000   18.99000   0.04000    0.21064
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.00000    9.05000  -0.05000   -0.55249
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.39000   13.69000  -0.30000   -2.19138
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        14.62000   14.62000   0.00000    0.00000
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.11890   10.10820   0.01070    0.10585
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.27590   13.26210   0.01380    0.10406
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.95500    9.95850  -0.00350   -0.03515
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.90570    9.90980  -0.00410   -0.04137
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.43760    9.43240   0.00520    0.05513
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.42740    9.42480   0.00260    0.02759
凱基台商天下基金                                                   12.74000   13.01000  -0.27000   -2.07533
凱基台灣精五門基金                                                 19.86000   19.90000  -0.04000   -0.20101
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       39.99740   39.99860  -0.00120   -0.00300
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   39.99580   39.99790  -0.00210   -0.00525
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      39.99810   39.99840  -0.00030   -0.00075
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.52000   10.46000   0.06000    0.57361
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.95000    9.90000   0.05000    0.50505
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.79330   10.75630   0.03700    0.34398
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     13.25000   13.41000  -0.16000   -1.19314
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.97320   12.12400  -0.15080   -1.24381
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.80000   11.93000  -0.13000   -1.08969
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.54570   11.54560   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                       26.08000   26.21000  -0.13000   -0.49599
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         23.11000   22.94000   0.17000    0.74106
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         22.38020   22.25770   0.12250    0.55037
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.94000   17.10000  -0.16000   -0.93567
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.17170   16.35110  -0.17940   -1.09717
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.40000    7.44000  -0.04000   -0.53763
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       12.32000   12.29000   0.03000    0.24410
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         12.00740   11.98570   0.02170    0.18105
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       11.49000   11.45000   0.04000    0.34934
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.05280   12.04740   0.00540    0.04482
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.36000   12.33000   0.03000    0.24331
凱基護城河基金-台幣計價A                                           13.43000   13.38000   0.05000    0.37369
凱基護城河基金-美元計價B                                           13.15140   13.12420   0.02720    0.20725
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         13.49000   13.54000  -0.05000   -0.36928
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         35.98000   35.77000   0.21000    0.58708
富邦NASDAQ-100基金                                                 31.34000   31.21000   0.13000    0.41653
富邦上証180基金                                                    26.71000   26.85000  -0.14000   -0.52142
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.18280    0.18590  -0.00310   -1.66756
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.64000    5.73000  -0.09000   -1.57068
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    8.17000    8.04000   0.13000    1.61692
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   32.27000   33.49000  -1.22000   -3.64288
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               11.05510   11.16900  -0.11390   -1.01979
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.21260   10.31540  -0.10280   -0.99657
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                                9.82850    9.91170  -0.08320   -0.83941
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.65960    9.75910  -0.09950   -1.01956
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  8.85180    8.94090  -0.08910   -0.99654
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.52590    8.59810  -0.07220   -0.83972
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.12820   20.15830  -0.03010   -0.14932
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.35930   11.35650   0.00280    0.02466
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.39910   10.37830   0.02080    0.20042
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.83380   12.84290  -0.00910   -0.07086
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.88980    1.89010  -0.00030   -0.01587
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.35450    9.36110  -0.00660   -0.07050
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.42540    1.42560  -0.00020   -0.01403
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.76610   11.76950  -0.00340   -0.02889
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.71410    1.71430  -0.00020   -0.01167
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.15870   10.16160  -0.00290   -0.02854
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.49880    1.49890  -0.00010   -0.00667
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  14.90000   15.01000  -0.11000   -0.73284
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  22.26000   21.97000   0.29000    1.31998
富邦日本東証基金                                                   21.82000   21.65000   0.17000    0.78522
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    44.48000   44.36000   0.12000    0.27051
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    47.77000   47.32000   0.45000    0.95097
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    52.66000   52.67000  -0.01000   -0.01899
富邦台灣心基金                                                     21.91000   22.06000  -0.15000   -0.67996
富邦台灣釆吉50基金                                                 49.43000   49.50000  -0.07000   -0.14141
富邦台灣科技指數基金                                               55.93000   56.41000  -0.48000   -0.85091
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   41.33490   41.08070   0.25420    0.61878
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.53830   41.39380   0.14450    0.34909
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.29280    0.29390  -0.00110   -0.37428
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.22000    9.24000  -0.02000   -0.21645
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.51960    2.51940   0.00020    0.00794
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33860    0.33860   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.51220   10.51170   0.00050    0.00476
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.18520    2.18520   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32430    0.32430   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.06050    9.06020   0.00030    0.00331
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             23.68000   24.07000  -0.39000   -1.62027
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 13.86000   13.68000   0.18000    1.31579
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 33.09000   33.89000  -0.80000   -2.36058
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.64340   15.64330   0.00010    0.00064
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.91090   39.93890  -0.02800   -0.07011
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   39.86790   39.65870   0.20920    0.52750
富邦長紅基金                                                       62.53000   63.08000  -0.55000   -0.87191
富邦科技基金                                                       23.67000   23.76000  -0.09000   -0.37879
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.62750   40.55280   0.07470    0.18420
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        40.03270   39.81300   0.21970    0.55183
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.39740   39.30410   0.09330    0.23738
富邦恒生國企ETF基金                                                19.49000   19.70000  -0.21000   -1.06599
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.73000   14.54000   0.19000    1.30674
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              25.44000   26.14000  -0.70000   -2.67789
富邦高成長基金                                                     23.83000   24.04000  -0.21000   -0.87354
富邦基金                                                           13.24000   13.37000  -0.13000   -0.97233
富邦基金I類型                                                      13.24000   13.37000  -0.13000   -0.97233
富邦深証100基金                                                     8.60000    8.62000  -0.02000   -0.23202
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.12000   20.07000   0.05000    0.24913
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.41370    0.41290   0.00080    0.19375
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.33700   12.31900   0.01800    0.14612
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.53910    9.52520   0.01390    0.14593
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30680    0.30610   0.00070    0.22868
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.87540    8.86240   0.01300    0.14669
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.00200    9.08300  -0.08100   -0.89178
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                              9.50310    9.57190  -0.06880   -0.71877
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                8.89230    8.97230  -0.08000   -0.89163
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.37770    9.44550  -0.06780   -0.71780
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      20.31000   20.14000   0.17000    0.84409
富邦精準基金                                                       44.61000   44.91000  -0.30000   -0.66800
富邦精銳中小基金                                                   11.01000   10.97000   0.04000    0.36463
