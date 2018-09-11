普華永道：上半年26家中國TMT企業IPO 46%選香港及海外

隨著香港上市規則重大修訂的落實，以及中國 IPO 審核速度放緩的影響，香港及海外成為中國 TMT 企業的熱門上市選擇。上半年 26 家 IPO 的 TMT 企業中，12 家選擇在香港及海外上市，占比 46%。

TMT 是科技 (Technology)、媒體 (Media) 和通信 (Telecom) 的縮寫，TMT 產業是以互聯網等媒體為基礎，將高科技公司和電信業等行業鏈接起來的新興產業，簡稱為「數位新媒體產業」。TMT 行業的特點是信息交流和信息融合。

據普華永道今 (11) 日發佈的 2018 年上半年中國 TMT 企業 IPO 資料顯示，2018 年上半年，中國 TMT 企業 IPO 數量銳減，共有 26 件 IPO，月減 47%；融資金額人民幣 578 億元，月增 15%。其中，融資額排名前三的富士康工業互聯網股份有限公司、愛奇藝、嗶哩嗶哩分別融資 271 億元、142 億元、30 億元，占總融資金額 77%。

普華永道全球、中國中國及香港科技、媒體及通訊行業主管合夥人周偉然表示，今年上半年中國 IPO 速度呈現出放緩跡象，而香港市場由於各項新規的出台及相對寬鬆的上市條件，吸引一批 TMT 企業赴港上市。

在上半年的 26 件中國 TMT 企業 IPO 中，有 12 家中國 TMT 企業選擇在香港及海外上市，占 46%，此外 31% 選擇在深圳創業板上市，而選擇在主板及深圳中小板上市的占比各為 15% 及 8%。其中，主板以 288 億元融資額領先，占上半年總融資金額的一半。選擇香港及海外上市的 12 家中國 TMT 企業共獲 208 億元融資，而深圳創業板和中小板分別獲 51 億元和 30 億元。

在 A 股上市的 TMT 公司平均本益比逐步下降。本益比在 2015 年曾一度高達百倍，截至 2017 年 6 月 30 日，在 A 股上市的 TMT 公司平均本益比為 54 倍。截至 2018 年 6 月 30 日，在 A 股上市的 TMT 公司平均本益比為 42 倍。

周偉然預測，今年是港股市場上市大年，下半年在中國鐵塔 (0788-HK)、小米 (1810-HK) 等重量級 IPO 帶動下，預計熱度還會持續。當前經貿等不明朗因素，可能會對 TMT 企業選擇 IPO 市場及估值帶來一定影響。

普華永道 9 月 3 日調升香港今年 IPO 集資額預測至港幣 3000 億元 (約新台幣 1 兆 1749 億元)，有望打入歷來三甲之列。