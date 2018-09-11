全國稅收前8月達1.6兆 企業獲利增溫 營所稅增近500億元最多

財政部今 (11) 日公布 8 月全國稅收新台幣 1172 億元，雖然年減 14%，但是累計前 8 月實徵淨額 1 兆 6142 億元，較去 (2017) 年同期增加 1113 億元、成長 7.4%。財政部統計處副處長陳玉豐指出，其中以營利事業所得稅增加 489 億元最多，主因為景氣回溫、企業獲利增加。

陳玉豐表示，8 月主要稅目與去年同月相比，以綜合所得稅年減 216 億元最多，主要是因為今年大額盈餘分配所得扣繳款的入帳時間為 7 月，去年為 8 月，相比之下受高基期影響；但整體綜所稅額今年並無衰退，若累計 1-8 月來看，綜合所得稅款達 4047 億元，還比去年同期增加 177 億元。

8 月主要稅目還有贈與稅減少 32 億元、營利事業所得稅減少 17 億元較多，而菸酒稅年增 36 億元、營業稅增加 25 億元、健康福利捐也增加 21 億元。

累計今年 1 至 8 月實徵淨額與去年同期相比，以營利事業所得稅增加 489 億元、營業稅增加 258 億元、綜合所得稅增加 177 億元、證券交易稅增加 173 億元、菸酒稅增加 140 億元較多，不過贈與稅年減 167 億元、健康福利捐也少了 78 億元。

今年全國總稅收預算數為 2 兆 2973 億元，累計 1-8 月實徵淨額占累計分配預算數 105.5%，占全年預算數 70.3%，全年稅收可望順利達標。