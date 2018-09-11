中國央行公告稱推動銀行間和交易所債券市場評級業務資質的逐步統一

中國人民銀行及證監會日前聯合下發公告稱，將推動銀行間債券市場和交易所債券市場評級業務資質的逐步統一，鼓勵同一實際控制人下不同的信用評級機構法人，通過兼並、重組等市場化方式進行整合，並加強對信用評級機構的監督管理和信用評級行業監管信息共享。

央行網站周二刊登公告全文並稱，其同證監會以及銀行間市場交易商協會將協同債券市場評級機構業務資質的審核或註冊程序，對於已經在銀行間或交易所債券市場開展評級業務的評級機構，將設立綠色通道實現評級業務資質互認。

具體而言，公告指出，對於已經在銀行間債券市場或交易所債券市場開展評級業務的信用評級機構，可根據自身情況，申請在交易所債券市場或銀行間債券市場同時開展評級業務。

對於擬同時開展銀行間債券市場和交易所債券市場業務的信用評級機構，其境內法人機構及其分支機構開展業務前，應當在所在地央行省會城市中心支行以上分支機構備案後，向證監會和銀行間市場交易商協會提交申請，之後三部門將協同審核或註冊。

公告還稱，將鼓勵同一實際控制人下不同的信用評級機構法人，通過兼並、重組等市場化方式進行整合，更好地聚集人才和技術資源，促進信用評級機構做大做強。整合前信用評級機構發布的評級結果仍可繼續使用，並由整合後的信用評級機構履行跟蹤評級、信息披露等義務。整合後的信用評級機構應當統一評級技術方法、評級業務規範、評級標準和評級報告等內容

在監管信息共享方面，央行還表示，證監會以及相關分支機構和自律組織有權對信用評級機構開展通過現場、非現場方式進行監督檢查和自律調查，必要時可對信用評級機構開展聯合調查，對違反法律法規、監管規定或自律規則的，將依法給予行政處罰或自律處分；還將建立健全評級監管及自律管理信息共享機制；並將逐步統一對信用評級機構開展以投資者為導向的市場化評價。

此外，央行、證監會及相關自律組織建立健全評級監管及自律管理信息共享機制，並就信用評級機構日常管理、檢查結果、行政處罰和自律處分等信息進行共享。

同時，並要求信用評級機構應當建立完善公司治理機制、內部控制和業務制度，防範利益沖突，恪守職業操守，按照獨立、客觀、公正的原則，充分揭示受評對象的信用風險，采取一切必要的措施保證評級質量。

路透上海9月11日

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