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       18.08000   17.93000   0.15000    0.83659
富邦臺灣公司治理100基金                                            22.31000   22.31000   0.00000    0.00000
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.53000    7.54000  -0.01000   -0.13263
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              15.50000   15.48000   0.02000    0.12920
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.94000   19.85000   0.09000    0.45340
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.08750   10.15630  -0.06880   -0.67741
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                              9.94570   10.01180  -0.06610   -0.66022
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.09370   10.13740  -0.04370   -0.43108
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.81300    9.87990  -0.06690   -0.67713
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.63160    9.69550  -0.06390   -0.65907
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.75730    9.79960  -0.04230   -0.43165
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   30.63000   30.51000   0.12000    0.39331
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.60640    8.61060  -0.00420   -0.04878
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.14230    9.14960  -0.00730   -0.07978
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.85420    8.86160  -0.00740   -0.08351
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.64550    9.65050  -0.00500   -0.05181
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.66020    9.66790  -0.00770   -0.07965
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.35990    9.36750  -0.00760   -0.08113
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.43630    9.44330  -0.00700   -0.07413
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.37660    8.38130  -0.00470   -0.05608
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.40500    9.41310  -0.00810   -0.08605
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         8.87480    8.88290  -0.00810   -0.09119
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.45790   10.46370  -0.00580   -0.05543
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.23640   10.24520  -0.00880   -0.08589
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.73620    9.74450  -0.00830   -0.08518
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.00300    9.01040  -0.00740   -0.08213
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.57170    9.57920  -0.00750   -0.07829
富達卓越領航全球組合基金                                           15.25000   15.19000   0.06000    0.39500
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.55010    8.55970  -0.00960   -0.11215
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.25670    9.26990  -0.01320   -0.14240
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               8.92970    8.94280  -0.01310   -0.14649
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.77970    9.79070  -0.01100   -0.11235
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.75090    9.76480  -0.01390   -0.14235
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.44320    9.45720  -0.01400   -0.14804
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.02430    9.03670  -0.01240   -0.13722
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.51810    9.53110  -0.01300   -0.13640
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.85000    9.01000  -0.16000   -1.77580
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.50000    9.67000  -0.17000   -1.75801
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.35000    8.48000  -0.13000   -1.53302
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.56000    7.75000  -0.19000   -2.45161
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.66000    8.89000  -0.23000   -2.58718
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.47000    8.67000  -0.20000   -2.30681
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.64440    9.64630  -0.00190   -0.01970
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.14090    9.14330  -0.00240   -0.02625
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.76030    8.75470   0.00560    0.06397
富蘭克林華美中華基金                                               11.75000   12.04000  -0.29000   -2.40864
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               20.26000   20.25000   0.01000    0.04938
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 19.73000   19.78000  -0.05000   -0.25278
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.91000   10.89000   0.02000    0.18365
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                    10.59000   10.55000   0.04000    0.37915
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.85670    7.83760   0.01910    0.24370
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.95680    8.94190   0.01490    0.16663
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.66840    9.65230   0.01610    0.16680
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.22380    9.20140   0.02240    0.24344
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.11940   11.11490   0.00450    0.04049
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.74170    8.73820   0.00350    0.04005
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        9.14160    9.13800   0.00360    0.03940
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.34860   13.34400   0.00460    0.03447
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.29620   10.29270   0.00350    0.03400
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.17340   10.17090   0.00250    0.02458
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.67840    7.67660   0.00180    0.02345
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          9.13700    9.13480   0.00220    0.02408
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.77040   10.75740   0.01300    0.12085
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.59030    7.58120   0.00910    0.12003
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        9.05130    9.04040   0.01090    0.12057
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.46760   10.46490   0.00270    0.02580
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.72210    7.72010   0.00200    0.02591
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.12040    8.11250   0.00790    0.09738
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.10330    9.10270   0.00060    0.00659
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.90590    9.90520   0.00070    0.00707
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.53350   12.52120   0.01230    0.09823
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.57000    8.63000  -0.06000   -0.69525
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.80000    8.85000  -0.05000   -0.56497
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           9.23000    9.22000   0.01000    0.10846
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.67000   10.67000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           9.59000    9.61000  -0.02000   -0.20812
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          12.45000   12.48000  -0.03000   -0.24038
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             9.17000    9.17000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.41000   10.40000   0.01000    0.09615
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.62000    8.61000   0.01000    0.11614
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.78000    9.76000   0.02000    0.20492
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.56000    9.63000  -0.07000   -0.72690
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.53000    9.59000  -0.06000   -0.62565
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.29000   10.35000  -0.06000   -0.57971
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.28000    9.33000  -0.05000   -0.53591
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.00000   10.05000  -0.05000   -0.49751
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.21560   13.18560   0.03000    0.22752
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.87000    9.85000   0.02000    0.20305
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.33000   10.31000   0.02000    0.19399
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.84000    9.82000   0.02000    0.20367
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.84000    9.82000   0.02000    0.20367
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.44000   10.41000   0.03000    0.28818
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.35000   10.32000   0.03000    0.29070
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.35000   10.32000   0.03000    0.29070
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.39000    9.42000  -0.03000   -0.31847
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.61000    9.62000  -0.01000   -0.10395
富蘭克林華美第一富基金                                             38.42000   38.28000   0.14000    0.36573
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.30590   10.30570   0.00020    0.00194
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               9.38000    9.37000   0.01000    0.10672
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.59000    9.57000   0.02000    0.20899
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                            10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.87000   14.72000   0.15000    1.01902
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.84000   13.70000   0.14000    1.02190
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  16.05000   15.86000   0.19000    1.19798
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      7.61520    7.57890   0.03630    0.47896
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.42470   10.51310  -0.08840   -0.84086
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.36260    9.36530  -0.00270   -0.02883
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.78610   10.78910  -0.00300   -0.02781
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.71850    6.71640   0.00210    0.03127
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.84220    8.84710  -0.00490   -0.05539
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型       9.94820    9.95370  -0.00550   -0.05526
