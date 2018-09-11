谷歌雲AI換帥！李飛飛確認將於今年底離職 卡內基大學教授接任

9 月 11 日，據美國商業新聞媒體 Business Insider 報導，谷歌雲 CEO 黛安 · 格林（Diane Greene）本周一（美國時間 9 月 10 日）在其官方部落格上公布了一則重磅新聞，確認來自卡內基梅隆大學的計算機科學院院長安德魯 · 摩爾（Andrew Moore）教授將在 2018 年底加入谷歌，接任李飛飛（Fei-Fei Li）擔任谷歌雲 AI 負責人職位。李飛飛將回到斯坦福大學擔任教授，同時繼續保留谷歌雲的 AI/ML 顧問。

對於離開谷歌回歸斯坦福的舉動，李飛飛表示，「我在產業工作所學到的知識將進一步加強學術界和產業界的合作，我期待與 Andrew 和谷歌雲 AI 團隊繼續密切合作。」

今年 6 月，就有消息曝出，李飛飛將從谷歌離職，原因似乎與谷歌為美國國防部製造 AI 武器的郵件泄漏有關。

對於這一傳聞，當時谷歌方面回應稱，李飛飛是一位成就卓著、受人尊敬的人工智慧領導者。未來，她計劃長期繼續在谷歌雲工作，不過當她在斯坦福大學的休假結束後，她花在谷歌的時間將會減少。

矽谷傳奇華人女博士

公開資料顯示，李飛飛於 1976 年出生在北京、長於四川，1993 年跟隨父母來到美國新澤西州，1995 年以全額獎學金考入普林斯頓大學。16 歲從中國移民到美國，克服語言障礙，一路披荊斬棘獲得博士學位。

在加入谷歌前，李飛飛擔任斯坦福人工智慧實驗室和斯坦福視覺實驗室的負責人，並在 2012 年成為斯坦福大學終身教授。她在 2010 年間參與創辦的 ImageNet 挑戰賽，不僅促進了這一輪人工智慧浪潮的發展，更讓整個 AI 學術界與產業界記住了這位傳奇的華人女博士。

2016 年 11 月，她加入谷歌，擔任谷歌雲 AI 負責人及首席科學家、谷歌 AI 中國中心負責人之一，同時還是廣為人知的谷歌人工智慧布道者。

這份傲人的簡歷讓李飛飛很快成為了媒體的「寵兒」，並在 2016 年被卡內基集團授予「優秀移民」（Great Immigrant）稱號。此前，她一直都是谷歌竭盡全力都想要留住的人，直到今年 6 月這一狀況發生了改變。

在李飛飛掌管谷歌雲 AI 部門期間，谷歌曾與美國國防部達成協議，同意提供軍事 AI 技術以幫助分析無人機監控錄像。但是，谷歌的這一舉措遭到了谷歌員工的強烈不滿，超過 4000 名員工在請願書上簽名，要求管理層推翻這一決定，十幾名員工更是通過辭職表達抗議。最終，谷歌迫於多方壓力順應了員工要求，並承諾永遠不會開發用於武器的 AI 技術。

而李飛飛則因去年 9 月在與谷歌其他管理人員的電子郵件交流中發表的言論而受到批評。據《紐約時報》報導，李飛飛在電子郵件中寫道:「武器化 AI 可能是 AI 領域最敏感的話題之一。對於那些想盡一切辦法破壞谷歌的媒體，這是最佳的攻擊目標。」外界認為，這些言論與李飛飛提倡的「以符合道德規範的方式使用 AI」的公眾形象不符。

繼任者 Andrew Moore

這次接替李飛飛掌管谷歌雲的 Andrew Moore 也大有來頭。

Andrew Moore 在英國伯恩茅斯長大，本科畢業於劍橋大學數學和計算機科學專業，隨後師從 William Clocksin 獲得博士學位，並開發了用於機器人控制的機器學習新方法。本科和研究生期間，Andrew Moore 曾在布里斯托爾的惠普研究實驗室工作了一年，之後轉到美國 MIT 當博士後，負責研究機器人雜耍與動態操縱。

1993 年，Andrew Moore 首次加入卡內基梅隆大學，任計算機科學和機器人學教授，隨後在 2006 年到 2014 年之間供職於谷歌，研究領域包括統計機器學習、人工智慧、機器人、以及大數據統計計算等等。年底「重返」谷歌後，他仍將在匹茲堡工作。

近年來，谷歌雲取得了長足的發展，在全球雲服務市場處於領先地位。美國市場研究機構 Synergy Research Group 發布了 2018 年第一季全球主要地區公有雲廠商排名顯示，谷歌雲在全球範圍內位列第三，僅次於亞馬遜 AWS 和微軟。