【財華社-港股早評】 2018年9月11日

1.港股信息
1.1. 港股美國ADR
港股美國ADR收報恒生指數26531(-81.61/-0.31%)。
港股通持續增持股票:
上交易日(9月10日)港股通增持股數最多股票首位為工商銀行(01398-HK)其增持股數為81032507股，增持比例為0.63%，增持後持股量升至13019146696股，佔整體發行量14.99%。第二位為中國信達(01359-HK)其增持股數為26441000股，增持比例為1.54%，增持後持股量升至1747333337股，佔整體發行量12.87%。第三位為豐盛控股(00607-HK)其增持股數為20887766股，增持比例為0.44%，增持後持股量升至4811375266股，佔整體發行量24.38%。
上交易日(9月10日)港股通增持比例最高股票首位為中國電力清潔能源(00735-HK)其增持股數為6451000股，增持比例為11.54%，增持後持股量升至62366500股，佔整體發行量5.25%。第二位為華人置業(00127-HK)其增持股數為119000股，增持比例為9.48%，增持後持股量升至1375000股，佔整體發行量0.06%。第三位為中國聯通(00762-HK)其增持股數為9392000股，增持比例為8.83%，增持後持股量升至115793115股，佔整體發行量0.37%。
上交易日(9月10日)港股通減持股數最多股票首位為人和商業(01387-HK)其減持股數為-22118000股，減持比例為-1.06%，減持後持股量降至2065080701股，佔整體發行量3.61%。第二位為中國人民保險集團(01339-HK)其減持股數為-10773000股，減持比例為-0.91%，減持後持股量降至1180432000股，佔整體發行量13.52%。第三位為華能國際電力股份(00902-HK)其減持股數為-10766000股，減持比例為-0.84%，減持後持股量降至1282428244股，佔整體發行量27.28%。
上交易日(9月10日)港股通減持比例最高股票首位為華虹半導體(01347-HK)其減持股數為-2607000股，減持比例為-10.29%，減持後持股量降至22751000股，佔整體發行量2.18%。第二位為大家樂集團(00341-HK)其減持股數為-100000股，減持比例為-9.35%，減持後持股量降至970000股，佔整體發行量0.15%。第三位為蔔蜂國際(00043-HK)其減持股數為-108000股，減持比例為-6.2%，減持後持股量降至1636000股，佔整體發行量0%。
1.2. 港股沽空數據
上日(9月10日)沽空金額下降至港幣111.46億元，(前交易日沽空金額148.46億元，同比下降-24.93%)。沽空金額佔整體成交金額788.976億元的14.13%(上日佔整體成交13.74%)。
整體成交金額下降至788.98億元(上日成交1080.92億元/同比下降-27.01%)，沽空金額下降至111.46億元(相比上日沽空金額148.46億元/下降-24.93%)，非沽空金額下降至487.58億元(上日非沽空總成交金額726.69億元/下降-32.91%)。
港股成交金額結構表
1.3.1 沽空比例分佈:
整體成交金額下降至788.98億元(相比前交易日成交金額1080.92億元/下降-27.01%)，藍籌股沽空佔整體沽空金額111.46億内其中59.31億(前交易日藍籌股沽空金額71.62億元/同比輕微下降-17.2%)，沽空金額59.31億元佔整體沽空金額111.46億中比例為53.21%。非藍籌股沽空佔整體沽空金額111.46億内其中52.16億(前交易日非藍籌股沽空金額71.62億元/同比下降-32.14%)，非藍籌股沽空金額52.16億元佔整體沽空金額比例為46.8%。
最近20個交易日沽空數據比對
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