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.34030   10.33700   0.00330    0.03192
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.56000   20.51000   0.05000    0.24378
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.66000    9.68000  -0.02000   -0.20661
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.67000    9.69000  -0.02000   -0.20640
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.64040   11.63980   0.00060    0.00515
復華人生目標基金                                                   36.89330   36.95430  -0.06100   -0.16507
復華大中華中小策略基金                                              8.41000    8.58000  -0.17000   -1.98135
復華中小精選基金                                                   70.07000   70.21000  -0.14000   -0.19940
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             49.73060   49.84340  -0.11280   -0.22631
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        8.61000    8.77000  -0.16000   -1.82440
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        7.67000    7.81000  -0.14000   -1.79257
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.13000   11.25000  -0.12000   -1.06667
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.21000   10.32000  -0.11000   -1.06589
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.78000    9.88000  -0.10000   -1.01215
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.76000    9.78000  -0.02000   -0.20450
復華台灣智能基金                                                   11.82000   11.83000  -0.01000   -0.08453
復華全方位基金                                                     28.98000   29.27000  -0.29000   -0.99078
復華全球大趨勢基金-美元                                            13.71000   13.71000   0.00000    0.00000
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          21.51000   21.48000   0.03000    0.13966
復華全球平衡基金-美元                                               9.60000    9.64000  -0.04000   -0.41494
復華全球平衡基金-新臺幣                                            20.41000   20.45000  -0.04000   -0.19560
復華全球物聯網科技基金-美元                                        17.01000   17.09000  -0.08000   -0.46811
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      16.34000   16.39000  -0.05000   -0.30506
復華全球原物料基金                                                  9.35000    9.36000  -0.01000   -0.10684
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.38000   13.42000  -0.04000   -0.29806
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.48030   11.47790   0.00240    0.02091
復華全球債券基金                                                   13.41160   13.40710   0.00450    0.03356
復華全球債券組合基金                                               14.60000   14.60000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     14.92000   14.91000   0.01000    0.06707
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.46000   10.45000   0.01000    0.09569
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.60000    9.64000  -0.04000   -0.41494
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.81000   10.84000  -0.03000   -0.27675
復華有利貨幣市場基金                                               13.43890   13.43880   0.00010    0.00074
復華亞太平衡基金                                                   11.63000   11.77000  -0.14000   -1.18946
復華亞太成長基金                                                   15.03000   15.17000  -0.14000   -0.92287
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.77000    9.86000  -0.09000   -0.91278
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                        10.34000   10.41000  -0.07000   -0.67243
復華東協世紀基金                                                   12.06000   12.14000  -0.08000   -0.65898
復華南非幣長期收益基金A                                            12.74000   12.83000  -0.09000   -0.70148
復華南非幣長期收益基金B                                             7.83000    7.89000  -0.06000   -0.76046
復華南非幣短期收益基金A                                            13.49000   13.50000  -0.01000   -0.07407
復華南非幣短期收益基金B                                             8.89000    8.90000  -0.01000   -0.11236
復華美國新星基金-美元                                              13.14000   13.11000   0.03000    0.22883
復華美國新星基金-新臺幣                                            13.26000   13.21000   0.05000    0.37850
復華恒生基金                                                       19.86000   20.01000  -0.15000   -0.74963
復華恒生單日反向一倍基金                                            9.24000    9.13000   0.11000    1.20482
復華恒生單日正向二倍基金                                           27.89000   28.59000  -0.70000   -2.44841
復華神盾基金                                                       24.61960   24.60160   0.01800    0.07317
復華高成長基金                                                     64.97000   64.77000   0.20000    0.30878
復華高益策略組合基金                                               13.06000   13.05000   0.01000    0.07663
復華貨幣市場基金                                                   14.40000   14.39980   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                           20.04000   19.95000   0.09000    0.45113
復華富時台灣高股息低波動基金                                       52.75000   52.49000   0.26000    0.49533
復華復華基金                                                       20.34000   20.27000   0.07000    0.34534
復華華人世紀基金                                                   15.83000   16.10000  -0.27000   -1.67702
復華傳家二號基金                                                   29.77400   29.97540  -0.20140   -0.67188
復華傳家基金                                                       22.78860   22.71970   0.06890    0.30326
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.81000   14.79000   0.02000    0.13523
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.58000   11.60000  -0.02000   -0.17241
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.18000   14.20000  -0.02000   -0.14085
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.49000   10.48000   0.01000    0.09542
復華新興人民幣債券基金A                                            11.72000   11.72000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.95000    8.95000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     19.35000   19.35000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.23000    9.24000  -0.01000   -0.10823
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.41000    5.41000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.02000   12.02000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.00000   12.00000   0.00000    0.00000
復華新興市場短期收益基金                                           10.78000   10.79000  -0.01000   -0.09268
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.81000    8.85000  -0.04000   -0.45198
復華滬深300 A股基金                                                19.79000   19.87000  -0.08000   -0.40262
復華數位經濟基金                                                   53.54000   53.28000   0.26000    0.48799
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                               10.47000   10.68000  -0.21000   -1.96629
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.69280    9.69440  -0.00160   -0.01650
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.52770    9.52630   0.00140    0.01470
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.84620    9.84780  -0.00160   -0.01625
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.64920    9.64780   0.00140    0.01451
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.51380    9.52040  -0.00660   -0.06932
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.01020    9.99950   0.01070    0.10701
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.52870    9.53070  -0.00200   -0.02098
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.02760   10.01090   0.01670    0.16682
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.52790    9.52990  -0.00200   -0.02099
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.02920   10.01380   0.01540    0.15379
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.76660    9.81290  -0.04630   -0.47183
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.77860   10.81110  -0.03250   -0.30062
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.78780    9.79350  -0.00570   -0.05820
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.76670    9.81300  -0.04630   -0.47182
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.77670   10.80920  -0.03250   -0.30067
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.78790    9.79360  -0.00570   -0.05820
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.82890    9.81740   0.01150    0.11714
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.24610    9.24450   0.00160    0.01731
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.34110    8.33530   0.00580    0.06958
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.31120    8.29080   0.02040    0.24606
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.54950   11.54700   0.00250    0.02165
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.44510   10.43780   0.00730    0.06994
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.52680   10.50100   0.02580    0.24569
景順主流基金                                                       17.08000   16.96000   0.12000    0.70755
景順台灣科技基金                                                   29.81000   29.54000   0.27000    0.91401
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.70000    9.68000   0.02000    0.20661
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  9.25000    9.23000   0.02000    0.21668
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.11000   11.09000   0.02000    0.18034
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.62000   10.59000   0.03000    0.28329
景順全球科技基金                                                   22.60000   22.53000   0.07000    0.31070
景順全球康健基金                                                   19.40000   19.40000   0.00000    0.00000
景順貨幣市場基金                                                   15.94000   15.93980   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       31.44000   31.18000   0.26000    0.83387
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.44000   14.55000  -0.11000   -0.75601
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.49000   13.57000  -0.08000   -0.58954
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      11.11000   11.09000   0.02000    0.18034
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.28000   11.25000   0.03000    0.26667
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.32000   11.31000   0.01000    0.08842
