亞太電4G網路可用率蟬聯2年冠軍 今年底大小型基站逾3萬座

亞太電 (3682-TW) 持續優化網路建設，預計今年底將佈建逾 3 萬座大小型基站，今 (13) 日宣布今年在「4G 可用率」以 92.22% 奪下全台冠軍，已是蟬聯 2 年冠軍，同時在 5G 布局上，也積極參與國際 5G 標準制定與網路驗證。

亞太電表示，根據行動網路測試機構每半年的行動通訊網路現狀報告調查，今年「4G 可用率」達 92.22%，較去年 91.3% 提高，奪下全台第一。

亞太說，根據 2018 年國家通訊傳播委員會 (NCC) 通訊市場調查及通訊消費者申訴監理報告，其中通訊連線品質案件中，室內收訊不良占 76.86%，因此，提升室內用戶網速體驗才真的能解決消費者的痛點；自去年 10 月起推出「魔速方塊」大幅改善室內網速問題，用戶申裝率相當高。

亞太電表示，魔速方塊 2.0 目前已經進入最終測試階段，測試環境包括一般社區公寓、透天厝及辦公室，根據實際測試狀況，大約可提升 5-10 倍的穩定網路品質與網速，預計近期將投入數千個魔速方塊 2.0，開始為用戶服務。

亞太電強調，積極參與國際 5G 標準制定與網路驗證，國際大廠愛立信與英特爾宣布完成第一次 SA(獨立網路)5G 端到端商用數據服務整合驗證，亞太電與全球 18 個重要運營商一起見證測試成果。

亞太電指出，後續將專注 5G 各類應用服務發展，包括物聯網及相關 Pre 5G 應用服務，且將逐步導入各種 5G 關鍵性技術，搭配既有 4G LTE 網進一步優化網路品質。