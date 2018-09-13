文．洪寶山 (理財周刊發行人)

為感念張忠謀三十多年來的貢獻，台積電七月宣布將企業總部大樓命名為「張忠謀大樓」，高齡八十七歲的他已是成就非凡，這些外在的表彰對他來說都只是錦上添花。今年六月股東會後正式退休的他，又搏得了新聞版面，這一次不是因為產業，而是 APEC。

出席 APEC 對張忠謀來說不是第一次了，早在二○○六年，張忠謀就曾為扁政府出席過 APEC。APEC 是亞太經濟合作會議的縮寫，是亞太區內各地區之間促進經濟成長、合作、貿易、投資的論壇，現有二十一個經濟體成員。APEC 在一九八九年由澳洲發起成立，台灣以「中華台北」(Chinese Taipei) 名稱，和中國及香港同在一九九一年加入。只是一九九三年第一次召開領袖峰會時，中國卻以一九九一年台灣加入 APEC 前曾有諒解備忘錄文件為由，反對我總統與會。所以歷任幾個總統以來，多委派經建會主委或資政，或是企業界領袖等擔任領袖代表出席，例如蕭萬長、辜振甫、江丙坤、彭淮南、施振榮、林信義、連戰等，都曾經代表參加過。

二○一六年蔡英文總統上台，則是連兩年都是親民黨主席宋楚瑜擔任 APEC 領袖代表。本來是單純的經濟論壇，但因牽涉到朝野政黨以及兩岸的敏感政治，誰出席、互動如何、取得何種成效，在在都是話題。

在兩岸關係緊張的現在，若由張忠謀再度代表出席，應是很巧妙且有智慧的安排。二○○六年張忠謀為扁政府出席 APEC 時，就「自由貿易」發表了令人印象深刻的談話，與當時美國總統布希拉近距離，也讓中國主席胡錦濤釋出善意，為台灣爭取到國際空間。張忠謀代表出席，應該是相當好的人選，不但不會引起在野黨反對，中國應該也不會有過激的反應。

除了台灣代表引起注意外，另一個話題人物則是美國總統川普，白宮日前公開表明，川普將不出席十一月舉辦的東南亞國協高峰會及亞太經合會議，由副總統彭斯代表，令人懷疑是否是中美貿易戰影響所致，川普不想碰到習近平。

針對中美貿易大戰，張忠謀曾表示這是一場川普沒有劇本的秀，企業要設法加入，成為演員之一。而他一旦如預期代表台灣出席 APEC，在這一場論壇大秀，他又會如何演出，其表現也相當令人期待。

來源：《理財周刊》 942 期

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