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.51000   11.47000   0.04000    0.34874
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                             10.20000   10.19000   0.01000    0.09814
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                           10.36000   10.33000   0.03000    0.29042
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.41000   10.40000   0.01000    0.09615
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.62000   10.59000   0.03000    0.28329
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.67070    8.67070   0.00000    0.00000
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.96920    7.96850   0.00070    0.00878
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.10300   11.10300   0.00000    0.00000
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.18340   10.18250   0.00090    0.00884
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.36000    7.45000  -0.09000   -1.20805
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.08000    7.20000  -0.12000   -1.66667
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        10.38000   10.53000  -0.15000   -1.42450
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.30350    9.30350   0.00000    0.00000
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.48930    9.47260   0.01670    0.17630
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.58640    9.58640   0.00000    0.00000
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.78030    9.76320   0.01710    0.17515
華南永昌永昌基金                                                   18.72000   18.59000   0.13000    0.69930
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.24740   14.24070   0.00670    0.04705
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.12000   10.08000   0.04000    0.39683
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.57000    9.58000  -0.01000   -0.10438
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
華南永昌全球精品基金                                               16.05000   15.95000   0.10000    0.62696
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             11.37000   11.43000  -0.06000   -0.52493
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           11.35000   11.39000  -0.04000   -0.35119
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.63000   13.70000  -0.07000   -0.51095
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.50000   13.55000  -0.05000   -0.36900
華南永昌物聯網精選基金                                             11.15000   11.07000   0.08000    0.72267
華南永昌策略報酬基金                                                9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.20810   16.20790   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               23.64940   23.49690   0.15250    0.64902
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.93960   11.93950   0.00010    0.00084
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.19570   10.19250   0.00320    0.03140
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.10410   10.08400   0.02010    0.19933
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.84860    9.84560   0.00300    0.03047
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.73090    9.71150   0.01940    0.19976
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.00560   10.00100   0.00460    0.04600
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.85990    9.83870   0.02120    0.21548
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.76210    9.75760   0.00450    0.04612
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.61330    9.59260   0.02070    0.21579
華頓中小型基金                                                     25.93000   25.81000   0.12000    0.46494
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.56410   11.52850   0.03560    0.30880
華頓台灣基金                                                       27.30000   27.08000   0.22000    0.81241
華頓平安貨幣市場基金                                               11.52200   11.52190   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                               17.69000   17.61000   0.08000    0.45429
華頓全球高收益債券基金A                                            13.37410   13.35740   0.01670    0.12502
華頓全球高收益債券基金B                                             8.24430    8.23410   0.01020    0.12388
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.70000    5.70000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.49610    2.54610  -0.05000   -1.96379
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          11.20620   11.40750  -0.20130   -1.76463
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.36350    0.37070  -0.00720   -1.94227
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.20630   11.27970  -0.07340   -0.65073
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                           10.17430   10.24490  -0.07060   -0.68912
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.00220   10.04700  -0.04480   -0.44590
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              9.00710    9.04750  -0.04040   -0.44653
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.21080   10.27460  -0.06380   -0.62095
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              9.22670    9.28730  -0.06060   -0.65250
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       10.56000   10.89000  -0.33000   -3.03030
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.13000    9.39000  -0.26000   -2.76890
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.80000   10.10000  -0.30000   -2.97030
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.49360    2.49250   0.00110    0.04413
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.04110    2.04280  -0.00170   -0.08322
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.71430   11.70670   0.00760    0.06492
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.47010    9.46390   0.00620    0.06551
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.36250    0.36220   0.00030    0.08283
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29850    0.29860  -0.00010   -0.03349
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.23000    3.29000  -0.06000   -1.82371
匯豐中國動力基金(台幣)                                             14.50000   14.73000  -0.23000   -1.56144
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.47000    0.48000  -0.01000   -2.08333
匯豐台灣精典基金                                                   24.12000   24.04000   0.08000    0.33278
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.51000   12.49000   0.02000    0.16013
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.26000    8.21000   0.05000    0.60901
匯豐安富基金                                                       25.56000   25.54000   0.02000    0.07831
匯豐成功基金                                                       41.41000   41.40000   0.01000    0.02415
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   11.07000   11.13000  -0.06000   -0.53908
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.59000   10.63000  -0.04000   -0.37629
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                     10.24000   10.29000  -0.05000   -0.48591
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.24000   11.30000  -0.06000   -0.53097
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     10.86000   10.92000  -0.06000   -0.54945
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     10.79000   10.85000  -0.06000   -0.55300
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.56410    2.56790  -0.00380   -0.14798
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.32560    2.32940  -0.00380   -0.16313
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.45690   11.46350  -0.00660   -0.05757
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.80100    7.80710  -0.00610   -0.07813
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.37410    0.37450  -0.00040   -0.10681
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33150    0.33190  -0.00040   -0.12052
匯豐金磚動力基金                                                   13.27000   13.48000  -0.21000   -1.55786
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.98200   14.98190   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.39000    4.42000  -0.03000   -0.67873
匯豐新鑽動力基金                                                   10.51000   10.61000  -0.10000   -0.94251
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.17100    5.16890   0.00210    0.04063
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     8.79360    8.79180   0.00180    0.02047
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 51.87000   51.71000   0.16000    0.30942
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 51.87000   51.71000   0.16000    0.30942
匯豐龍騰電子基金                                                   35.57000   35.34000   0.23000    0.65082
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.13810   12.13920  -0.00110   -0.00906
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     18.54000   18.37000   0.17000    0.92542
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.38000    9.63000  -0.25000   -2.59605
新光中國成長基金(美元)                                              9.43000    9.71000  -0.28000   -2.88363
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.40000    9.67000  -0.27000   -2.79214
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.25540   10.25320   0.00220    0.02146
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.52570    9.54700  -0.02130   -0.22311
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.81990    9.82690  -0.00700   -0.07123
新光台灣富貴基金                                                   22.96000   22.91000   0.05000    0.21825
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.95000    9.92000   0.03000    0.30242
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.96000    8.93000   0.03000    0.33595
新光全球生技醫療基金(美元)                                         12.33000   12.36000  -0.03000   -0.24272
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       12.01000   12.03000  -0.02000   -0.16625
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.03320   10.02220   0.01100    0.10976
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.80340    9.77770   0.02570    0.26284
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.64730    9.63720   0.01010    0.10480
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.41520    9.39050   0.02470    0.26303
