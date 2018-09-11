想要拍出這個車站的美？達人教你打卡秘訣

【撰文．攝影｜行遍天下】

繁華平溪線上的隱藏秘境．人煙罕至的無人車站

位 置｜介於平溪線上十分站與嶺腳站間

追火車｜望古車站通往賞瀑步道的上坡途中，或是接近步道入口處前，皆可觀賞火車進站，攝影玩家則可透過 https://goo.gl/maps/GFhNfak12w22

GPS 定位：（25.035611, 121.766361）前往制高點拍攝。

望古，一個特殊的站名，雖位在超人氣平溪線鐵路上，十分和嶺腳兩站之間，但這裡沒有天燈，沒有老街，沒有人潮，也未設候車處與售票口，遊客在此採自主式刷卡進出，簡易小巧的月台上僅有站牌與遮雨棚靜靜矗立，像是伴隨著看不到盡頭的鐵軌，忠心地等待著下一列火車進站。

早年望古因裝載煤碳而設立車站，停止採煤後，不論平假日均遊客罕至，整個村落就像被時間深鎖一般沈澱下來，耳畔只聽見基隆河的潺潺水流聲，但這樣冷清的小站，反成為鐵道迷的朝聖之處，等候每小時各有一班平溪與深澳線的火車經過，從通往瀑布步道的高處回眸，鐵道美麗的弧線、慶和煤礦Ａ字形吊橋遺跡，構成絕美的構圖景緻，當火車轟隆隆聲劃破天際駛入車站，更有一種恍若隔世的穿越感。

來源：《行遍天下》 2018 年 9 月

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