Nafta談判傳加拿大願意在乳業上讓步 加元強漲

美國與加拿大的 NAFTA 談判傳有進展，幫助加元兌美元走高。據《路透》引述消息人士說法，加拿大準備有限度開放乳製品市場給美國。

加拿大外交部長 Chrystia Freeland 已經重返華盛頓，與美國貿易代表 Robert Lighthizer 繼續會談。她表示，雙方進行了富有成效的建設性對話，氣氛仍然融洽，雙方存有善意。

在當地下午 3:15，加元兌美元上漲 0.3%，至 76.46 美分，即 1.3130 加元兌 1 美元。加元在週四觸及近 7 週最弱的 1.3226，週二 (11 日) 在 1.3124 到 1.3175 區間來回。

紐約 BMO Capital Markets 全球外匯策略主管 Greg Anderson 表示，由目前來看，談判似乎順利，投資人轉為樂觀。

加拿大約 75％的出口產品銷往美國，包括汽車和石油，如果未能達成協議，經濟勢將受創。川普則威脅，如果無法與加拿大談成協議，他更願意維持已談定的美墨協議就好。

目前總結來看，美加間的核心爭議有三：乳製品進口、文化保護及解決貿易爭端機制。美國農業部長 Sonny Perdue 先前警告，除非加拿大取消低價乳蛋白政策，否則不會有協議。

加拿大政治力強大的乳農仍堅持高關稅，以保護他們不受外國競爭的影響。不過消息人士說，面對 10 月 1 日最後截止日即將來臨，加拿大可能做出類似在 TPP 協議上的讓步。

美國乳農長期以來一直要求進入更多加拿大市場，並對加拿大允許農民以較低的價格，向本國加工商銷售牛奶蛋白產品，並切斷美國供應也感到不滿。

據報導，加拿大可能會以此為條件，全力爭取第 19 章爭議解決機制維持不變，避免在貿易爭端時由美國法院逕行裁決。

Freeland 週二則說，在貿易談判這件事上，只要沒有談出結果，任何變數都可能出現，目前仍有建設性對話及進展。