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.07000    9.02000   0.05000    0.55432
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.49000   10.46000   0.03000    0.28681
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
新光吉星貨幣市場基金                                               15.44680   15.44660   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.98000    9.01000  -0.03000   -0.33296
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.44000    9.45000  -0.01000   -0.10582
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       9.36000    9.38000  -0.02000   -0.21322
新光亞洲精選基金-美金                                              21.56000   21.66000  -0.10000   -0.46168
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.84000   21.92000  -0.08000   -0.36496
新光兩岸優勢基金                                                   10.96000   11.26000  -0.30000   -2.66430
新光店頭基金                                                       24.46000   24.66000  -0.20000   -0.81103
新光南非幣保本基金                                                 11.91000   11.90000   0.01000    0.08403
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.51000   10.49000   0.02000    0.19066
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.75000    9.73000   0.02000    0.20555
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.20000    9.17000   0.03000    0.32715
新光特選內需收益ETF基金                                            20.64000   20.46000   0.18000    0.87977
新光創新科技基金                                                   14.90000   14.92000  -0.02000   -0.13405
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.74480    9.75130  -0.00650   -0.06666
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.02200   10.02420  -0.00220   -0.02195
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.66500    9.66830  -0.00330   -0.03413
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.19250    9.19860  -0.00610   -0.06631
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.46040    9.46270  -0.00230   -0.02431
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.12060    9.12370  -0.00310   -0.03398
新光澳幣八年期保本基金                                             10.43000   10.43000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                             10.22000   10.23000  -0.01000   -0.09775
新光澳幣保本基金                                                   11.94000   11.93000   0.01000    0.08382
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.06870   10.06560   0.00310    0.03080
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.66780    9.74390  -0.07610   -0.78100
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.65940    9.71630  -0.05690   -0.58561
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                         9.99180    9.98240   0.00940    0.09417
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.93150    9.92990   0.00160    0.01611
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.59840    9.66290  -0.06450   -0.66750
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.59460    9.65340  -0.05880   -0.60911
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.92790    9.92040   0.00750    0.07560
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.53000    7.53000   0.00000    0.00000
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            8.75000    8.83000  -0.08000   -0.90600
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.72760    9.73090  -0.00330   -0.03391
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.24120    9.24410  -0.00290   -0.03137
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.64810    9.65330  -0.00520   -0.05387
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.22900    9.23400  -0.00500   -0.05415
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.31560    9.31570  -0.00010   -0.00107
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.79980    9.80020  -0.00040   -0.00408
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.70840   13.70240   0.00600    0.04379
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.37830    8.37460   0.00370    0.04418
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                        37.59490   37.43200   0.16290    0.43519
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  38.55930   38.35800   0.20130    0.52479
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  39.75240   39.51600   0.23640    0.59824
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.20950   11.20710   0.00240    0.02141
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.98740   10.00070  -0.01330   -0.13299
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      11.89330   12.09450  -0.20120   -1.66357
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         8.90310    9.08380  -0.18070   -1.98926
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       9.21000    9.38000  -0.17000   -1.81237
群益大印度基金-人民幣                                              13.74650   13.97370  -0.22720   -1.62591
群益大印度基金-美元                                                12.94810   13.20590  -0.25780   -1.95216
群益大印度基金-新臺幣                                              12.27000   12.50000  -0.23000   -1.84000
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.65030   12.59300   0.05730    0.45501
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   12.21810   12.20330   0.01480    0.12128
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.47000   11.44000   0.03000    0.26224
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 11.65420   11.60140   0.05280    0.45512
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                   10.27150   10.25900   0.01250    0.12184
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.67000    9.64000   0.03000    0.31120
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                10.15180   10.10580   0.04600    0.45518
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.98300    8.97210   0.01090    0.12149
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.49000    9.46000   0.03000    0.31712
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.73300    9.68890   0.04410    0.45516
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.90090    8.89010   0.01080    0.12148
群益中小型股基金                                                   42.40000   42.67000  -0.27000   -0.63276
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.63410    9.67350  -0.03940   -0.40730
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 8.95800    9.02450  -0.06650   -0.73688
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.39880    8.44640  -0.04760   -0.56355
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.45920    8.49370  -0.03450   -0.40618
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.86490    7.92340  -0.05850   -0.73832
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.37480    7.41650  -0.04170   -0.56226
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      10.91390   10.90630   0.00760    0.06968
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.57970   10.58100  -0.00130   -0.01229
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.78070    9.78460  -0.00390   -0.03986
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.08420    8.24850  -0.16430   -1.99188
群益中國新機會基金N-美元                                            7.43450    7.61090  -0.17640   -2.31773
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          7.94000    8.12000  -0.18000   -2.21675
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.16950    7.31520  -0.14570   -1.99174
群益中國新機會基金-美元                                             7.94930    8.13780  -0.18850   -2.31635
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.58000    7.75000  -0.17000   -2.19355
群益平衡王基金                                                     18.79170   18.77980   0.01190    0.06337
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.30000    8.29000   0.01000    0.12063
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    5.99000    5.99000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               11.12420   11.09540   0.02880    0.25957
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.63440   10.64210  -0.00770   -0.07235
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.93440    9.90860   0.02580    0.26038
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.49660    9.50350  -0.00690   -0.07260
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.00000    8.99000   0.01000    0.11123
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.06990   10.04120   0.02870    0.28582
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.86870    9.84280   0.02590    0.26314
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.85000    9.82000   0.03000    0.30550
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.37030    9.34350   0.02680    0.28683
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.29420    9.26980   0.02440    0.26322
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.28000    9.25000   0.03000    0.32432
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.12830   10.09930   0.02900    0.28715
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.17820   10.15150   0.02670    0.26302
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.31000   10.27000   0.04000    0.38948
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.53540    9.50810   0.02730    0.28712
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.94420    9.91810   0.02610    0.26316
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.18000   10.15000   0.03000    0.29557
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.06950   10.06550   0.00400    0.03974
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.26000    7.25720   0.00280    0.03858
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.16890   10.16000   0.00890    0.08760
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.07380   10.06800   0.00580    0.05761
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.22780   10.21490   0.01290    0.12629
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.99170    9.98300   0.00870    0.08715
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.92330    9.91760   0.00570    0.05747
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.07500   10.06230   0.01270    0.12621
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.16900   10.16010   0.00890    0.08760
