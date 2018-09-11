【IPO追蹤】信源企業(01748-HK)今起招股，上市後會註意保持匯兌平衡！

今日(9月11日)上午9時，信源企業集團有限公司(01748-HK)開始招股，至9月17日中午12時截止，併於9月26日在香港聯交所主板掛牌上市。此次集團全球發售共1億股股份，其中90%為國際發售，10%作香港公開發售，發行價每股1.29港元至1.76港元。一手入場費3555港元，獨家保薦人為興證國際融資有限公司。

信源企業主要根據各類租船協議提供瀝青船出租服務，比如期租，即按時間收取船租；其次是程租及包運合同，集團按航程次數負責貨物運輸。瀝青是基礎設施建設必不可少的，其需求穩健，除了新建道路，舊道路每5-7年也需要維護保養。且瀝青受市場環境影響較小，中美貿易戰雖會影響整體經濟環境，惟大環境不好時，往往國家會加大基建，瀝青的需求因此增長。再者，目前全球很多國家為了保護環境，減少石油煉化，其副產品瀝青因而產量減少，澳大利亞更因沒有煉石油的工廠而需要完全進口瀝青。

受上述利好因素，信源企業經營業績穩步增長。2015-2017年，集團收益分别為1076萬美元、1545.7萬美元、3372.7萬美元，平均毛利率約40.5%。值得一提的是，信源企業前五大客戶的租金收入佔集團總收入的90%以上，其中，最大的客戶兼主要供應商是來自中國的全球最大運輸及物流集團之一。

不僅如此，主要從事公路建設的華特控股，既是信源企業的客戶，也是基石投資者，按發售價認購1960萬股。由此可見，信源企業與客戶一直保持著良好的業務關係，至於是否客戶集中度過高，這將取決於集團未來有多少新客戶加入。

目前，信源企業的收益主要以美元計值，造船的部分銀行貸款以新加坡元計值。據上市資料披露，信源企業於2017年錄得一筆新加坡元的貸款產生的匯兌虧損約1.5百萬美元。財務總監林世鋒稱，隨今年美元升值，預計匯兌損失將會有所彌補。執行董事兼董事會主席丁肖立對此表示，“上市後會特别註意，保持利率的平衡”。

據悉，集團全球發售的所得款項淨額約為1.29億港元(按發行價中位數1.53港元計算)，其中90.2%將用於在未來兩年購置兩艘新船而擴大公司的船隊，9.8%將用作公司的營運資金。林世鋒表示，集團的造船成本30%是自有資金，即此次IPO所得款項的90%；70%來自銀行貸款。因集團資產負債比率高達1.26，集團的償債能力很大程度上依賴未來的運營表現、現金流及全球發售的結果。

文：夏雨辰

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