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.07380   10.06800   0.00580    0.05761
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.22770   10.21490   0.01280    0.12531
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.99180    9.98300   0.00880    0.08815
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.92330    9.91750   0.00580    0.05848
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.07500   10.06230   0.01270    0.12621
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.47000   11.47000   0.00000    0.00000
群益全球關鍵生技基金-美元                                          16.13240   16.16710  -0.03470   -0.21463
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.91000   15.91000   0.00000    0.00000
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            10.32000   10.44000  -0.12000   -1.14943
群益印度中小基金N-美元                                              9.49400    9.73160  -0.23760   -2.44153
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.97000    9.18000  -0.21000   -2.28758
群益印度中小基金-人民幣                                            15.28730   15.61790  -0.33060   -2.11680
群益印度中小基金-美元                                              13.57900   13.91890  -0.33990   -2.44200
群益印度中小基金-新臺幣                                            15.69000   16.06000  -0.37000   -2.30386
群益多利策略組合基金                                               11.43000   11.42000   0.01000    0.08757
群益多重收益組合基金                                               13.56000   13.56000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                               15.39000   15.40000  -0.01000   -0.06494
群益安家基金                                                       24.92760   25.14620  -0.21860   -0.86932
群益安穩貨幣市場基金                                               16.08790   16.08770   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               24.24000   24.16000   0.08000    0.33113
群益亞太中小基金                                                   11.36000   11.52000  -0.16000   -1.38889
群益亞太新趨勢平衡基金                                             15.93000   16.12000  -0.19000   -1.17866
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.68590    9.69200  -0.00610   -0.06294
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.41180    7.41640  -0.00460   -0.06202
群益店頭市場基金                                                   95.60000   96.64000  -1.04000   -1.07616
群益東方盛世基金                                                    8.87000    8.95000  -0.08000   -0.89385
群益東協成長基金-人民幣                                            12.59300   12.61150  -0.01850   -0.14669
群益東協成長基金-美元                                              11.07040   11.12360  -0.05320   -0.47826
群益東協成長基金-新臺幣                                            10.94000   10.98000  -0.04000   -0.36430
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.22490   11.23590  -0.01100   -0.09790
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.65860   10.67070  -0.01210   -0.11339
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.13140   10.13390  -0.00250   -0.02467
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.76780    9.77740  -0.00960   -0.09819
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.27810    9.28870  -0.01060   -0.11412
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.81710    8.81930  -0.00220   -0.02495
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.55890    9.56830  -0.00940   -0.09824
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.44320    9.45400  -0.01080   -0.11424
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.85000    9.85250  -0.00250   -0.02537
群益長安基金                                                       27.05000   27.11000  -0.06000   -0.22132
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.21980   10.19630   0.02350    0.23048
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.46000   15.42430   0.03570    0.23145
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        14.92000   14.86000   0.06000    0.40377
群益真善美基金                                                     16.31200   16.30990   0.00210    0.01288
群益馬拉松基金                                                    118.62000  119.64000  -1.02000   -0.85256
群益深証中小板基金                                                 11.52000   11.51000   0.01000    0.08688
群益創新科技基金                                                   31.72000   31.86000  -0.14000   -0.43942
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            8.94090    9.03350  -0.09260   -1.02507
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.24110    8.35410  -0.11300   -1.35263
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.58000    8.68000  -0.10000   -1.15207
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.73660    9.83740  -0.10080   -1.02466
群益華夏盛世基金-美元                                               9.08710    9.21170  -0.12460   -1.35263
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            14.98000   15.16000  -0.18000   -1.18734
群益奧斯卡基金                                                     26.39000   26.68000  -0.29000   -1.08696
群益新興金鑽基金-美元                                              10.95140   11.11040  -0.15900   -1.43109
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.36000    8.47000  -0.11000   -1.29870
群益葛萊美基金                                                     23.06000   23.27000  -0.21000   -0.90245
群益道瓊美國地產ETF基金                                            20.58000   20.46000   0.12000    0.58651
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.22000    8.22000   0.00000    0.00000
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        13.63000   13.62000   0.01000    0.07342
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.96700   11.97220  -0.00520   -0.04343
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.22030   11.22980  -0.00950   -0.08460
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.18090   11.18450  -0.00360   -0.03219
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.65830    8.66210  -0.00380   -0.04387
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.01270    9.02030  -0.00760   -0.08425
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.30000    8.29000   0.01000    0.12063
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.64480    8.64760  -0.00280   -0.03238
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.06360   10.07210  -0.00850   -0.08439
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.44000    9.39000   0.05000    0.53248
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.94000    9.89000   0.05000    0.50556
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                               9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                               9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                 9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                               9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                 9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
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德信大發基金                                                       27.93000   28.07000  -0.14000   -0.49875
德信中國精選成長基金                                               10.32000   10.59000  -0.27000   -2.54958
德信台灣主流中小基金                                               18.13000   18.16000  -0.03000   -0.16520
德信新興股票組合基金                                               10.59000   10.64000  -0.05000   -0.46992
德信萬保貨幣市場基金                                               11.93530   11.93520   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                       10.79580   10.78960   0.00620    0.05746
德信數位時代基金                                                   26.95000   27.00000  -0.05000   -0.18519
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.66390   11.66380   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            15.15000   15.17000  -0.02000   -0.13184
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      18.75000   18.71000   0.04000    0.21379
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.33750   10.34520  -0.00770   -0.07443
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     14.85570   14.86800  -0.01230   -0.08273
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.06740    8.05980   0.00760    0.09430
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       10.88320   10.89200  -0.00880   -0.08079
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.24460   11.25430  -0.00970   -0.08619
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                12.99910   12.98680   0.01230    0.09471
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                     18.00000   17.87000   0.13000    0.72748
摩根中小基金                                                       22.06000   22.00000   0.06000    0.27273
摩根中國A股基金                                                    12.42000   12.64000  -0.22000   -1.74051
摩根中國A股基金(美元)                                               9.76000    9.95000  -0.19000   -1.90955
摩根中國亮點基金                                                   12.18000   12.41000  -0.23000   -1.85334
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      10.73720   10.79490  -0.05770   -0.53451
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              11.88310   11.94180  -0.05870   -0.49155
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.09830    9.15750  -0.05920   -0.64646
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        12.09120   12.15620  -0.06500   -0.53471
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                13.86390   13.93240  -0.06850   -0.49166
摩根台灣金磚基金-累積型                                            19.57000   19.56000   0.01000    0.05112
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        19.57000   19.56000   0.01000    0.05112
摩根台灣增長基金                                                   50.42000   50.25000   0.17000    0.33831
摩根平衡基金                                                       28.19000   28.20000  -0.01000   -0.03546
摩根全球α基金                                                     19.39000   19.31000   0.08000    0.41429
摩根全球平衡基金                                                   14.80480   14.85310  -0.04830   -0.32518
摩根全球發現基金                                                   12.59000   12.53000   0.06000    0.47885
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.63380    9.61530   0.01850    0.19240
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.60460   10.58090   0.02370    0.22399
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.01560   10.00020   0.01540    0.15400
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.34870   11.32690   0.02180    0.19246
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                   9.96410    9.94880   0.01530    0.15379
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.44320   10.47420  -0.03100   -0.29597
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.35720   13.39690  -0.03970   -0.29634
摩根亞洲基金                                                       54.55000   55.22000  -0.67000   -1.21333
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.35790    8.36190  -0.00400   -0.04784
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.71560    9.72280  -0.00720   -0.07405
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.61080    8.62000  -0.00920   -0.10673
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.17000   12.17470  -0.00470   -0.03860
摩根東方內需機會基金                                               17.28000   17.50000  -0.22000   -1.25714
摩根東方科技基金                                                   33.00000   33.22000  -0.22000   -0.66225
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.58000    9.62000  -0.04000   -0.41580
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.87000    9.92000  -0.05000   -0.50403
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.34000    9.40000  -0.06000   -0.63830
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.27000   11.32000  -0.05000   -0.44170
摩根金龍收成基金                                                   20.18000   20.56000  -0.38000   -1.84825
摩根第一貨幣市場基金                                               15.08120   15.08100   0.00020    0.00133
摩根絕對日本基金                                                   14.49000   14.52000  -0.03000   -0.20661
摩根新金磚五國基金                                                 10.51000   10.65000  -0.14000   -1.31455
摩根新絲路基金                                                      9.27000    9.36000  -0.09000   -0.96154
摩根新興35基金                                                     12.57000   12.72000  -0.15000   -1.17925
摩根新興日本基金                                                   24.18000   24.09000   0.09000    0.37360
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.11810    7.13510  -0.01700   -0.23826
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.30800    9.32130  -0.01330   -0.14268
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.08010    9.09700  -0.01690   -0.18578
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.32940   10.34360  -0.01420   -0.13728
摩根新興科技基金                                                   53.60000   53.39000   0.21000    0.39333
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.30310    8.29950   0.00360    0.04338
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.55370   10.54920   0.00450    0.04266
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.30010    8.32510  -0.02500   -0.30030
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               8.99140    9.02930  -0.03790   -0.41974
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.47390    8.51120  -0.03730   -0.43825
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.55250    9.58130  -0.02880   -0.30059
摩根龍揚基金                                                       30.10000   30.68000  -0.58000   -1.89048
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.19000   10.14000   0.05000    0.49310
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.87000   10.83000   0.04000    0.36934
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.64000   10.60000   0.04000    0.37736
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.27000   11.21000   0.06000    0.53524
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.28160    9.28030   0.00130    0.01401
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.22760   11.22600   0.00160    0.01425
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                     23.64000   23.59000   0.05000    0.21195
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.70210   11.70300  -0.00090   -0.00769
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             10.97000   10.97080  -0.00080   -0.00729
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                            9.97690    9.96540   0.01150    0.11540
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.16470   10.16540  -0.00070   -0.00689
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.58680    9.58740  -0.00060   -0.00626
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.71310    8.70310   0.01000    0.11490
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                      10.24130   10.22890   0.01240    0.12123
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.29890   10.26840   0.03050    0.29703
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.63060    9.62490   0.00570    0.05922
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.77620    9.75330   0.02290    0.23479
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.39270    9.38720   0.00550    0.05859
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.53430    9.51200   0.02230    0.23444
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.19600   11.22410  -0.02810   -0.25035
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     10.99090   11.01890  -0.02800   -0.25411
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.17750   10.18720  -0.00970   -0.09522
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.61990   10.64650  -0.02660   -0.24985
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.40920   10.43570  -0.02650   -0.25394
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.64160    9.65080  -0.00920   -0.09533
聯邦金鑽平衡基金                                                   22.22330   22.26460  -0.04130   -0.18550
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.53140    9.57160  -0.04020   -0.41999
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.83960    9.86370  -0.02410   -0.24433
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.53140    9.57160  -0.04020   -0.41999
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.83960    9.86370  -0.02410   -0.24433
聯邦貨幣市場基金                                                   13.16580   13.16560   0.00020    0.00152
聯邦精選科技基金                                                   11.97000   11.96000   0.01000    0.08361
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.07560   16.04990   0.02570    0.16013
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.38290   12.48420  -0.10130   -0.81143
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 11.98560   12.06740  -0.08180   -0.67786
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.50250   11.58100  -0.07850   -0.67783
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.76180   11.77360  -0.01180   -0.10022
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.05560   11.05650  -0.00090   -0.00814
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.49560   10.50620  -0.01060   -0.10089
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.61860    8.61930  -0.00070   -0.00812
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聯博大利基金                                                       36.21000   35.98000   0.23000    0.63924
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.44000   15.43000   0.01000    0.06481
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.25000   10.24000   0.01000    0.09766
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.37000   12.36000   0.01000    0.08091
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              13.07000   13.07000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.27000   12.27000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.88000    7.87000   0.01000    0.12706
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.92000   11.91000   0.01000    0.08396
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.87000   10.94000  -0.07000   -0.63985
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.08000    9.14000  -0.06000   -0.65646
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.87000   11.83000   0.04000    0.33812
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          15.09000   15.01000   0.08000    0.53298
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            15.09000   15.01000   0.08000    0.53298
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.96000    9.92000   0.04000    0.40323
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.48000   20.47000   0.01000    0.04885
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.65000   18.64000   0.01000    0.05365
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.89000   12.87000   0.02000    0.15540
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          15.40000   15.39000   0.01000    0.06498
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          16.20000   16.20000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            15.24000   15.24000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)          10.14000   10.12000   0.02000    0.19763
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            15.41000   15.40000   0.01000    0.06494
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          13.74000   13.74000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            13.79000   13.79000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           9.39000    9.38000   0.01000    0.10661
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            14.46000   14.45000   0.01000    0.06920
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.32000   18.32000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.21000   17.21000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.78000   10.77000   0.01000    0.09285
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.25000   13.25000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.11000   14.11000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.15000   13.15000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               8.09000    8.09000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                13.07000   13.07000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.11000   10.09000   0.02000    0.19822
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.47000   14.46000   0.01000    0.06916
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.49000   14.48000   0.01000    0.06906
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.68000    9.66000   0.02000    0.20704
聯博貨幣市場基金                                                   14.99820   14.99810   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.34980   10.34090   0.00890    0.08607
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.54190   13.54160   0.00030    0.00222
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.44530    7.43890   0.00640    0.08603
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.81000   13.82000  -0.01000   -0.07236
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  13.90000   13.91000  -0.01000   -0.07189
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.19000    9.18000   0.01000    0.10893
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                   21.81000   21.99000  -0.18000   -0.81855
瀚亞中國基金-人民幣                                                10.84000   11.14000  -0.30000   -2.69300
瀚亞中國基金-新台幣                                                11.37000   11.69000  -0.32000   -2.73738
瀚亞巴西基金                                                        4.25000    4.21000   0.04000    0.95012
瀚亞外銷基金                                                       41.91000   42.27000  -0.36000   -0.85167
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.67000   11.64000   0.03000    0.25773
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.12000   11.12000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.62000   10.61000   0.01000    0.09425
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                   10.06000   10.04000   0.02000    0.19920
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.37000    9.36000   0.01000    0.10684
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.85000    9.82000   0.03000    0.30550
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.52000    9.52000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.61600   10.61460   0.00140    0.01319
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.30810   10.30790   0.00020    0.00194
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.22100   12.21350   0.00750    0.06141
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.23520   10.21450   0.02070    0.20265
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.43450    7.43340   0.00110    0.01480
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.96060    7.96050   0.00010    0.00126
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.07430    8.06940   0.00490    0.06072
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.17490    7.16040   0.01450    0.20250
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.81120    8.80580   0.00540    0.06132
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.14700    9.14570   0.00130    0.01421
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.30590    9.30570   0.00020    0.00215
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.18430    9.17860   0.00570    0.06210
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.63000   11.60000   0.03000    0.25862
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.31000   11.31000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   10.97000   10.95000   0.02000    0.18265
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.72000   10.73000  -0.01000   -0.09320
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.57000   10.60000  -0.03000   -0.28302
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.28000   10.30000  -0.02000   -0.19417
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                             9.81060    9.83120  -0.02060   -0.20954
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.82080    9.83310  -0.01230   -0.12509
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.74250    9.78010  -0.03760   -0.38445
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.81060    9.83120  -0.02060   -0.20954
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.19000   14.42000  -0.23000   -1.59501
瀚亞印度基金-美元                                                  13.40000   13.65000  -0.25000   -1.83150
瀚亞印度基金-新台幣                                                29.72000   30.23000  -0.51000   -1.68707
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      11.85000   11.93000  -0.08000   -0.67058
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                       9.85000    9.91000  -0.06000   -0.60545
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.57000   11.66000  -0.09000   -0.77187
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.39000   10.50000  -0.11000   -1.04762
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.65000   14.77000  -0.12000   -0.81246
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          9.19000    9.26000  -0.07000   -0.75594
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            8.91000    9.00000  -0.09000   -1.00000
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.93000    9.00000  -0.07000   -0.77778
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.62000   11.71000  -0.09000   -0.76857
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.65300   11.70430  -0.05130   -0.43830
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.76940   13.86740  -0.09800   -0.70669
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.66650   10.72810  -0.06160   -0.57419
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.46670   10.51380  -0.04710   -0.44798
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.79070   11.81060  -0.01990   -0.16849
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.96600    9.05880  -0.09280   -1.02442
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.99260   10.12930  -0.13670   -1.34955
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.85100    8.93960  -0.08860   -0.99110
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.67530    8.75090  -0.07560   -0.86391
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.18160    9.25040  -0.06880   -0.74375
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.54140   14.51730   0.02410    0.16601
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.85210   10.82500   0.02710    0.25035
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.68700   10.68790  -0.00090   -0.00842
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.63250   12.61150   0.02100    0.16651
瀚亞非洲基金-南非幣                                                11.61000   11.68000  -0.07000   -0.59932
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                19.53000   19.62000  -0.09000   -0.45872
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.56540   13.56520   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 27.73000   27.56000   0.17000    0.61684
瀚亞高科技基金                                                     57.40000   58.13000  -0.73000   -1.25581
瀚亞理財通基金                                                     27.38000   27.61000  -0.23000   -0.83303
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.27000    9.34000  -0.07000   -0.74946
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.77000    8.83000  -0.06000   -0.67950
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.51000    8.58000  -0.07000   -0.81585
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.69000    8.75000  -0.06000   -0.68571
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.72000    8.77000  -0.05000   -0.57013
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.55000    8.62000  -0.07000   -0.81206
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.70000    8.76000  -0.06000   -0.68493
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 8.97000    9.02000  -0.05000   -0.55432
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.17000    9.20000  -0.03000   -0.32609
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.68000    8.70000  -0.02000   -0.22989
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.41000    8.45000  -0.04000   -0.47337
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.60000    8.63000  -0.03000   -0.34762
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.42000    9.45000  -0.03000   -0.31746
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.66000    8.69000  -0.03000   -0.34522
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.52000    8.57000  -0.05000   -0.58343
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.68000    8.71000  -0.03000   -0.34443
瀚亞菁華基金                                                       23.12000   23.44000  -0.32000   -1.36519
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      12.77220   12.83800  -0.06580   -0.51254
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       8.95430    9.00040  -0.04610   -0.51220
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.34090   10.35860  -0.01770   -0.17087
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.53220   11.57200  -0.03980   -0.34393
瀚亞新興豐收基金A-美元                                             10.18480   10.22280  -0.03800   -0.37172
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.62100    9.64000  -0.01900   -0.19710
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.04620   10.03100   0.01520    0.15153
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.19500    8.20910  -0.01410   -0.17176
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.64890    8.67880  -0.02990   -0.34452
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.69980    8.73300  -0.03320   -0.38017
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.10710    8.12310  -0.01600   -0.19697
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.90420    7.89230   0.01190    0.15078
瀚亞電通網基金                                                     14.79000   14.95000  -0.16000   -1.07023
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.62930   13.61730   0.01200    0.08812
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.40170   10.37830   0.02340    0.22547
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.84690    9.85040  -0.00350   -0.03553
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.42330   11.41330   0.01000    0.08762
瀚亞歐洲基金                                                       11.51000   11.49000   0.02000    0.17406
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